Account eToro: come aprirlo passo passo

Mostriamo come aprire un nuovo conto eToro per iniziare a fare trading in soli due passaggi.

Abbiamo anche risposto ad alcune domande relative alla registrazione dell’account su eToro.

Aprire un nuovo account su eToro

Passaggio 1: vai a www.eToro.com.

Passo 2: Inserisci le informazioni di registrazione nella colonna di destra. Le informazioni di registrazione includono:

Nome utente: impostato in base alle preferenze (si noti che il nome utente non può essere modificato dopo la registrazione)

Email: Il tuo indirizzo email

Password: immettere la password che si desidera impostare per l’account

Spunta la casella “Accetto i Termini e condizioni di eToro UK Ltd. (Regolamentato FCA) e l’Informativa sui rischi” e la casella “Riconosco che le mie informazioni saranno utilizzate in conformità con l’Informativa sulla privacy e l’Informativa sui cookie”.

Nota: Invia informazioni via e-mail che non sono mai state registrate per un account eToro prima.

Quindi, fai clic sul pulsante Crea account per completare. Attendi qualche istante affinché il sistema crei un account, accedi automaticamente e accedi alla piattaforma di trading

Dopo aver creato un account, dovresti iniziare a conoscere l’interfaccia di eToro e fare trading con un portafoglio virtuale prima di investire con denaro reale.

Rispondere alle domande sull’account eToro

1. Perché verificare l’account eToro?

La verifica del tuo conto di trading è necessaria per fornirti il miglior servizio possibile e rispettare le normative sui servizi finanziari. Le tue informazioni sono sempre mantenute private e utilizzate solo a scopo di conformità. Secondo le nuove regole di eToro, se il tuo account non viene verificato, dovrà:

Non negoziare ordini con portafogli reali

Non copiare le negoziazioni con portafogli virtuali

L’importo massimo di denaro depositato sul conto eToro è di soli 2000 Euro (equivalente a più di 2000 usd)

Non puoi prelevare denaro da solo, ma devi contattare eToro per assistenza

2. È possibile cambiare il nome utente?

eToro non fornisce una funzione di modifica del nome utente. Tuttavia, è possibile richiedere di chiudere l’account esistente e aprire un nuovo account con un nuovo nome utente e un indirizzo e-mail diverso.

Tieni presente che così facendo, il tuo account verrà chiuso in modo permanente e non potrà essere riaperto. Perderai anche l’intera cronologia delle transazioni e le statistiche attuali e dovrai ricostruire il tuo portafoglio.

Il numero di telefono e l’e-mail della registrazione dell’account chiuso non possono essere utilizzati per il nuovo account.

3. Come posso modificare le informazioni del mio account?

Per apportare modifiche alle informazioni del tuo account, contatta eToro aprendo un ticket e compilando le informazioni presso il Centro assistenza clienti. Inoltre, dovresti anche notare che:

Supponiamo che tu voglia cambiare il tuo indirizzo e-mail registrato o numero di telefono. In tal caso, eToro ti chiamerà e ti farà alcune domande di sicurezza. Conferma il tuo numero di telefono e specifica un intervallo di tempo conveniente in cui puoi ricevere chiamate.

Se si desidera modificare l’indirizzo postale, si prega di allegare una prova aggiornata del documento di indirizzo.

Se desideri modificare il nome o la data di nascita del tuo account, allega un documento d’identità valido.

Il team del servizio clienti di eToro è disponibile per guidarti attraverso i prossimi passaggi necessari per modificare le informazioni del tuo account.

Conclusione

Sopra è una semplice guida in 2 passaggi per aprire un account eToro. Per negoziare portafogli reali su eToro, devi seguire i seguenti passaggi per completare il tuo profilo e verificare il tuo account.

Consulta le istruzioni per completare il profilo e verificare l’account.