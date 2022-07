Dual Investment Binance: cos’è e come funziona

Il mercato delle criptovalute è sempre volatile e può influenzare il valore di un portafoglio se non si ha esperienza di trading. Pertanto, molti utenti vogliono investire in criptovalute in modo diverso, incluso Dual Investment. Dual Investment Binance è un modo per generare reddito passivo dal divario di prezzo relativo di due criptovalute, indipendentemente dalla volatilità del mercato verso l’alto o verso il basso.

Il seguente articolo spiega in dettaglio le domande degli utenti: Cos’è Dual Investment Binance? Come fare soldi?

Cos’è Dual Investment Binance?

Binance Dual Investment è una forma di picchettamento di una criptovaluta (ad esempio, BTC) e guadagnare un profitto basato su due attività (ad esempio, BTC e BUSD). Oltre agli utenti che ricevono guadagni aggiuntivi in base al prodotto bloccato, possono anche aumentare il loro potenziale reddito in base al prezzo di mercato dell’asset crittografico.

Esistono due tipi di prodotti Dual Investment: Up-and-Exercised e Down-and-Exercised.

Ci sono due possibili scenari quando si investe in Dual Investment: Esercitato e Non Esercitato. Con un investimento esercitato, l’utente riceve un tasso di rendimento annuale convertito in una moneta in coppia e un profitto. Al contrario, con un investimento non esercitato, l’investitore ottiene solo un tasso di rendimento. Ci sono alcuni principi quando si investe in Dual Investment come segue:

Gli utenti possono iscriversi con stablecoin USDT e BUSD o BTC.

Il cosiddetto tasso di rendimento (APY) è calcolato su base annuale.

Gli utenti possono abbonarsi ai prodotti per un periodo di tempo predefinito (fino a 30-60 giorni o anche molto brevi da 7 a 15 giorni).

Un abbonamento completato non può essere annullato, è necessario attendere fino alla fine della data di scadenza del prodotto, che è indicata nei suoi dettagli.

Ogni prodotto di Dual Investment Binance ha un diverso calcolo del profitto.

Come calcolare il profitto del prodotto Up-and-Exercised?

Un prodotto Up-and-Exercised viene eseguito quando il prezzo dell’attività sottostante sale al di sopra di un prezzo predeterminato, il deposito iniziale viene convertito nella valuta alt (BUSD / USDT) al prezzo specificato. prima. L’utente riceve quindi la criptovaluta impostata al prezzo impostato e il profitto convertito nella valuta alt. Il profitto è calcolato con la formula: (Importo di registrazione * Prezzo di esercizio) * [1 + (APY% * Giorni di deposito / 365)].

Viceversa, il prodotto Up-and-Exercised non viene esercitato se il prezzo dell’attività sottostante non supera il prezzo di esercizio, l’utente riceve un profitto dalla criptovaluta inizialmente depositata, calcolato dalla formula: quota di sottoscrizione * [1 + (APY% * Giorni di deposito / 365)]

Esempio 1: Supponiamo che l’utente abbia 1 BTC e che il prezzo corrente di BTC sia 47.677. La persona sottoscrive il prodotto Dual Investment Up-and-Exercised per sette giorni. Il prezzo di esercizio è fissato a 49.000 USDT con un APY del 50,07%. Alla data di scadenza, si verifica uno dei due casi seguenti:

Se il prezzo di BTC è superiore o uguale a $ 49.000, BTC aumenta e viene esercitato, quindi la persona viene pagata l’equivalente di 1 BTC al prezzo fissato di 49.000 BSDT più il 50,07% di rendimento aggiuntivo. L’importo totale che la persona ha ricevuto dopo il pagamento è: (149.000)[1+(50,07%*7/365)]=49.470 BUSD.

Se il prezzo di regolamento finale di BTC è inferiore a $ 49.000, BTC non viene esercitato, otterrai 1 BTC indietro più interessi: 1 * [1 + (50,07% * 7 / 365) ] = 1.0096BTC

Come calcolare il profitto del prodotto Down-and-Exercise?

I prodotti Down-and-Exercised vengono eseguiti quando il prezzo di regolamento è inferiore o uguale al prezzo effettivo. L’utente riceverà quindi l’importo impostato e il profitto convertito in cripto. Profitto calcolato dalla formula: (Importo di registrazione / Prezzo di esercizio) * [1 + (APY% * Giorni di deposito / 365)].

Al contrario, il prodotto Down-and-Practice non viene eseguito se il valore dell’attività sottostante è superiore al prezzo predeterminato alla data di consegna, l’utente recupererà la criptovaluta depositata più profitto, profitto formula profitto (stessa formula per calcolare il profitto dei prodotti Up-and-Exercised sopra): Importo della registrazione * [1 + (APY% * Giorni di deposito / 365)].

Esempio 2: Supponiamo che l’utente abbia 10.000 USDT e che il prezzo corrente di BTC sia 47.737 USDT. La persona sottoscrive il prodotto Down-and-Exercised Dual Investment per 14 giorni con APY 50,87%. Il prezzo di esercizio è fissato a 47.000 USD. Alla data di scadenza, si verifica una delle due situazioni seguenti:

Se il prezzo di BTC è superiore a 47.000 USDDT, il prodotto non viene eseguito, l’utente ottiene indietro 10.000 USDT più interessi: 10.000 * [1 + 50,87% * 14/365) = 10.195 USDT

Se BTC è inferiore o uguale a 47.000 USDDT, il prodotto scende e viene eseguito, i 10.000 USDT dell’utente vengono scambiati con BTC al prezzo di 47.000 USDDT più interessi. L’importo totale che la persona ha ricevuto dopo il pagamento è: (10.000/47.000)[1+50,87%)14/365)]=0,217 BTC.

Come fare soldi con Dual Investment?

Passaggio 1: accedi al tuo account Binance. Registrati utilizzando il link qui sotto:

Passo 2: Accedi alla funzione Dual Investment: fai clic sulla scheda Guadagna, seleziona Dual Investment. Scorri verso il basso fino all’area Dual Investment, seleziona Vai a Dual Investment.

Passaggio 3: sottoscrivi un doppio investimento:

Seleziona il prodotto Up-and-Exercised o Down-and-Exercised con la durata desiderata e l’APY, fai clic su Iscriviti nella pagina Dual Investment.

Se ti iscrivi a Dual Investment per la prima volta su Binance, devi sostenere un test di conoscenza, fai clic su Avvia quiz per farlo (non è necessario eseguire questo passaggio la prossima volta). Le risposte al quiz “Dual Investment Tutorial & Quiz”.

Viene visualizzata una finestra, inserisci il numero di proprietà che desideri partecipare a Duel Investment, leggi e accetta la casella Accetta i termini di servizio, quindi seleziona Sottoscrivi.

Conclusione

Sopra ci sono alcune istruzioni per aiutarti a realizzare profitti doppi utilizzando la funzione Dual Investment su Binance. I partecipanti devono sapere che i rendimenti elevati comportano sempre rischi e non sono garantiti. Il prezzo di esercizio su questa funzione è fisso e non cambierà. APY è in continua evoluzione e dipende principalmente dal prezzo di esercizio, dai giorni di deposito rimanenti e dai movimenti dei prezzi. Una volta che ti sei registrato per il prodotto Dual Investment, l’APY sarà bloccato durante i giorni di deposito e rimarrà invariato durante quel periodo.