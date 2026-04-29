Sequestrate oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute nell’operazione Cagliostro

Un’importante fase dell’indagine sul caso Voltaiko ha portato al blocco di ingenti somme in valuta digitale.

L’operazione, denominata Cagliostro, è stata condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Bologna sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bologna (la Procura felsinea). Gli investigatori hanno identificato e congelato oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute, ritenute provento di attività illecite riconducibili a uno schema fraudolento che ha coinvolto migliaia di risparmiatori.

Le attività precedenti all’ultimo sequestro avevano già portato a risultati concreti: lo scioglimento del sito www.voltaiko.com, il blocco di 95 conti correnti e il sequestro di dispositivi elettronici, oggetti di lusso, lingotti d’oro e due ville in provincia di Rimini, per un valore complessivo vicino ai 2 milioni di euro. Queste misure hanno creato le condizioni per ricostruire i flussi finanziari e individuare i portafogli digitali coinvolti.

Come funzionava la truffa

L’inchiesta ha documentato un meccanismo tipico di schema Ponzi in cui gli investitori venivano attratti con promesse di alti rendimenti da presunti progetti green nel campo del fotovoltaico all’estero. In realtà gli impianti promessi non esistevano, e i capitali raccolti venivano utilizzati per pagare i rendimenti agli investitori più vecchi o per essere sottratti dai promotori. Per rendere meno tracciabili i movimenti di denaro, le somme sarebbero state trasferite su exchange e convertite in criptovalute, con l’obiettivo di facilitare il riciclaggio attraverso portafogli digitali (wallet) e piattaforme internazionali.

Tecniche di occultamento

Secondo gli investigatori, il passaggio dal circuito bancario tradizionale al mondo delle valute virtuali è stato realizzato con una serie di trasferimenti calibrati su exchange e servizi che permettono conversioni rapide. Questo comportamento sfrutta la natura della blockchain e la frammentazione normativa tra Paesi: pur essendo registrabili le transazioni, l’identificazione dei beneficiari finali richiede competenze tecniche e cooperazione internazionale. Gli inquirenti hanno quindi integrato analisi finanziarie tradizionali con strumenti avanzati di tracciamento digitale per risalire ai flussi.

Il ruolo delle forze dell’ordine e la collaborazione tecnica

Il risultato operativo è il frutto della sinergia tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia-Romagna. Questa cooperazione ha permesso di combinare competenze economico-finanziarie con tecniche informatiche avanzate, essenziali per la ricostruzione delle conversioni in valuta virtuale e per l’individuazione dei wallet sottoposti a sequestro. Il coordinamento giudiziario ha garantito l’emissione e l’esecuzione tempestiva delle misure cautelari.

Cooperazione internazionale

Determinante si è rivelata anche la collaborazione sovranazionale: l’intervento di Eurojust e i contatti con le autorità francesi hanno favorito il blocco immediato di portafogli digitali all’estero. Questa fase è stata fondamentale per evitare la dispersione dei fondi e dimostra come il contrasto a frodi transnazionali richieda strumenti di cooperazione giudiziaria e investigativa tra Stati.

Implicazioni e conclusioni

Il caso mette in luce due aspetti centrali: da un lato la crescente sofisticazione delle truffe che combinano il tema delle energie rinnovabili con strumenti finanziari digitali; dall’altro l’importanza delle tecnologie investigative per la lotta al riciclaggio. L’operazione Cagliostro, avviata nell’ottobre 2026, dimostra che la sinergia tra forze dell’ordine, competenze cibernetiche e cooperazione internazionale può produrre risultati concreti, come il sequestro di oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute e il sequestro di beni per circa 2 milioni di euro.

Si ricorda il principio della presunzione di innocenza: le persone coinvolte restano tali fino a eventuale condanna definitiva. Tuttavia, l’indagine offre indicazioni preziose per investitori e autorità: maggiore attenzione alle proposte di rendimento elevato, verifica della trasparenza dei progetti e controllo delle controparti digitali sono misure fondamentali per ridurre il rischio di frodi legate alle criptovalute e agli investimenti green.