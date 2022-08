Commissioni overnight su eToro: cosa sono e come calcolarle

La commissione di swap, nota anche come commissione di detenzione overnight, è un pagamento che viene applicato se si detiene una posizione durante la notte.

Le posizioni CFD tenute aperte durante la notte comportano una piccola commissione, proporzionale al valore della posizione.

Questo è essenzialmente un pagamento di interessi per coprire il costo della leva finanziaria che si utilizza durante la notte.

Gli swap sono lo standard del settore e riflettono le forze della domanda e dell’offerta che governano il mercato.

Queste commissioni variano a seconda della direzione della posizione (ACQUISTA o VENDI). In alcuni casi, puoi riavere i tuoi soldi: un rimborso notturno.

Ad eccezione delle attività crittografiche, le commissioni di detenzione di swap / swap non sono contabilizzate / accreditate il sabato e la domenica.

Le tariffe per sabato e domenica saranno accreditate settimanalmente, incluso il pagamento regolare moltiplicato per 3 (tassa / rimborso del fine settimana).

2. Quando viene addebitato il pernottamento?

Le spese notturne vengono addebitate alle 17:00 ora di New York. Queste commissioni saranno applicate a qualsiasi posizione aperta in questo momento.

3. Come posso visualizzare il piano tariffario notturno?

La commissione esatta verrà visualizzata nella parte inferiore della finestra di conferma dell’apertura della posizione prima di effettuare l’operazione quando si apre una posizione.

Puoi vedere un elenco delle commissioni che eToro applica nella pagina del piano tariffario sul sito web di eToro.

4. Le azioni, le criptovalute e gli ETF vengono addebitati durante la notte?

eToro addebita solo overnight per i CFD e il trading a margine. Attualmente, eToro non addebita una commissione overnight per posizioni BUY senza leva in azioni, cripto asset ed ETF.

5. Come viene calcolata la tariffa per il pernottamento?

Questa formula è diversa per ogni classe di attività. Le commissioni sono calcolate in base alle condizioni di mercato e possono variare dal giorno di oggi. La tariffa verrà applicata fino al seguente calcolo.

6. Come posso vedere l’importo pagato/ricevuto?

Le commissioni e i rimborsi possono essere visualizzati nell’estratto conto, nella categoria della pagina Cronologia e nella schermata di riepilogo delle transazioni.

7. eToro addebita una commissione overnight per posizioni o saldi del conto?

Per le negoziazioni manuali, eToro addebita una commissione overnight sul saldo del conto. Per le posizioni copiate, le commissioni saranno calcolate in base al saldo di copia disponibile.

8. Cosa succede se non ho abbastanza soldi nel saldo del mio conto?

Se non hai fondi sufficienti, il tuo account avrà un saldo negativo.

9. La tariffa per il pernottamento è soggetta a modifiche?

Sì. Man mano che le condizioni di mercato cambiano, eToro valuterà se gli swap sono necessari. Un elenco completo delle commissioni è disponibile sulla pagina del piano tariffario di eToro.

