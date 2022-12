Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Perché continuare a investire attraverso i SIP in un mercato volatile?

Quando i mercati diventano volatili, molti investitori iniziano a dubitare delle loro decisioni di investimento e pensano di fermare i loro SIP o ritirare i loro investimenti.

È naturale preoccuparsi quando vedi i tuoi investimenti in rosso durante un mercato volatile. Ma sarebbe saggio stare con i tuoi SIP soprattutto durante un mercato in calo perché con la stessa quantità di investimenti mensili finirai per comprare più unità. Tutti noi amiamo fare shopping a buon mercato sia durante una vendita online o semplicemente al negozio sabzi. Non è vero? Allora perché non per i nostri investimenti in fondi comuni quando i prezzi stanno scendendo?

Il mercato è più imprevedibile anche delle nostre app di previsioni del tempo.

Non puoi mai cronometrarti perfettamente per investire un importo forfettario quando il mercato scende. Cosa succede se il mercato scende ulteriormente dopo aver investito? Allo stesso modo, non puoi cronometrarti perfettamente per vendere a un mercato alto perché il mercato potrebbe salire ulteriormente dopo aver venduto. Se cerchi di catturare il mercato, rimarrai gravemente deluso e i tuoi rendimenti possono essere influenzati a causa di tempi sbagliati. Quindi è meglio investire regolarmente attraverso alti e bassi del mercato investendo attraverso un SIP con una chiara attenzione ai tuoi obiettivi.

Non devi preoccuparti della volatilità del mercato poiché il costo dei tuoi investimenti sarà medio per un periodo.