Etoro vs Binance: qual’è il migliore

Sicuramente molti investitori si sono chiesti quando hanno pensato di scegliere lo scambio Etoro o Binance. Entrambi questi scambi sono i broker più affidabili e rispettabili a livello globale. Investiki vorrebbe offrire alcuni confronti per aiutare i nuovi trader a prendere le proprie decisioni sulla scelta di uno scambio.

Forniremo confronti tra eToro e Binance in base a diversi criteri critici. Questo articolo permetterà al lettore di avere una visione più chiara e risparmiare più tempo.

eToro vs Binance: breve biografia

Forniremo una panoramica di queste due piattaforme di trading digitale.

eToro: leader mondiale nel copy trading

eToro è una società di brokeraggio online fondata nel 2007 da Ronen Assia, Yoni Assia e David Ring. Etoro è riconosciuto da molte importanti istituzioni finanziarie come CySEC, FCA, AMF, ASIC, FSCS e ICF …

Questo broker attrae più di 12 milioni di utenti in più di 150 paesi. Può essere considerato il pioniere nei broker online.

Etoro utilizza una piattaforma di trading basata sul web. Questa semplice piattaforma di trading è esplosa nel 2010 e ha creato il principale social network di trading. La piattaforma di trading di Etoro ha attratto molti investitori che hanno investito fino a 160.000.000 di USD.

Attraverso strumenti di copia, gli investitori principianti possono copiare le negoziazioni effettuate da esperti.

Gli strumenti CopyPortfolios e CopyTrader consentono ai nuovi investitori di avere molto successo nel trading. Anche se sono completamente inesperti in questo campo.

Binance: miglior sito di trading di criptovaluta

Binance è stato creato nel luglio 2017 da Changpeng Zhao. Binance è una piattaforma di trading di criptovaluta che ha colpito i mercati finanziari contemporaneamente al boom della criptovaluta. Sebbene di recente costituzione, Binance sta gradualmente diventando un leader mondiale nel trading di criptovaluta.

A seguito del divieto di trading di criptovalute in Cina, Binance ha stabilito la sua sede a Malta. Allo stesso tempo, questo scambio ha anche spostato i suoi server in territorio giapponese. Binance ha firmato un memorandum d’intesa con la Borsa di Malta per lanciare Binance Jersey in Europa. Attualmente, gli investitori possono scambiare più di 300 valute virtuali su questa piattaforma di trading.

Inoltre, Binance ha anche sviluppato la sua criptovaluta chiamata BNB (Binance Coin). Nel 2020, la società ha realizzato un profitto totale di 1 miliardo di dollari. Questo può essere visto come la prova del boom del business di Binance.

eToro vs Binance: tabella comparativa generale

eToro e Binance sono due piattaforme di trading che consentono agli utenti di diversificare i propri portafogli di investimento. Seguiamo la seguente tabella di confronto generale per avere una visione multidimensionale di questi due scambi.