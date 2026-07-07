Satispay amplia l’offerta: carte di debito e trading online per gli utenti

Satispay amplia la sua offerta con carte di debito e servizi di investimento, offrendo agli utenti nuove opportunità per gestire il proprio denaro.

Satispay, la piattaforma di pagamenti digitali italiana, sta compiendo un passo significativo verso la trasformazione in una banca digitale completa. Con l’introduzione di nuove carte di debito e servizi di investimento in azioni ed Etf la società mira a offrire un ecosistema finanziario integrato per i suoi utenti.

Con oltre 6,5 milioni di utenti e 450 mila attività commerciali convenzionate, Satispay ha già dimostrato la sua capacità di innovare nel settore dei pagamenti. Ora, con l’aggiunta di queste nuove funzionalità, la piattaforma si prepara a competere con le banche tradizionali, offrendo servizi più accessibili e convenienti.

Nuove carte di debito per una gestione finanziaria completa

Grazie alla partnership con Mastercard Satispay ha lanciato tre nuove carte di debito: RedMetal e Velvet. Ogni carta offre vantaggi diversi, adatti a diverse esigenze degli utenti. La carta Red, inclusa nel piano Satispay Plus, ha un costo mensile di 3,99 euro e offre coperture assicurative sugli acquisti online. La carta Metal, pensata per chi viaggia, costa 9,99 euro al mese e include l’accesso a lounge aeroportuali scontate. La carta Velvet, la più premium, costa 39,99 euro al mese e offre l’accesso illimitato alle lounge aeroportuali e massimali di prelievo più elevati.

Tutte le carte garantiscono zero commissioni di cambio sui pagamenti in valuta extra-euro e prelievi gratuiti in Italia e all’estero, entro i massimali previsti. Inoltre, le carte saranno disponibili anche in formato digitale per l’utilizzo tramite wallet, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità.

Investimenti in azioni ed Etf per tutti

Dal 13 luglio, gli utenti di Satispay potranno investire in oltre 800 azioni europee e statunitensi e in Etf dei principali provider, anche in quote frazionate. La puntata minima è di 1 euro, con una commissione fissa di 89 centesimi per operazione. Gli utenti avranno accesso anche a piani di acquisto ricorrenti, che sugli Etf di Vanguard saranno gratuiti grazie alla partnership con il gigante americano dell’asset management.

“Il nostro obiettivo è aiutare gli italiani a passare da semplici risparmiatori a veri investitori, mettendo a disposizione strumenti chiari e accessibili”, ha commentato il CEO Alberto Dalmasso. “Con questo nuovo lancio e con la collaborazione di Vanguard rendiamo questo percorso ancora più completo, continuando ad abbattere le barriere economiche e operative che per troppo tempo hanno tenuto moltissime persone lontane dai mercati.”

Un futuro promettente per Satispay

Con l’introduzione di queste nuove funzionalità, Satispay si prepara a raggiungere il break even nel 2027 e a garantire il 25-30% dei ricavi dal 2028. La società sta anche valutando la possibilità di richiedere una licenza bancaria consolidando ulteriormente la sua posizione nel settore finanziario.

“Vogliamo diventare la piattaforma finanziaria più amata, in Italia come all’estero”, ha aggiunto Dalmasso. “Per questo, accanto ai servizi già lanciati, continuiamo a lavorare per far trovare in app tutte le funzionalità di un conto: dall’Iban, già attivato a inizio anno, alle carte di debito.”