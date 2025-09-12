Acquisizione di Vimeo da parte di Bending Spoons: dettagli e implicazioni

Bending Spoons ha ufficialmente annunciato l’acquisizione di Vimeo per un valore di 1,38 miliardi di dollari.

Questo accordo rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della presenza di Bending Spoons nel settore digitale. Gli azionisti di Vimeo riceveranno 7,85 dollari per ogni azione, un prezzo che include un premio del 91% rispetto alla media ponderata degli ultimi 60 giorni di contrattazioni, come riportato alla chiusura del 9 settembre 2025.

Dettagli dell’acquisizione

L’acquisizione è stata annunciata in una nota ufficiale della società milanese, che ha mostrato la propria determinazione a gestire Vimeo a lungo termine. “Siamo impazienti di dare il benvenuto a Vimeo nel nostro portafoglio,” ha dichiarato Luca Ferrari, Ceo e co-fondatore di Bending Spoons. “Vogliamo realizzare investimenti ambiziosi negli Stati Uniti e in altre aree chiave del business, puntando su performance e innovazione.”

La transazione, approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Vimeo, dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2025. Tuttavia, è subordinata al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, incluse le approvazioni degli azionisti di Vimeo e le autorizzazioni regolamentari necessarie. Non appena la transazione sarà completata, Vimeo diventerà una società privata e le sue azioni non saranno più quotate su alcun mercato azionario pubblico.

Implicazioni per il mercato digitale

Questa acquisizione non è una novità per Bending Spoons, che ha già dimostrato un interesse attivo nel settore tecnologico. Infatti, nel 2023, Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi, ha investito nella società, sottolineando la volontà di diversificare e innovare nel panorama digitale italiano. Con questa acquisizione, Bending Spoons non solo amplia il proprio portafoglio, ma si prepara a competere in un mercato sempre più globale e tecnologico.

Philip Moyer, Ceo di Vimeo, ha affermato: “Siamo entusiasti di questa partnership, che porterà a una maggiore attenzione verso i nostri clienti e alla continua innovazione della nostra piattaforma.” Questo approccio mira a migliorare l’offerta per i creator e per le imprese, consolidando Vimeo come leader nel settore delle piattaforme video.

Prospettive future

Con l’acquisizione di Vimeo, Bending Spoons intende non solo espandere il proprio raggio d’azione, ma anche migliorare la qualità dei servizi offerti. Ferrari ha evidenziato l’impegno della società a “raggiungere livelli eccellenti di performance e affidabilità”, con l’introduzione di funzionalità avanzate e una maggiore attenzione alle esigenze degli utenti.

In un contesto in cui la domanda di contenuti video è in costante crescita, l’integrazione di Vimeo nel portafoglio di Bending Spoons potrebbe rivelarsi una mossa strategica per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità nel mercato digitale. Con l’implementazione di tecnologie innovative e un focus sull’intelligenza artificiale responsabile, il futuro di questa acquisizione sembra promettente.