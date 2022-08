cronologia transazioni Crypto.com: ecco come scaricarla

in

Puoi accedere alle tue attività di trading scaricando la cronologia delle transazioni su Crypto.com.

Ciò include i tuoi acquisti, vendite, bonus e altro ancora.

Su Crypto.com, sarai in grado di esportare la cronologia delle transazioni in CSV e scaricarla.

Inoltre, è possibile scegliere il tipo di transazione da esportare.

Ciò include il tuo portafoglio crittografico, il portafoglio fiat e Crypto.com Visa Card.

Tuttavia, è possibile esportare una sola transazione alla volta.

In questa guida, imparerai come trovare e scaricare la cronologia delle transazioni sull’app Crypto.com.

Come scaricare la cronologia delle transazioni su Crypto.com

Per scaricare la cronologia delle transazioni su Crypto.com, devi andare su “Account” e toccare l’icona dell’orologio.

Quindi, tocca l’icona di esportazione, seleziona il tipo di transazione, seleziona l’intervallo di date e scarica la cronologia delle transazioni.

I tipi di transazione includono il tuo portafoglio crittografico, il portafoglio fiat e Crypto.com Visa Card.

Tuttavia, è possibile selezionare un solo tipo di transazione alla volta.

L’intervallo di date massimo che è possibile impostare è di 3 anni.

È possibile impostare l’intervallo di date modificando le date “Da” e “A”.

Quindi, tocca “Esporta in CSV” per esportare la cronologia delle transazioni in CSV.

Infine, tocca “Esporta cronologia” e tocca “Download” per scaricare la cronologia delle transazioni.

1. Apri l’app Crypto.com

Innanzitutto, è necessario aprire l’app Crypto.com.

Dopo aver aperto l’app, accedi al tuo account se non l’hai già fatto e inserisci il passcode.

È inoltre possibile utilizzare la versione desktop di Crypto.com per questo.

Tuttavia, in questa guida, useremo invece l’app Crypto.com perché è più popolare tra gli utenti.

2. Vai su “Account” e tocca l’icona dell’orologio

Dopo aver aperto l’app Crypto.com, devi passare alla cronologia delle transazioni.

Per fare ciò, tocca “Account” nella barra di navigazione in basso.

Dopo aver toccato “Account”, atterrerai alla pagina “Account”.

Nella pagina “Account”, vedrai i tuoi saldi di portafoglio crittografico, guadagno crittografico e portafoglio fiat.

Nella barra di navigazione in alto, vedrai un paio di icone.

Ciò include l’icona di conversione e l’icona dell’orologio.

Tocca l’icona dell’orologio per vedere la cronologia delle transazioni.

3. Tocca l’icona di esportazione

Dopo aver toccato l’icona dell’orologio, atterrerai nella pagina “Cronologia transazioni”.

Nella pagina “Cronologia transazioni”, vedrai un elenco delle tue transazioni sul Crypto.com.

Ciò include i tuoi acquisti, vendite, bonus e altro ancora.

Puoi anche esportare la cronologia delle transazioni.

Per fare ciò, tocca l’icona di esportazione nella barra di navigazione in alto.

4. Seleziona il tipo di transazione e l’intervallo di date

Dopo aver toccato l’icona di esportazione, atterrerai nella scheda “Esporta”.

Nella scheda, vedrai una casella a discesa e un paio di campi.

In primo luogo, è necessario selezionare un tipo di transazione.

Ad esempio, se desideri scaricare la cronologia delle transazioni dal tuo portafoglio crittografico, seleziona “Crypto Wallet”.

È possibile selezionare un solo tipo di transazione alla volta.

In secondo luogo, è necessario selezionare una data di inizio.

Per fare ciò, tocca il campo “Da” e seleziona la data di inizio (ad es. 1 gennaio 2021).

In terzo luogo, è necessario selezionare una data di fine.

Per fare ciò, tocca il campo “A” e seleziona la data di fine (ad es. 9 novembre 2021).

Infine, tocca “Esporta in CSV” per esportare la cronologia delle transazioni in CSV.

5. Scarica la cronologia delle transazioni

Dopo aver toccato “Esporta in CSV”, la cronologia delle transazioni verrà esportata in CSV.

Per trovarlo, tocca la scheda “Cronologia esportazioni”.

Dopo aver toccato la scheda “Cronologia esportazioni”, vedrai un elenco delle tue esportazioni.

Tocca “Download” accanto all’esportazione per scaricare la cronologia delle transazioni.

Per motivi di sicurezza, i download sono disponibili solo per 30 giorni dopo la data di esportazione.

Hai imparato con successo come trovare e scaricare la cronologia delle transazioni Crypto.com!

Conclusione

Lo scopo della cronologia delle transazioni di un account è quello di tenere traccia delle tue attività di trading.

Crypto.com Tax può fornire agli utenti una stima dei guadagni e delle perdite imponibili sulle transazioni crittografiche.

È quindi possibile scaricare tali transazioni per la dichiarazione dei redditi.

Questo è stato sviluppato per aderire ai requisiti fiscali canadesi, nordamericani e australiani.

Il team Crypto.com ha lavorato con consulenti fiscali per garantire che la logica di calcolo sia coerente.

Per ulteriori informazioni, puoi contattare il supporto Crypto.com tramite la chat in-app.