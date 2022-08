Indirizzo del portafoglio Coinbase: ecco come trovarlo

in

Se vuoi ricevere criptovaluta da qualcuno, devi inviare loro l’indirizzo del tuo portafoglio.

Ogni scambio di criptovaluta ha il proprio indirizzo di portafoglio di criptovaluta unico.

Anche l’indirizzo del portafoglio per varie criptovalute è diverso.

Ad esempio, se desideri ricevere Bitcoin da qualcuno, devi inviare loro l’indirizzo del tuo portafoglio Bitcoin.

Allo stesso modo, se vuoi ricevere Ethereum da qualcuno, devi inviare loro il tuo indirizzo di portafoglio Ethereum.

Ricevere una criptovaluta dall’indirizzo del portafoglio sbagliato può comportare una perdita di fondi.

Se non hai ancora creato un account Coinbase, ottieni $ 10 USD in Bitcoin gratuito utilizzando questo link di riferimento: https://www.coinbase.com/join/lim_di1.

In questa guida, imparerai come trovare l’indirizzo del tuo portafoglio Coinbase, come trovare il tuo indirizzo Bitcoin su Coinbase e altro ancora.

Come trovare l’indirizzo del tuo portafoglio Coinbase

Per trovare l’indirizzo del tuo portafoglio Coinbase, apri l’app Coinbase e tocca l’icona a doppia freccia.

Quindi, tocca “Ricevi”, vai alla criptovaluta che desideri ricevere e copia l’indirizzo del suo portafoglio.

Coinbase mostrerà la criptovaluta che hai selezionato.

Ad esempio, se hai selezionato Bitcoin, vedrai una scheda “Portafoglio BTC” insieme alle tue partecipazioni.

Assicurati che il portafoglio sia impostato sulla criptovaluta che desideri ricevere.

Se il portafoglio di criptovaluta non è corretto, puoi toccarlo per cambiarlo.

Quindi, puoi copiare l’indirizzo del portafoglio della criptovaluta, chiedere alla persona di scansionare il tuo codice QR o toccare “Condividi indirizzo” per condividerlo su altre piattaforme.

Ecco come puoi trovare l’indirizzo del tuo portafoglio Coinbase:

1. Apri l’app Coinbase e tocca l’icona della doppia freccia

Per cominciare, apri l’app mobile Coinbase.

Puoi anche utilizzare Coinbase su un desktop o sulla versione mobile di esso.

Tuttavia, gli screenshot vengono acquisiti sull’app Coinbase.

Quindi, se stai usando Coinbase su un desktop o la versione mobile di esso, l’interfaccia utente sarà un po ‘diversa.

Dopo aver aperto l’app Coinbase, accedi al tuo account se non l’hai già fatto.

Nella barra di navigazione in basso, vedrai un’icona a doppia freccia al centro.

Tocca l’icona della doppia freccia nella barra di navigazione in basso.

2. Seleziona “Ricevi”

Dopo aver toccato l’icona della doppia freccia, si aprirà un cassetto di navigazione.

Nel cassetto di navigazione, vedrai più opzioni come “Acquista”, “Vendi”, “Converti” e altro.

Nella parte inferiore del cassetto di navigazione, vedrai un’opzione “Ricevi”.

L’opzione “Ricevi” ti consente di ricevere criptovaluta da un altro portafoglio al tuo portafoglio Coinbase.

Tocca “Ricevi” per andare all’indirizzo del tuo portafoglio di criptovaluta.

3. Tocca “BTC Wallet” per cambiare il tuo portafoglio

Dopo aver toccato “Ricevi”, atterrerai sull’indirizzo del tuo portafoglio Bitcoin.

Per impostazione predefinita, toccando “Ricevi” si aprirà l’indirizzo del tuo portafoglio Bitcoin.

Questo è indicato nella scheda “Portafoglio BTC” che mostra le tue partecipazioni in Bitcoin.

Se vuoi ricevere Bitcoin, questo è l’indirizzo del portafoglio che vuoi condividere.

Tuttavia, se vuoi ricevere un’altra criptovaluta, devi prima cambiare il tuo portafoglio.

Questo perché non sarai in grado di ricevere un’altra criptovaluta nel tuo indirizzo di portafoglio Bitcoin ad eccezione di Bitcoin.

Se desideri ricevere un’altra criptovaluta, tocca prima la scheda “Btc Wallet”.

4. Seleziona una risorsa

Dopo aver toccato la scheda dell’indirizzo “BTC Wallet”, si aprirà una pagina delle risorse.

Nella pagina delle risorse, vedrai un elenco di criptovalute che puoi ricevere su Coinbase.

Trova la criptovaluta che vuoi ricevere.

Ad esempio, se si desidera ricevere XRP, trovare e toccare “XRP”.

Una volta trovata la criptovaluta che desideri ricevere, toccala per selezionarla.

Tuttavia, se si desidera ricevere Bitcoin, non è necessario selezionarlo in quanto è già selezionato per impostazione predefinita.

5. Copia l’indirizzo del tuo portafoglio

Una volta selezionata una risorsa, atterrerai sul suo portafoglio.

Ad esempio, se hai selezionato “XRP”, atterrerai sul tuo portafoglio XRP.

Ancora una volta, assicurati che il portafoglio sia impostato sulla criptovaluta che desideri ricevere.

Esistono due modi per verificarlo.

In primo luogo, la parte superiore della pagina indicherà la criptovaluta che stai ricevendo.

Ad esempio, se hai selezionato Bitcoin, la parte superiore della pagina avrà un’intestazione “Ricevi Bitcoin”.

In secondo luogo, la scheda del portafoglio dirà “BTC Wallet”.

Dopo aver verificato che il portafoglio è impostato sulla criptovaluta che desideri ricevere, puoi copiarne l’indirizzo.

Per copiare l’indirizzo del tuo portafoglio, tocca “Copia” nel campo “Indirizzo del portafoglio”.

In alternativa, puoi chiedere alla persona di scansionare il tuo codice QR.

Hai imparato con successo come trovare e copiare l’indirizzo del tuo portafoglio sull’app Coinbase!

Come faccio a trovare il mio indirizzo Bitcoin su Coinbase?

Ecco come puoi trovare il tuo indirizzo Bitcoin su Coinbase:

Apri l’app mobile Coinbase. Accedi al tuo account Coinbase. Tocca l’icona della doppia freccia nella barra di navigazione in basso. Seleziona “Ricevi”. Assicurati che il portafoglio sia “BTC Wallet”. Tocca “Copia” nel campo “Indirizzo portafoglio”.

Come faccio a trovare il mio indirizzo Ethereum su Coinbase?

Ecco come puoi trovare il tuo indirizzo Ethereum su Coinbase:

Apri l’app mobile Coinbase. Accedi al tuo account Coinbase. Tocca l’icona della doppia freccia nella barra di navigazione in basso. Seleziona “Ricevi”. Tocca “BTC Wallet”. Trova e tocca “Ethereum”. Assicurati che il portafoglio sia “ETH Wallet”. Tocca “Copia” nel campo “Indirizzo portafoglio”.

Conclusione

Prima di ricevere criptovaluta da qualcuno, assicurati che faccia prima un deposito di prova.

L’invio di criptovaluta all’indirizzo del portafoglio sbagliato può comportare una perdita di fondi.

Quindi, dopo aver condiviso l’indirizzo del tuo portafoglio con qualcuno, chiedi loro di inviarti prima una piccola percentuale della criptovaluta.

Ad esempio, se la persona ti sta inviando 0,01 Bitcoin, chiedile di inviarti prima 0,0001 Bitcoin come test,

Una volta che la transazione ha avuto successo, puoi chiedere loro di inviarti i restanti 0,0099 Bitcoin.

Ciò ridurrà una transazione fallita, che potrebbe essere estremamente costosa.