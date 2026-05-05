Come dichiarare le criptovalute nel 2026 e quali rischi evitare

Con l’arrivo della stagione delle dichiarazioni fiscali del 2026 è fondamentale affrontare con attenzione il tema delle criptovalute.

Qualsiasi contribuente italiano che possieda cripto-asset al 31 dicembre è tenuto a riportarne il valore nei modelli fiscali previsti: il quadro RW del modello Redditi persone fisiche o il quadro W del modello 730, a seconda del modello utilizzato. È importante sottolineare che non esistono limiti minimi di dichiarazione: anche posizioni di modesto valore richiedono comunicazione e contabilizzazione.

Questo articolo spiega in modo chiaro quali obblighi sussistono, come calcolare il valore da indicare, le imposte e le possibili sanzioni in caso di omissione, oltre a fornire indicazioni pratiche per conservare evidenze e ridurre il rischio di errori. Troverai inoltre approfondimenti su concetti chiave come il quadro RW (parte del modello Redditi PF) e il quadro W (parte del modello 730), utili per orientarsi nelle voci da compilare.

Chi deve dichiarare e come calcolare il valore

La regola di base è semplice: ogni soggetto residente fiscalmente in Italia che detenga criptoattività alla data del 31 dicembre dell’anno fiscale deve inserirne il valore nei modelli dichiarativi. Il patrimonio in token, monete o altre forme di asset digitali deve essere convertito in euro e riportato nel quadro RW (modello Redditi persone fisiche) oppure nel quadro W (modello 730). Non esiste una soglia di esenzione: anche importi molto bassi devono essere comunicati, quindi è consigliabile raccogliere tutte le evidenze operative e di mercato necessarie per una conversione corretta.

Calcolo del valore al 31 dicembre

Per determinare il valore da dichiarare occorre prendere come riferimento il controvalore in euro dei token alla data del 31 dicembre. Se l’asset è detenuto su exchange estero o wallet personale, il contribuente deve usare tassi di cambio e prezzi pubblicamente disponibili o quelli forniti dalla piattaforma, conservando la documentazione. Il requisito fondamentale è la tracciabilità: conservare estratti conto, screenshot o report che dimostrino il valore alla data di riferimento facilita eventuali verifiche e riduce il rischio di contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.

Sanzioni e imposte collegate

L’omessa o inesatta compilazione del quadro RW o del quadro W comporta conseguenze economiche importanti. Le sanzioni applicabili per mancata comunicazione del monitoraggio fiscale si collocano nella fascia tra il 3% e il 15% del valore delle criptovalute non indicate, mentre è previsto anche un tributo calcolato nel quadro RW pari a 2 per mille sul valore delle cripto-attività. A ciò si aggiungono le sanzioni specifiche per chi non dichiara le plusvalenze realizzate, cioè i guadagni derivanti dalla cessione o dallo scambio di asset digitali.

Sanzioni per omissione

Le percentuali sanzionatorie indicano l’entità del rischio: l’importo da pagare cresce in funzione della gravità dell’omissione e, in alcuni casi, della durata e della volontà di elusione. È quindi cruciale evitare lacune nella compilazione del modello, notificando qualsiasi forma di detenzione di cripto-asset indipendentemente dall’ammontare. La presenza di una documentazione chiara e coerente può influenzare la valutazione della sanzione in sede di accertamento.

Imposta sul valore delle cripto-attività

Oltre alle sanzioni amministrative, la dichiarazione comporta l’applicazione di un’imposta specifica pari a 2 per mille sul valore delle attività. Questo importo va indicato all’interno del quadro RW e concorre a definire l’onere complessivo dovuto dal contribuente. È dunque fondamentale non trascurare né la segnalazione delle attività né il calcolo del tributo collegato, per evitare richieste di pagamento e sanzioni ulteriori.

Buone pratiche per ridurre il rischio di errori

Per limitare esposizioni e contestazioni conviene adottare alcune procedure semplici ma efficaci: mantenere un registro aggiornato delle operazioni, esportare report periodici dagli exchange, conservare comunicazioni e ricevute e verificare il controvalore al 31 dicembre con fonti affidabili. Se il contribuente ha dubbi sulla compilazione, è opportuno rivolgersi a un consulente fiscale esperto in criptovalute che possa assistere nella compilazione del quadro RW o del quadro W e nel calcolo delle imposte dovute.

Documentazione e strumenti consigliati

Oltre ai report forniti dagli exchange, strumenti di portfolio tracking e certificazioni delle transazioni rappresentano una base solida per dimostrare il valore dichiarato. Conservare file elettronici e copie cartacee delle evidenze facilita le verifiche e aiuta a ricostruire eventuali operazioni complesse. Infine, programmare una revisione annuale del portafoglio al 31 dicembre riduce il rischio di errori di calcolo e omissioni in fase di dichiarazione.