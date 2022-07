Account eToro: guida passo passo per chiuderlo

Dal momento che non stai facendo trading o viceversa, eToro non offre gli strumenti che ti aspetti come trader. Vuoi chiudere il tuo account eToro. Segui i semplici passaggi seguenti per chiudere il tuo account.

Cosa succede quando eToro chiude il tuo account?

Una volta che il tuo account è stato chiuso da eToro, non potrai più riaprirlo. Si prega di considerare attentamente e assicurarsi di aver chiuso tutte le posizioni aperte, prelevare tutti i soldi prima di chiudere il conto. Tuttavia, puoi sempre crearne uno nuovo utilizzando un nuovo nome utente e un nuovo indirizzo e-mail. eToro ti consente di possedere più di un account.

Come chiudere automaticamente un account eToro

In precedenza, la chiusura del tuo account eToro poteva essere effettuata solo contattando il loro supporto clienti, ma ora l’intero processo è completamente automatizzato.

Per chiudere il tuo account, segui questi semplici passaggi:

Accedi al tuo account eToro, vai alla scheda “ Impostazioni” nell’angolo in basso a sinistra e fai clic su di essa.

nell’angolo in basso a sinistra e fai clic su di essa. Fai clic su “Account”.

Vedrai l’opzione per eliminare il tuo account, “ Chiudi il tuo account eToro”, quindi fai clic su di esso.

quindi fai clic su di esso. Verrà visualizzato un popup che ti chiederà di spiegare perché desideri eliminare il tuo account. Scegli qualunque sia il motivo che ti ha spinto a eliminarlo.

A questo punto, eToro cercherà di darti un’ultima possibilità di cambiare idea, ma se hai già preso una decisione, procedi facendo clic su “Invia”.

Come chiudere un account eToro tramite il team di supporto

Se non riesci a chiudere automaticamente il tuo account, puoi contattare l’assistenza eToro per richiederlo. Il supporto eToro riceverà ed elaborerà la richiesta

Devi aprire un ticket di supporto con opzioni come l’immagine qui sotto.

Sopra è come chiudi il tuo account eToro automaticamente e rapidamente. eToro impiega tre giorni per chiudere il tuo account, che è un periodo piuttosto breve rispetto ad altri concorrenti. Ricorda che l’account è chiuso; non sarai mai in grado di riaprirlo.