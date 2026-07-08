Abbonamento Consentless: accesso senza tracciamento a 16,99 euro all’anno

Abbonamento alternativo per chi rifiuta i cookie di profilazione: a 16,99 euro l'anno si ottengono tutti i titoli e fino a 10 contenuti ogni 30 giorni, con pubblicità non profilata, avvisi sul raggiungimento del limite e iscrizione alle newsletter tematiche.

Molti utenti decidono di non accettare i cookie di profilazione e rifiutano il tracciamento pubblicitario per tutelare la propria privacy. Per rispondere a questa esigenza è stato introdotto un piano alternativo chiamato Consentless che offre un percorso di accesso ai contenuti senza richiedere il consenso al tracciamento. Il meccanismo è semplice: con una spesa annua contenuta si mantiene la navigazione libera da profilazione pur continuando ad accedere ai titoli e ad alcuni articoli selezionati.

L’abbonamento viene proposto a €16,99/anno e copre un set di servizi pensati per chi non vuole fornire i dati necessari alla profilazione pubblicitaria. Chi sceglie questa opzione troverà una pubblicità non profilata un sistema di notifiche che segnala il raggiungimento dei limiti di consultazione e l’iscrizione alle newsletter curate dalle redazioni tematiche. Al tempo stesso resta possibile tornare sui propri passi e accettare i cookie di profilazione per ottenere un accesso alternativo.

Caratteristiche principali dell’abbonamento Consentless a €16,99/anno

Il piano Consentless è pensato come alternativa al consenso ai cookie pubblicitari: offre la possibilità di leggere tutti i titoli del sito e fino a 10 contenuti ogni 30 giorni. La formula è basata su una durata annuale senza rinnovo automatico quindi l’iscrizione non si rinnova d’ufficio al termine dei 12 mesi. Quando l’utente supera la soglia dei contenuti ammessi in un periodo di 30 giorni, compare un pop-up che notifica il limite raggiunto: si potrà comunque continuare a vedere i titoli ma per aprire nuovi contenuti sarà necessario attendere il termine del periodo successivo o sottoscrivere nuovamente l’abbonamento.

Pubblicità e gestione delle preferenze

All’interno di questo piano la pubblicità resta presente ma non è basata sulla profilazione individuale. In pratica l’utente visualizza annunci non mirati, e può gestire le proprie preferenze tramite il pannello dedicato, che permette di selezionare determinati tipi di annunci o di limitare ulteriormente il tracciamento. L’opzione assicura un compromesso tra accesso ai contenuti e tutela della privacy: la mancata profilazione elimina la personalizzazione, ma non le risorse pubblicitarie necessarie a sostenere l’offerta editoriale.

Modalità di accesso, limiti e servizi inclusi

Chi sceglie il piano ottiene l’accesso illimitato ai titoli e un tetto di articoli consultabili: 10 contenuti ogni 30 giorni. Questo limite è monitorato dal sistema e segnalato con un pop-up informativo per evitare sorprese. L’abbonamento comprende inoltre l’iscrizione gratuita alle newsletter tematiche che offrono aggiornamenti mirati su economia, cronaca, cultura e altri settori. La formula rende trasparente il rapporto tra fruizione e pagamento, con un criterio di conteggio che si resetta su base mensile di 30 giorni.

Assistenza clienti e informazioni operative

Per avere chiarimenti sul piano, cambiare metodo di accesso o richiedere supporto, è disponibile un servizio clienti raggiungibile via email o numero verde. Il servizio di assistenza risponde dal lunedì al venerdì e garantisce supporto anche per questioni tecniche relative alla gestione dei cookie e all’attivazione dell’abbonamento. In caso di problemi di accesso il customer care può fornire indicazioni per verificare lo stato dell’iscrizione e per la riprogrammazione della scadenza nel caso di errori.

La proposta rappresenta un modello di equilibrio tra tutela della privacy e sostenibilità economica della produzione di contenuti digitali. Offrendo una soluzione a pagamento a chi rifiuta la profilazione, si evita la doppia strada: o accettare il tracciamento oppure rinunciare completamente all’accesso. Il piano mette al centro il controllo dell’utente, con strumenti chiari per monitorare l’utilizzo e opzioni per personalizzare la fruizione senza cedere dati sensibili.