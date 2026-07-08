Amministrazione, Finanza e Controllo: Due Percorsi per il Tuo Futuro Professionale

Due percorsi di studio, uno in italiano e uno in inglese, per diventare esperti in amministrazione, finanza e controllo. Scopri le opportunità offerte dal Corso di Laurea Magistrale.

Il mondo della finanza e della gestione aziendale è in continua evoluzione e richiede professionisti altamente qualificati. Il Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo offre due percorsi distinti, uno in lingua italiana e l’altro in lingua inglese, per rispondere alle esigenze di un mercato globale.

Questo corso di laurea è progettato per fornire una formazione completa e multidisciplinare, preparando gli studenti a diventare esperti in contabilità, fiscalità e gestione finanziaria. Che tu scelga il percorso in italiano o quello in inglese, avrai accesso a un programma di studi rigoroso e pratico, che ti permetterà di acquisire competenze avanzate e di distinguerti nel mercato del lavoro.

Il Percorso in Italiano: Bilancio, Controllo e Consulenza Aziendale

Il percorso in italiano, denominato Bilancio, Controllo e Consulenza Aziendale si concentra sulla preparazione avanzata in ambito contabile, fiscale e finanziario. Gli studenti acquisiranno competenze nella redazione del bilancio, nella reportistica finanziaria e di sostenibilità, nel coordinamento tra normativa civilistica e fiscale e nella gestione della crisi d’impresa.

Il piano di studi include materie come principi contabili nazionali e internazionalifiscalità d’impresacorporate governance e sistemi di controllo interno oltre a operazioni straordinarie. Questo approccio combina rigore tecnico e applicazione pratica, formando professionisti capaci di preparare, esaminare ed interpretare informazioni finanziarie e non finanziarie e di presidiare i processi di compliance.

I laureati di questo percorso potranno intraprendere la professione di dottore commercialista operare nell’area della pianificazione fiscale o inserirsi in società di revisione e di consulenza. Le competenze acquisite saranno fondamentali per affrontare le sfide del mercato finanziario e per supportare le decisioni strategiche delle aziende.

Il Percorso in Inglese: Accounting, Financial Management and Control

Il percorso in inglese, Accounting, Financial Management and Control offre una formazione rigorosa in financial e management accountingmetodi quantitativi per la gestione (data analytics) e in processi di budgeting e pianificazione finanziaria. Questo programma fornisce agli studenti gli strumenti necessari per preparare e analizzare le informazioni finanziarie, supportando il processo decisionale manageriale.

Gli studenti che scelgono questo percorso avranno l’opportunità di inserirsi in ruoli nelle funzioni Accounting and Finance presso multinazionali, società di revisione e consulenza. Inoltre, il programma prepara gli studenti a certificazioni riconosciute a livello internazionale come CFAACCA e CIMA rafforzando la loro competitività nei mercati del lavoro internazionali.

La formazione in inglese è particolarmente adatta per chi desidera lavorare in contesti internazionali e acquisire una visione globale del settore finanziario. Le competenze linguistiche e tecniche acquisite saranno un valore aggiunto significativo per la carriera professionale.

Opportunità di Carriera e Certificazioni

Entrambi i percorsi offrono ampie opportunità di carriera nel settore finanziario. I laureati potranno lavorare come dottori commercialisticonsulenti finanziarianalisti finanziari o manager in aziende di diverse dimensioni e settori. Le competenze acquisite saranno fondamentali per affrontare le sfide del mercato finanziario e per supportare le decisioni strategiche delle aziende.

Inoltre, il corso di laurea prepara gli studenti a ottenere certificazioni riconosciute a livello internazionale, come CFAACCA e CIMA. Queste certificazioni sono altamente valorizzate nel mercato del lavoro e possono aprire le porte a opportunità di carriera di alto livello.

La formazione multidisciplinare offerta dal Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo è progettata per rispondere alle esigenze di un mercato globale in continua evoluzione. Che tu scelga il percorso in italiano o quello in inglese, avrai accesso a un programma di studi rigoroso e pratico, che ti permetterà di acquisire competenze avanzate e di distinguerti nel mercato del lavoro.