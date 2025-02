Un incontro di grande rilevanza

Il recente incontro tra Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio italiano, e Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, ha segnato un momento cruciale per le relazioni economiche tra i due paesi. Durante il Forum economico Italia-Emirati Arabi Uniti, tenutosi a Roma, sono stati firmati accordi per un valore complessivo di 40 miliardi di euro, un segnale forte della volontà di rafforzare i legami commerciali e diplomatici.

Un forum con oltre 300 aziende

Il forum ha visto la partecipazione di oltre 300 aziende italiane ed emiratine, pronte a esplorare nuove opportunità di business. Le intese riguardano vari settori, tra cui difesa, energia e finanza. Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha sottolineato l’importanza degli Emirati come partner strategico per l’export italiano verso il Medio Oriente e il Nord Africa, evidenziando come il paese del Golfo rappresenti un crocevia fondamentale per gli interessi italiani.

Investimenti e scambi commerciali in crescita

Negli ultimi anni, gli scambi commerciali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti hanno registrato un incremento significativo, raggiungendo i 9 miliardi di euro nei primi undici mesi del 2024, con un aumento del 14,5% rispetto all’anno precedente. Le aziende italiane hanno già investito oltre 11 miliardi nel solo 2023, dimostrando un forte interesse per il mercato emiratino. Questo trend positivo è sostenuto da un clima di fiducia e cooperazione, che si riflette anche nei riconoscimenti ricevuti dai diplomatici italiani ad Abu Dhabi.

Il ruolo della diplomazia e delle imprese

Il forum ha visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui il ministro del Commercio Estero emiratino e il titolare del Made in Italy. Meloni ha promesso una svolta nel partenariato economico con Abu Dhabi, mentre imprenditori come Kamel Ghribi hanno sottolineato l’importanza di una diplomazia attiva e proattiva. Le aziende italiane della difesa, come Leonardo e Fincantieri, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i colossi emiratini, aprendo la strada a nuove collaborazioni.

Un appello alla cautela e alla decisione

Durante una cena ufficiale, il presidente Sergio Mattarella ha esortato a muoversi con cautela nel complesso panorama geopolitico attuale. Ha sottolineato l’importanza del dialogo e dello sviluppo equilibrato come strumenti per affrontare le sfide globali. Questo richiamo alla responsabilità è stato accolto con favore dai leader presenti, che hanno riconosciuto la necessità di un approccio equilibrato per garantire prosperità e pace.