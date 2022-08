Account Binance: eliminarlo e disabilitarlo

Per eliminare il tuo account Binance e disabilitarlo temporaneamente è un’operazione essenziale che devi sapere quando usi Binance. Quando devi eliminare il tuo account Binance e quando disattivi il tuo account? Come eseguire queste operazioni? Questo articolo ti guiderà attraverso istruzioni dettagliate.

Differenza tra l’eliminazione di un account Binance e la disabilitazione di un account Binance

Elimina l’account Binance

L’eliminazione del tuo account Binance è l’eliminazione completa e permanente del tuo account Binance. Una volta eliminato il tuo account, non recupererai né troverai ulteriori informazioni sul tuo account. Perché devi eliminare il tuo account Binance? Ci sono molti motivi per cui desideri eliminare il tuo account Binance, come ad esempio:

Vuoi passare al trading di monete su un’altra piattaforma

Non è più necessario acquistare, vendere o scambiare criptovalute

Oppure vuoi aprire un nuovo account Binance

Tuttavia, ci sono alcuni avvertimenti prima di eliminare un account Binance come segue:

Binance eliminerà definitivamente tutte le monete nel tuo vecchio account insieme a questo account. Pertanto, è necessario vendere o trasferire tutte le monete su un altro account / portafoglio che memorizza le monete prima di eliminarle.

Gli account Binance eliminati sono permanentemente irreversibili.

Disattiva l’account Binance

La disattivazione del tuo account Binance significa che stai chiudendo temporaneamente il tuo account.

La disattivazione di un report impedisce solo di effettuare transazioni sul conto durante il periodo di disattivazione. I beni in bolletta sono ancora riservati. Dopo aver disattivato il tuo account Binance per almeno 2 ore, puoi ripristinarlo se lo desideri.

Quando devi disattivare il tuo account Binance?

Vuoi smettere di scambiare criptovalute per un po ‘temporaneamente.

Hai scoperto un accesso insolito al tuo account Binance, quindi devi disabilitare la fattura per evitare transazioni indesiderate (rubare monete nell’account).

Sopra ci sono alcune delle differenze tra l’eliminazione di un account e la disattivazione di un account Binance.

Se vuoi ancora eseguire una di queste due attività, segui le istruzioni riportate di seguito:

Come disabilitare l’account Binance

Passo 1: Accedi al tuo account e fai clic sull’icona umanoide sulla barra degli strumenti di Binance

Passaggio 2: fare clic su “Sicurezza”

Passaggio 3: fai clic su “Disabilita account” nell’angolo in basso a destra della pagina

La finestra confermerà ancora una volta la tua decisione. Se vuoi ancora continuare, fai clic su “Disabilita”.

Riceverai un’e-mail che ti informa che hai fatto “Disattiva il tuo account”. Fai clic su “Disabilita il tuo account” e il gioco è fatto.

Quando vuoi riaprire il tuo account, procedi come segue:

Accedi all’account Binance che hai bloccato in precedenza.

Apparirà una finestra. Fai clic sul pulsante “Sblocca”.

Quindi è necessario effettuare una delle seguenti richieste di verifica:

Verifica con domande di sicurezza: rispondi alle domande di sicurezza al momento della registrazione dell’account

Verifica via e-mail: il sistema invia un’e-mail di conferma. Devi verificare l’email del tuo account.

Verifica tramite documento d’identità: devi scattare una foto del tuo documento d’identità (o identificazione del cittadino) e caricarla.

Come eliminare un account Binance

Come eliminare un account Binance su un computer

Supponiamo che tu non voglia interrompere la disattivazione del tuo account ma eliminare definitivamente il tuo account Binance. Esegui i primi tre passaggi come sopra e fai clic su “Elimina questo account” (Elimina questo account).

Nota: l’eliminazione di un account è un’operazione permanente che non puoi mai modificare, quindi devi considerarla prima di decidere.

Quindi inserisci l’e-mail o il numero di telefono registrato sul tuo account Binance

Fare clic su Conferma per eliminare.

Per essere accettato da Binance per eliminare il tuo account, devi avere meno di 0,001 BTC.

Come eliminare un account Binance su un telefono

Se elimini il tuo account Binance sul tuo computer, l’opzione “Elimina questo account” non viene visualizzata come indicato. Eseguire le operazioni seguenti sul telefono:

Login/Sicurezza/Gestione account/Elimina account

Conclusione

Come accennato in precedenza, dovresti pensarci due volte prima di decidere di eliminare il tuo account Binance. Se ritieni che il tuo account non sia sicuro o non sia più necessario utilizzare Binance, puoi scegliere “Disattiva account”. La disattivazione del tuo account Binance può aiutarti a riattivarlo in un secondo momento. Nel frattempo, l’eliminazione del tuo account è permanente e non cambia mai più.