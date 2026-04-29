Maxi sequestro di criptovalute nell’operazione Cagliostro contro Voltaiko

Un’operazione giudiziaria ha portato al sequestro di oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute, collegati a una vasta frode nel settore dell’energia solare.

L’attività investigativa, svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bologna, ha preso forma nell’ambito dell’operazione denominata Cagliostro e riguarda il caso noto come Voltaiko, descritto dagli inquirenti come un schema Ponzi transnazionale. Le somme trovate e congelate rappresentano una parte significativa dei proventi illeciti attribuiti all’organizzazione, che avrebbe attratto migliaia di risparmiatori promettendo rendimenti legati a presunti impianti fotovoltaici all’estero.

L’operazione Cagliostro e i numeri dell’intervento

L’intervento congiunto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di Bologna ha portato a uno dei più consistenti sequestri di valuta digitale registrati in Italia. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire flussi finanziari complessi e di individuare i portafogli digitali in cui erano confluite le risorse sottratte. L’indagine, avviata nell’ottobre 2026, ha già prodotto risultati operativi importanti: oltre al blocco delle criptovalute, in precedenza erano stati oscurati il sito web collegato all’organizzazione e congelati numerosi strumenti finanziari e disponibilità patrimoniali riconducibili agli indagati.

Dettagli sul valore e sulle risorse recuperate

Oltre al saldo in criptovalute, le attività investigative avevano già portato al sequestro di beni materiali e finanziari per quasi 2 milioni di euro, tra cui dispositivi elettronici, beni di lusso, lingotti d’oro e due ville in provincia di Rimini. In totale sono stati congelati 95 conti correnti e raccolta documentazione utile a ricostruire le operazioni economico-finanziarie svolte dagli indagati. Questi provvedimenti costituiscono passaggi fondamentali per interrompere la circolazione dei proventi e per agevolare il recupero per le vittime.

Come funzionava il meccanismo della truffa Voltaiko

Secondo gli investigatori, l’organizzazione proponeva investimenti nel settore green legati a impianti fotovoltaici esteri che in molti casi non esistevano. Gli investitori venivano convinti a versare denaro con la promessa di rendimenti elevati e rapidi. L’elemento tipico del modello adottato è il schema Ponzi, che utilizza i flussi dai nuovi aderenti per pagare rendimenti apparenti ai primi sottoscrittori, creando un effetto a catena fino al collasso. Molti dei soggetti raggirati sono a loro volta vittime della frode, attirati dalla prospettiva di un rendimento sicuro e sostenibile.

La narrazione commerciale e il coinvolgimento dei risparmiatori

La comunicazione del gruppo era costruita su messaggi che richiamavano sostenibilità e innovazione, elementi usati come leva persuasiva per conquistare fiducia. In questo contesto, la promessa di partecipare a progetti “green” ha agito da espediente per mascherare l’assenza di investimenti reali. L’effetto psicologico su piccoli risparmiatori e investitori privati è stato determinante: la combinazione di testimonianze, rendiconti falsificati e garanzie apparenti ha alimentato la raccolta di capitali su scala nazionale.

Conversione in valuta digitale e strategie per ostacolare la tracciabilità

Per rendere meno agevole il tracciamento dei fondi, gli indagati avrebbero trasferito le somme su piattaforme di scambio e le avrebbero convertite in criptovalute. Questo passaggio, spiegano gli investigatori, è tipico nei tentativi di riciclaggio perché la tecnologia digitale può complicare l’individuazione della fonte originaria e la destinazione finale dei capitali. La conversione e la dispersione tra wallet diversi hanno richiesto l’uso di tecniche investigative avanzate per ricostruire la catena dei trasferimenti e collegare i movimenti alle persone coinvolte.

Strumenti investigativi e cooperazione internazionale

Le indagini hanno integrato competenze tradizionali di natura economico-finanziaria con tecniche di indagine informatica sviluppate dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Emilia-Romagna. Determinante è stata inoltre la cooperazione giudiziaria internazionale: l’ufficio italiano di Eurojust ha coordinato le richieste di congelamento sovranazionale e ha mantenuto contatti con le autorità francesi, consentendo il blocco tempestivo dei portafogli coinvolti.

La vicenda Voltaiko evidenzia la crescente intersezione tra crimine finanziario tradizionale e strumenti digitali: la rapidità con cui risorse reali possono essere convertite in valuta virtuale impone agli organi investigativi di aggiornare continuamente metodi e collaborazioni internazionali. Per le vittime restano aperte le procedure di recupero e le indagini proseguiranno per individuare tutti i responsabili e ricostruire l’esatto ammontare delle perdite subite.