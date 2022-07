Account eToro: Cose fare prima di eliminarlo

Per vari motivi, vuoi chiudere/eliminare il tuo account eToro. Prima di chiudere il tuo account, ti consigliamo di effettuare le seguenti operazioni.

Ti salva da problemi che non prevedi.

Pensa attentamente prima di eliminare il tuo account eToro.

Valuta se sia necessario chiudere/eliminare il tuo account eToro perché l’account che è stato chiuso dalla tua richiesta non può essere riaperto per sempre.

Una volta chiuso manualmente il tuo account eToro, non potrai più aprirlo. Inoltre, la cronologia delle transazioni dell’account non può essere trasferita su nessuno dei tuoi nuovi account.

Ricorda che il nome utente dell’account eToro di ogni investitore è univoco. Non puoi riutilizzare il nome utente di un account eToro eliminato.

Se desideri utilizzare l’e-mail e il numero di telefono che hai utilizzato per registrarti per il tuo account eToro, devi contattare l’assistenza dell’assistenza eToro perché non puoi riutilizzarli da solo.

Scegli il momento giusto e chiudi tutte le tue posizioni aperte su eToro.

Se vuoi ancora chiudere il tuo account dopo un’attenta considerazione. La prima cosa che devi fare è controllare il tuo portafoglio di investimenti (se presente). Quindi, chiudi tutti gli ordini di trading aperti.

Evita il caso di ordini ancora aperti che hanno già chiuso l’account. Gli ordini disponibili vengono chiusi da eToro al prezzo che non desideri.

Preleva attivamente tutti i fondi in eToro prima di chiudere/eliminare l’account.

Dopo aver chiuso tutti gli ordini di trading aperti, preleva l’intero importo nel tuo conto eToro.

Chiudi/elimini il tuo account solo quando ricevi abbastanza denaro da eToro sul tuo conto bancario o e-wallet.

Quando effettui un prelievo da eToro, la commissione di prelievo è di 5 usd / tempo, indipendentemente da quanto prelievi. Ottieni commissioni di prelievo gratuite se il tuo account è di livello platino o superiore.

Conclusione

Ecco le cose che devi fare prima di chiudere il tuo account eToro. Assicura che i tuoi ordini siano chiusi come desideri, liberi da interferenze eToro. Inoltre, ottieni i tuoi soldi velocemente e senza altri problemi.

Consulta le istruzioni più dettagliate su come eliminare un account qui.

Con pochi tocchi, puoi chiudere manualmente il tuo account eToro. Non esitare a contattare l’assistenza clienti per istruzioni dettagliate in caso di problemi con la chiusura del tuo account. Ti invitiamo a utilizzare il modulo di chat dal vivo per risolvere rapidamente il problema.