Un accordo innovativo per la sostenibilità

Enilive, parte del gruppo Eni e specializzata in soluzioni per la mobilità, ha recentemente siglato un accordo strategico con la compagnia aerea easyJet. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità nel settore dell’aviazione, in particolare per i voli in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa.

Carburante sostenibile per l’aviazione

Il carburante fornito da Enilive è una miscela innovativa che include il 20% di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) in purezza, combinato con carburante jet tradizionale. Questa iniziativa non solo aiuterà easyJet a soddisfare la crescente domanda per i voli sulle nuove rotte verso Oslo e Tromso, in Norvegia, durante la stagione invernale, ma rappresenta anche un impegno concreto per ridurre l’impatto ambientale delle operazioni aeree.

Incentivi economici e supporto per la sostenibilità

In aggiunta, easyJet beneficerà del SAF Support Program 2024 offerto da SEA, che prevede un incentivo economico di 800mila euro per tonnellata di SAF utilizzato negli scali milanesi. Questo supporto finanziario, con un valore complessivo di 500mila euro, è un passo importante per promuovere l’uso di carburanti sostenibili nel settore dell’aviazione, contribuendo a un futuro più verde e responsabile.

Il contesto economico e le prospettive future

Questo accordo si inserisce in un contesto economico più ampio, dove le compagnie aeree stanno cercando di adattarsi alle nuove normative ambientali e alle aspettative dei consumatori riguardo alla sostenibilità. La crescente attenzione verso l’uso di carburanti alternativi è fondamentale per il futuro del settore aereo, che deve affrontare sfide significative legate al cambiamento climatico e alla riduzione delle emissioni di carbonio.

Conclusioni e sviluppi futuri

Con l’accordo tra Enilive e easyJet, si apre un nuovo capitolo per l’aviazione sostenibile in Italia. Le compagnie aeree, i fornitori di carburante e le autorità aeroportuali devono collaborare per garantire che l’adozione di carburanti sostenibili diventi una realtà concreta e non solo un obiettivo. Solo così sarà possibile ridurre l’impatto ambientale del settore e garantire un futuro più sostenibile per le generazioni a venire.