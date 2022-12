Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

A lungo termine significa meno rischio?

Gli investimenti in fondi comuni di investimento richiedono l’orizzonte temporale appropriato.

Avere il giusto orizzonte temporale, non solo offre una migliore possibilità di ottenere rendimenti attesi e di investimento, ma riduce anche il rischio nell’investimento.

Ora di cosa stiamo parlando di questo “rischio”? In termini semplici, è la volatilità dei risultati degli investimenti, così come le possibilità di erodere il capitale di investimento. Rimanendo investito a lungo termine, alcuni anni di rendimenti bassi/negativi e alcuni anni di rendimenti impressionanti renderanno i rendimenti medi abbastanza ragionevoli.

Pertanto, l’investitore può “mediare i rendimenti ampiamente fluttuanti di ogni anno” per ottenere un rendimento a lungo termine più stabile.

L’orizzonte temporale raccomandato differisce per ogni classe di attività e per la categoria di fondi comuni di investimento. Si prega di consultare un consulente per gli investimenti e leggere i documenti relativi allo schema prima di prendere una decisione di investimento.