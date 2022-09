Visualizzare più grafici contemporaneamente su eToro: ecco come fare

in

Per migliorare l’esperienza di trading, eToro fornisce ai suoi clienti diversi strumenti utili come ProCharts, consentendo loro di visualizzare più grafici contemporaneamente su un’unica schermata.

Nella sua essenza, ProCharts è uno strumento comparativo per l’analisi tecnica. Consente ai trader di visualizzare più strumenti contemporaneamente o lo stesso strumento con vari parametri (come diversi intervalli di tempo), fornendo ai trader un quadro completo per l’analisi.

Quindi, come utilizzare al meglio questo strumento? Scopriamolo in questa guida qui sotto.

1 Dopo aver effettuato l’accesso all’account eToro, apri il grafico delle risorse che desideri confrontare. Fai clic sulla rotellina delle impostazioni nell’angolo in alto a destra dello schermo. Seleziona “Avvia ProCharts”.

2 L’aggiunta più significativa che questo set di strumenti apporta è l’uso di più grafici, il che significa che è possibile personalizzare la visualizzazione del grafico utilizzando vari layout per presentare più grafici contemporaneamente.

Selezionare uno dei layout disponibili desiderati.

3 Una volta impostato un layout, ogni grafico si comporta come il grafico standard e puoi usarlo come preferisci: modificare gli intervalli di tempo, aggiungere studi di analisi tecnica o confrontarlo con altri mercati o investitori.

Per aggiungere o modificare un grafico, selezionalo e cerca un altro simbolo o nome utente.

I grafici di diversi strumenti appariranno su una schermata come questa.

4 Se si desidera visualizzare lo stesso mercato con intervalli di tempo diversi, selezionare la casella “Un simbolo per tutti i grafici” sotto l’icona del layout e lo strumento del grafico selezionato verrà assegnato a tutti i grafici.

5 Indipendentemente da dove hai lanciato ProCharts, puoi sempre caricare il layout utilizzato più di recente, inclusi i simboli, gli investitori, i disegni o gli studi che hai avuto sul tuo spazio di lavoro. Se si desidera salvare un layout specifico in modo da poterlo utilizzare di nuovo, fare clic su “Salva layout”, denominarlo e sarà pronto per te fino a quando non lo elimini.

ProCharts è stato creato per soddisfare le esigenze dei trader su eToro.

Questo set di strumenti facile da usare (attualmente in Beta) è un nuovo modo per rimanere aggiornati con i tuoi strumenti preferiti ed eseguire analisi tecniche approfondite dei tuoi mercati commerciali. Buon trading!