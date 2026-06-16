Accordo di pace tra Usa e Iran: petrolio in calo e borse europee in rialzo

L'intesa preliminare tra Usa e Iran, in vista della firma a Ginevra, ha riaperto la questione dello stretto di Hormuz: il greggio è precipitato e i listini azionari globali hanno reagito con forti rialzi, mentre alcuni settori, come l'energia, scontano perdite significative.

L’annuncio di un’intesa tra Stati Uniti e Iran ha provocato un’immediata reazione dei mercati finanziari: da un lato è aumentata la propensione al rischio degli investitori, dall’altro sono caduti i prezzi del petrolio per le prospettive di riapertura dello stretto di Hormuz. L’accordo preliminare, la cui firma è prevista a Ginevra il 19 giugno, ha introdotto anche la notizia che il traffico nello stretto sarà gestito congiuntamente da Iran e Oman, suggerendo la possibile introduzione di un pedaggio per le navi.

La combinazione tra segnali geopolitici di distensione e dettagli logistici sul corridoio marittimo ha generato movimenti distinti: forti ribassi nel prezzo del greggio e rialzi generalizzati sui listini azionari asiatici, europei e statunitensi, ma con penalizzazioni settoriali per i titoli legati all’energia.

Effetti sull’andamento del petrolio e sulle aspettative logistiche

Il WTI ha registrato un calo vicino al 5% (intorno a 80,8 dollari al barile), mentre il Brent è sceso di quasi il 4% (a circa 83,9 dollari), riflettendo l’aspettativa di una maggiore offerta e di minor rischio geopolitico nel Golfo. La dichiarazione che Iran e Oman regoleranno insieme il traffico nello stretto di Hormuz ha creato l’ipotesi che possano essere introdotti meccanismi tariffari o pedaggi per le navi, una novità che modifica i costi di transito e la percezione del rischio commerciale nella regione.

Impatto sulle società petrolifere

Le aziende del settore hanno subito forti contraccolpi: titoli come Eni hanno perso quote significative (intorno al 4-5%), insieme ad altre società energetiche e utility che risentono del ribasso del greggio e delle aspettative di minor tensione geopolitica. Il calo del prezzo del petrolio pesa in modo diretto sui ricavi del comparto e in modo indiretto sui titoli che beneficiano di scenari di prezzo elevati.

Reazioni dei mercati azionari: Europa, Milano e Wall Street

La notizia dell’intesa ha alimentato l’appetito per il rischio: le Borse asiatiche hanno chiuso in positivo, con Shanghai e Hong Kong in rialzo, mentre in Europa la maggior parte dei listini ha terminato la seduta in territorio positivo. Francoforte ha guadagnato oltre l’1%, Parigi ha registrato un aumento più contenuto, e Londra è rimasta debole, penalizzata dalla caduta dei petroliferi.

A Piazza Affari il Ftse Mib ha superato brevemente la soglia dei 52.000 punti per poi chiudere poco sotto, con una performance intorno al +0,66%. Tra i protagonisti spiccano i titoli del lusso e dell’auto: Ferrari ha registrato un rialzo vicino al 4% dopo una promozione da parte di analisti, mentre Stellantis e alcune banche come Bper hanno beneficiato dell’ondata di acquisti. Al contrario, società come Avio hanno segnato perdite rilevanti.

Sul fronte statunitense, Wall Street ha aperto in forte rialzo: il Dow Jones e lo S&P 500 hanno segnato progressi significativi, con il Nasdaq in particolare trainato dai titoli tecnologici e dalle prime fasi di quotazione di alcune società come SpaceX che ha mostrato performance robuste.

Indicatori di mercato e strumenti di debito

Lo spread tra BTP e Bund si è ridotto, riflettendo un clima di maggiore fiducia, mentre il collocamento del nuovo titolo di stato Btp Italia Sì ha raccolto più di 1 miliardo di ordini nella prima ora di emissione. Il titolo quinquennale parte con un tasso annuo di base dell’1,60% e una componente indicizzata all’inflazione; è previsto inoltre un premio fedeltà per chi detiene il titolo fino alla scadenza del 23 giugno 2031.

Gli operatori rimangono però cauti: la firma preliminare apre la strada a negoziati più approfonditi, e qualsiasi sviluppo nei prossimi giorni potrebbe modificare rapidamente il quadro valutario e dei prezzi delle materie prime.