Come collegare MetaMask a PancakeSwap

Prima di poter scambiare token su PancakeSwap, è necessario collegare un portafoglio come MetaMask ad esso.

In questo modo, puoi utilizzare il tuo BNB da MetaMask per scambiare con un altro token.

Per connettere MetaMask a PancakeSwap, devi installare MetaMask su Chrome e creare un nuovo portafoglio.

Quindi, vai su PancakeSwap, fai clic su “Connetti” e fai clic su “MetaMask”.

Dopo aver fatto clic su “MetaMask”, si aprirà una notifica pop-up.

La notifica pop-up ti guiderà su come connettere MetaMask a PancakeSwap.

Tutto quello che devi fare è seguire le istruzioni sullo schermo per collegarli insieme.

Quindi, il tuo portafoglio MetaMask verrà automaticamente connesso alla rete Binance Smart Chain.

In caso contrario, puoi seguire questa guida su Binance su come farlo.

1. Installa MetaMask e crea un nuovo portafoglio

Nota: vai al secondo passaggio se hai già installato MetaMask su Chrome.

Il primo passo è installare MetaMask e creare un nuovo portafoglio.

Innanzitutto, vai al sito Web MetaMask sul desktop.

Una volta che sei sul sito Web MetaMask, fai clic su “Scarica ora” seguito da “Installa MetaMask per Chrome”.

Facendo clic su “Installa MetaMask per Chrome” verrai indirizzato all’estensione MetaMask su Chrome.

Quindi, fai clic su “Aggiungi a Chrome” per aggiungere MetaMask a Chrome.

Dopo aver aggiunto MetaMask a Chrome, atterrerai sulla home page del sito Web MetaMask.

Nella home page, vedrai un paio di opzioni tra cui “Importa portafoglio” e “Crea un portafoglio”.

Se è la prima volta che usi MetaMask, fai clic su “Crea un portafoglio”.

Nel processo di creazione del portafoglio, ti verrà data una frase di recupero.

Assicurati di salvare la frase di recupero in un posto sicuro.

Dopo aver salvato la frase di recupero, è necessario verificarla.

Dopo aver verificato la frase di recupero, il tuo portafoglio MetaMask verrà creato con successo.

2. Vai su PancakeSwap e fai clic su “Connetti”

Ora che hai creato un nuovo portafoglio su MetaMask, puoi collegarlo a PancakeSwap.

Innanzitutto, vai al sito web di PancakeSwap.

Una volta che sei sul sito web di PancakeSwap, vedrai un pulsante “Connetti” nella barra di navigazione in alto.

Fare clic sul pulsante “Connetti”.

Dopo aver fatto clic sul pulsante “Connetti”, si aprirà un pop-up.

Nel pop-up, vedrai un elenco di portafogli tra cui puoi scegliere.

Ciò include “Metamask”, “TrustWallet”, “MathWallet” e altri.

Dal momento che stai cercando di collegare Metamask a PancakeSwap, fai clic su “Metamask”.

3. Collega MetaMask a PancakeSwap

Dopo aver fatto clic su “MetaMask”, si aprirà la notifica pop-up MetaMask.

Nella notifica, vedrai tutti i tuoi account MetaMask.

Se hai un solo account, non devi fare nulla in quanto verrà selezionato per impostazione predefinita.

Quindi, tocca il pulsante “Avanti” per continuare con il processo di connessione.

Dopo aver toccato il pulsante “Avanti”, atterrerai nella pagina “Connetti all’account”.

Nella pagina, vedrai una casella di controllo “Visualizza gli indirizzi dei tuoi account consentiti (obbligatorio)”.

La casella di controllo indica che è necessario consentire a PancakeSwap di visualizzare i propri indirizzi.

Per impostazione predefinita, la casella di controllo verrà selezionata come richiesto.

Tocca il pulsante “Connetti” per procedere al passaggio successivo.

4. Consenti l’utilizzo di PancakeSwap all’interno di MetaMask

Dopo aver toccato il pulsante “Connetti”, atterrerai alla pagina “Consenti a questo sito di aggiungere una rete”.

Per impostazione predefinita, la rete che verrà utilizzata è la rete Binance Smart Chain Mainnet.

Se si trova su un’altra rete, puoi modificarlo in un secondo momento tramite le impostazioni di MetaMask.

Tocca il pulsante “Approva” per procedere al passaggio successivo.

Dopo aver toccato “Approva”, atterrerai alla pagina “Consenti a questo sito di cambiare rete?”.

Il passaggio finale consiste nel passare la rete selezionata su MetaMask al portafoglio Binance Smart Chain Mainnet.

Per fare ciò, tocca “Cambia rete” per cambiare rete.

Dopo aver toccato “Cambia rete”, tornerai su PancakeSwap.

Su PancakeSwap, vedrai l’indirizzo del tuo portafoglio nell’angolo in alto a destra della pagina.

Ciò significa che hai collegato correttamente MetaMask a PancakeSwap.

Ora sarai in grado di scambiare BNB con un altro token.

Puoi farlo incollando l’indirizzo del token che desideri acquistare nel campo “A”.

Quindi, inserisci la quantità di BNB che desideri scambiare per il token e fai clic su “Swap” per scambiarli.

Hai imparato con successo come collegare MetaMask a PancakeSwap!

Conclusione

Assicurati che la rete selezionata su MetaMask sia la rete Binance Smart Chain.

In caso contrario, è necessario modificare la rete.

In caso contrario, non sarai in grado di utilizzare BNB per scambiare un altro token.

Puoi farlo andando alle impostazioni di MetaMask seguite da “Reti”.

Quindi, segui le istruzioni in questa guida.