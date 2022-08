Come aggiungere e impostare indicatori tecnici su Capital.com?

Gli indicatori tecnici sono strumenti indispensabili per i trader che vogliono analizzare le opportunità di investimento. Tuttavia, se sei nuovo in Capital.com, potresti non sapere come regolare i parametri dell’indicatore tecnico sul grafico. Questa operazione è senza sforzo. Questo articolo ti mostrerà come aggiungere e impostare gli indicatori tecnici sulla piattaforma Capital.com.

Cosa sono gli indicatori?

Gli indicatori sono strumenti di analisi tecnica utilizzati per prevedere i prezzi nel mercato azionario. Gli indicatori tecnici sono calcoli matematici di indicatori di volume e prezzo, che consentono di risparmiare significativamente tempo di analisi. Sulla base dei segnali degli indicatori, è possibile prendere decisioni sull’inserimento di un ordine di acquisto / vendita o sulla chiusura di un’operazione, determinare la direzione e la forza della tendenza, ecc.

Attualmente, ci sono circa 30 indicatori standard sul mercato: piattaforme di trading.

Indicatori su Capital.com

Su Capital.com, gli indicatori tecnici sono suddivisi in sei gruppi, tra cui:

1. Gruppo di indicatori popolari: include gli indicatori più comunemente usati dai trader.

Il popolare gruppo di indicatori su Capital.com comprende nove indicatori tecnici familiari: Accumulo/Distribuzione; Average True Range, Bollinger Bands, Ichimoku Cloud, Moving Average, MACD, Moving Average Exponential, On Balance Volume, Relative Strength Index.

2. Gruppo oscillatore:

Il gruppo di oscillatori su Capital.com comprende nove indicatori tecnici: Awesome Oscillator, Chaikin Oscillator, Commodity Channel Index, Connors RSI, Detrended Price Oscillator, Momentum, Relative Strength Index, Stochastic.

3. Gruppo di indicatori di tendenza:

Il gruppo di indicatori di tendenza su Capital.com comprende 11 indicatori: Indice direzionale medio, Inviluppo, Cloud di Ichimoku, Media mobile, Media mobile esponenziale, Media mobile ponderata, SAR parabolico, Williams %R, Williams Alligator, Williams Fractal, Zig Zag.

4. Gruppo di indicatori di volatilità:

Il gruppo di indicatori di volatilità su Capital.com comprende quattro indicatori: Average True Range (ATR), Bollinger Bands, Chaikin Oscillator, Historical Volatility.

5. Gruppo indicatore di volume (volumi):

Accumulo / distribuzione, Flusso di denaro Chaikin, Volume netto, Volume a saldo, Andamento del volume dei prezzi, Volume tick, Oscillatore di volume.

6. E un gruppo di altri indicatori.

Oltre agli indicatori tecnici sopra raggruppati, Capital.com fornisce altri 46 indicatori tecnici.

Con molti indicatori equipaggiati, gli associati di Capital.com saranno più convenienti nell’utilizzare i grafici per analizzare il mercato e trovare opportunità di trading senza utilizzare i grafici di 3rd party.

Come aggiungere e impostare indicatori tecnici su Capital.com?

Attualmente, Capital.com consente solo agli utenti di utilizzare indicatori tecnici su grafici su piattaforme web per computer. Se sei su dispositivi mobili, dovrai utilizzare i grafici di un’altra piattaforma come tradingview …

Per aggiungere un indicatore tecnico al grafico di Capital.com su un desktop, eseguire le operazioni seguenti:

Passo 1: Accedi al tuo account Capital.com.

Passo 2: Seleziona la scheda [Trade], fai clic sull’icona della lente di ingrandimento per trovare il ticker azionario che desideri vedere il grafico.

Passo 3: Sulla barra degli strumenti del grafico dei prezzi, fare clic sul simbolo Indicatori tecnici, selezionare l’indicatore tecnico che si desidera utilizzare.

Gli indicatori tecnici che hai aggiunto mostreranno i parametri nell’angolo in alto a sinistra del grafico.

Passo 3: Fare clic sull’icona Livello per selezionare l’indicatore che si desidera regolare il parametro o il colore.

Quindi fare clic sull’icona Impostazioni dell’indicatore che si desidera regolare.

Passo 4: Regola i parametri, il colore dell’indicatore come preferisci, quindi premi [Ok].

Quindi hai aggiunto e regolato con successo l’indicatore su Capital.com.

Per cancellare l’indicatore tecnico mostrato sul grafico. Metti il mouse su quell’indicatore tecnico e premi il pulsante Elimina sulla tastiera.

Gli indicatori tecnici sono strumenti indispensabili per gli analisti tecnici. L’utilizzo dell’indicatore rende più facile e veloce calcolare e trovare opportunità di trading. Capital.com fornisce un sistema di dozzine di indicatori tecnici per aiutare i propri investitori in modo più conveniente nel processo di trading. Tuttavia, il limite di Captial.com è che non esiste un indicatore tecnico per il grafico se si utilizza il telefono. Speriamo che, presto, Capital.com aggiungerà questa funzione.