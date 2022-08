Account Capital.com: Come abilitare l’autenticazione a 2 fattori (2FA)

Attualmente, la situazione degli account compromessi sta causando sempre più la perdita di denaro da parte di molti trader. Questo è un difetto preoccupante. Per aiutare i trader Capital.com a limitare i loro rischi e migliorare la sicurezza dei loro account, ti mostreremo come abilitare la sicurezza a 2 fattori (2FA) con Google Authenticator.

1. Perché dovresti usare l’autenticazione a 2 fattori (2FA)?

Per impostazione predefinita, quasi tutti gli account online oggi utilizzano un metodo di accesso con password. Tuttavia, questa forma di sicurezza (con un solo livello di sicurezza) non è sufficiente ed è molto vulnerabile agli attacchi. Anche molte persone usano la stessa password per molti account diversi. Pertanto, ha il potenziale per perdere informazioni, anche perdere denaro se il tuo account viene violato.

Per evitare ciò, è stata creata l’autenticazione a 2 fattori, che migliora la sicurezza del tuo account online aggiungendo un ulteriore livello di autenticazione.

2. Come abilitare l’autenticazione a due fattori su Capital.com con Google Authenticator

Per impostare la verifica in 2 passaggi per il tuo conto di trading Capital.com, puoi utilizzare l’app Google Authenticator per ricevere il codice.

Google Authenticator è un’applicazione di Google per generare un codice costituito da una sequenza di 6 numeri per accedere a un account.

Questa è un’applicazione sicura e molto apprezzata nel mondo.

Per attivare l’autenticazione a due fattori su Capital.com con Google Authenticator, segui queste istruzioni:

1. Vai su App Store o CH Play per scaricare l’app Google Authenticator sul tuo cellulare.

2. Apri l’app Capital.com sul tuo telefono e fai clic su Account –> Impostazioni – > Autenticazione a due fattori.

Fai clic su Ottieni l’app 2FA -> ho l’app -> tocca Copia il codice.

Nota: devi salvare questo codice per recuperare il tuo account Google Authenticator in caso di smarrimento del telefono.

4. Accedi all’app Google Authenticator, crea un account toccando Inizia -> digita il nome dell’account e incolla il codice precedentemente copiato. Quindi fare clic su Aggiungi per completare.

Subito dopo, sullo schermo apparirà un codice di 6 cifre > clic su quel numero da copiare (verrà generato un nuovo codice ogni 30 secondi).

5. Torna all’app Capital.com, incolla il codice a 6 cifre nella casella e premi Abilita 2FA.

Una volta completato, lo schermo mostrerà un messaggio che indica che la verifica a 2 fattori è stata attivata correttamente.