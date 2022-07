Conto demo Exness: come iniziare ed aprirne uno

L’account Exness Demo è un tipo di conto che consente agli utenti di sperimentare il trading nei mercati finanziari senza alcun rischio. Quando apri un conto Demo, ti verrà dato denaro virtuale e potrai utilizzare questo denaro per esercitarti nel trading e negli investimenti.

Come aprire un conto demo sullo scambio Exness? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

Cosa significa Conto Demo?

Il trading su un conto virtuale porta molti vantaggi, come ad esempio:

Prova la piattaforma di trading, la velocità di esecuzione, gli spread e i prodotti finanziari offerti dal broker.

Inoltre, l’account virtuale è progettato come un conto reale (interfaccia, grafici, mercati, ecc.) in modo da poter imparare come osservare il mercato e applicare la teoria che hai imparato nella pratica.

Esecuzione degli ordini, prendi profitti, ecc., Nel mercato in tempo reale, affina le tue capacità di trading e testa l’accuratezza e l’efficacia della tua strategia di trading.

Sperimenta una varietà di strategie e stili di trading, scegliendo la strada giusta per te senza rischiare il tuo capitale reale.

I conti demo sono estremamente utili per i nuovi investitori nella fase iniziale della pratica di investimento, aiutandoli a padroneggiare le competenze di base, imparare a improvvisare e controllare la psicologia quando il mercato fluttua.

Inoltre, l’account virtuale è anche vantaggioso per gli investitori professionali in quanto funziona come uno strumento utile per aiutarli a testare nuovi metodi di trading, nuovi prodotti e nuovi strumenti.

Come aprire un conto Exness Demo

Passo 1. Registrati come membro

Visita la homepage di Exness e fai clic su “Apri nuovo account” nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Registrati come membro di Exness inserendo informazioni personali come paese, e-mail e password.

Quindi fare clic su “Continua”.

Passo 2. Seleziona l’account demo

Dalla tua Area Membri su Exness, fai clic su “Apri un nuovo account”. Vedrai un elenco di account offerti da Exness.

Corrispondente a ciascun tipo di account (ad eccezione dei conti Standard Cent), ci sono versioni Demo e Real per te. Clicca su “Prova Demo” che si adatta alle tue esigenze.

Passo 3. Configurare nuove impostazioni dell’account

Qui è necessario impostare le seguenti impostazioni:

Scegli un conto di trading come conto demo

Scegli la piattaforma MT4 o MT5

Imposta la leva massima

Seleziona la valuta

Inserisci un nuovo nome account

E imposta una password per il nuovo account

Infine, fai clic su “Crea un account”. Immediatamente, verrà impostato l’account demo e potrai iniziare ad accedere e praticare il trading.

Conclusione

Tecnicamente e funzionalmente, l’account demo è una copia completa del conto reale, tranne per il fatto che l’utente farà trading con la valuta virtuale fornita dal broker. Grafici, attività di trading, quotazioni, indicatori tecnici e segnali sono gli stessi. Pertanto, un conto demo è un modo eccellente per gli investitori di familiarizzare con i mercati, testare diverse strategie di trading e sviluppare capacità di gestione del denaro. È un ottimo strumento per aiutarti a prepararti a fondo prima di fare trading con denaro reale.

Tuttavia, alcune persone pensano che un account demo non ti aiuterà a ottenere emozioni reali sul mercato, quindi è impossibile controllare la psicologia. Perché la psicologia quando si tratta di denaro reale sarà molto diversa dal denaro virtuale emesso. In questo caso, Exness offre una soluzione desiderabile: il conto Standard Cent.

Standard Cent è l’account più minore di Exness per coloro che stanno appena iniziando con il mercato. Il requisito di deposito minimo è basso (da solo 1 $) e anche il volume degli scambi è piccolo. Il trading con un conto Standard Cent ti aiuterà ad avere esperienze pratiche, imparare a controllare la tua psicologia, ecc., Prima di spendere grandi quantità di denaro, ma il livello di rischio è molto più piccolo di quello di altri conti.