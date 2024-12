Un accordo innovativo per la mobilità sostenibile

Enilive, parte del gruppo Eni e specializzata in soluzioni per la mobilità, ha recentemente annunciato un accordo strategico con la compagnia aerea easyJet. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità nel settore dell’aviazione, in particolare per i voli in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa. La fornitura di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) è al centro di questa collaborazione, che mira a ridurre l’impatto ambientale delle operazioni aeree.

Dettagli dell’accordo e benefici ambientali

Il carburante fornito da Enilive è una miscela innovativa che include il 20% di SAF in purezza, combinato con carburante jet tradizionale. Questa soluzione non solo permette a easyJet di soddisfare la crescente domanda per i voli sulle nuove rotte verso Oslo e Tromso, in Norvegia, ma contribuisce anche a un significativo abbattimento delle emissioni di CO2. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di easyJet per la sostenibilità, che prevede l’adozione di pratiche più ecologiche e responsabili nel settore dell’aviazione.

Incentivi economici e supporto per l’adozione del SAF

In aggiunta, easyJet potrà beneficiare del SAF Support Program 2024, offerto da SEA, che prevede un incentivo economico di 800mila euro per tonnellata di SAF utilizzato negli scali milanesi. Questo supporto finanziario, con un valore complessivo di 500mila euro, rappresenta un’importante opportunità per promuovere l’uso di carburanti sostenibili nel settore dell’aviazione. La collaborazione tra Enilive e easyJet non solo favorisce l’adozione di pratiche più sostenibili, ma incoraggia anche altre compagnie aeree a considerare l’uso di carburanti alternativi.

Il futuro dell’aviazione sostenibile

Questo accordo segna un passo importante verso un futuro più sostenibile per l’aviazione. Con l’aumento della consapevolezza riguardo ai cambiamenti climatici e all’impatto ambientale delle attività umane, iniziative come quella tra Enilive e easyJet sono fondamentali. La transizione verso carburanti sostenibili è essenziale per ridurre le emissioni e garantire un futuro più verde per il settore aereo. La speranza è che questa partnership possa fungere da modello per altre aziende nel settore, stimolando un cambiamento positivo e duraturo.