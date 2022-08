Notifica quando un’azione raggiunge un determinato prezzo su eToro: ecco come attivarla

in

Price Alerts è uno strumento che ti consente di monitorare facilmente gli importanti livelli di prezzo dell’asset che stai aspettando che il mercato raggiunga. Quante volte sei andato al lavoro, a scuola o semplicemente sei uscito e poi hai guardato la tua piattaforma di trading e ti sei reso conto che il mercato ha superato un livello di prezzo importante che stavi aspettando?

Perché dovremmo usare gli avvisi di prezzo quando facciamo trading?

È più sicuro e più conveniente fare trading se c’è un avviso inviato al tuo dispositivo mobile o computer quando il prezzo ha raggiunto un livello importante per entrare o uscire. Forse il motivo principale per cui vorresti utilizzare gli avvisi sui prezzi è non dover passare tutto il giorno a fissare i grafici o a guardare i tuoi progressi di trading.

Impostando un semplice avviso di prezzo, puoi pianificare la tua giornata in modo organizzato e fare trading in modo molto più efficiente.

Gli avvisi sui prezzi sono come il tuo assistente di trading personale che lavora nella piattaforma per tenere d’occhio il mercato quando succede qualcosa di importante mentre sei via.

Come impostare gli avvisi sui prezzi su eToro?

Possiamo utilizzare gli avvisi sui prezzi impostandoli nel catalogo sulla piattaforma eToro.

Passo 1: Fai clic su “Portfolio” = > fai clic sull’icona della rotellina delle impostazioni sul lato destro come mostrato di seguito.

Quindi, seleziona “Imposta avviso prezzo”, verrà visualizzata la finestra di impostazione dell’avviso.

Passaggio 2: imposta il prezzo desiderato = > fai clic su “Crea avviso”.

Puoi vedere l’icona della campana dopo aver impostato un avviso di prezzo.

Dopo aver impostato un avviso di prezzo, puoi facilmente aggiornare il prezzo o eliminare l’avviso facendo clic sull’icona della campana come quando imposti un avviso.