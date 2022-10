Acquistare azioni Coinbase: guida per principianti

Ci sono una varietà di potenziali vantaggi nel possedere / investire in azioni proprio come ci sono per investire in criptovalute. Il potenziale di crescita a lungo termine è spesso la più grande attrazione per molti investitori, poiché le azioni in genere tendono a crescere più velocemente del tasso di inflazione.

Investire in qualcosa con un rendimento abbastanza affidabile come un IRA tradizionale (o RRSP in Canada) per la pensione è uno dei potenziali vantaggi più comuni per investire in azioni.

I dividendi sono un’altra attrazione e possono essere pensati come premi di puntata, tranne che si basano sulle prestazioni dell’azienda piuttosto che su una garanzia per aiutare a proteggere la rete. Come per lo staking di asset crittografici, non tutte le stock option pagano dividendi.

Al giorno d’oggi è anche molto facile acquistare e vendere azioni, rendendole una forma di investimento molto liquida. L’ascesa delle app di investimento ha reso estremamente semplice acquistare e vendere un titolo con pochi clic.

Le nostre piattaforme preferite per acquistare azioni Coinbase

Ci sono diversi modi per acquistare azioni Coinbase, ma questi sono alcuni dei nostri metodi preferiti, che sono anche aziende che hanno anche una qualche forma di esposizione crittografica:

Wealthsimple

Wealthsimple è stato lanciato alla fine del 2014 e la società di tecnologia finanziaria si concentra principalmente sulla fornitura di modi per gli utenti di accedere e gestire facilmente gli investimenti tramite sistemi di risparmio automatizzati. Mentre la società ha sede a Toronto, in Canada, questa piattaforma è disponibile anche per i cittadini degli Stati Uniti e del Regno Unito. Gli utenti sono in grado di acquistare e vendere azioni attraverso una varietà di scambi in un account personale o TFSA e possono anche acquistare e vendere risorse digitali supportate nel proprio account crittografico.

Robinhood

Robinhood è una piattaforma di investimento che consente agli utenti di godere di trading senza commissioni comodamente dai propri dispositivi mobili. Si concentrano principalmente sul consentire ai loro clienti di investire nel mercato azionario tradizionale, ma Robinhood ha anche aggiunto una sezione crittografica della loro piattaforma durante l’enorme bolla delle criptovalute del 2017. Robinhood è disponibile solo per i cittadini americani e puoi anche ottenere una carta di debito per il tuo account per spendere i tuoi profitti / partecipazioni.

SoFi

SoFi sta per Finanza sociale. È una società di finanza personale con sede a San Francisco ed è stata originariamente fondata nel lontano 2011. SoFi fornisce una varietà di servizi finanziari come investimenti, banche e prestiti personali e aggiunge costantemente nuovi prodotti per guidare l’adozione da parte degli utenti. Hanno avuto un’enorme crescita dalla pandemia e ora offrono criptovalute oltre alla finanza tradizionale.

Cash App

Cash App è iniziato come nient’altro che un modo per gli utenti di inviare pagamenti tra loro, ma è diventato molto più di questo. Ora Cash App è fondamentalmente un’opzione bancaria a servizio completo, in quanto gli utenti sono in grado di ottenere una carta di debito collegata al proprio account Cash App, ricevere trasferimenti ACH e depositi diretti e persino investire nel mercato azionario tradizionale pur essendo in grado di acquistare e vendere Bitcoin.

Revolut

Revolut è un’app finanziaria che è iniziata nel Regno Unito, ma da allora si è espansa in tutti i paesi dello Spazio economico europeo (SEE) insieme a Stati Uniti, Canada e Giappone, per citarne alcuni altri. Con Revolut puoi spendere in 150 diverse valute legali senza commissioni sui prelievi internazionali. È una società assicurata FDIC e offre caveau di risparmio insieme alla possibilità di acquistare azioni e criptovalute. Offrono anche carte virtuali usa e getta per la spesa online.

Come acquistare azioni Coinbase

L’acquisto di azioni utilizzando le piattaforme di cui sopra è un processo relativamente semplice che generalmente funziona in questo modo:

Crea un account su qualsiasi piattaforma che ti consenta di fare trading sul NASDAQ, tutti quelli elencati in questa pagina ti consentono ad esempio. Finanzia il tuo account nel modo più adatto a te. Trova COIN sulla piattaforma. Scegli quanto vuoi acquistare e a quale prezzo, puoi probabilmente scegliere di acquistare al prezzo di mercato o impostare un limite che sei disposto a pagare. Attendi che il tuo ordine venga evaso. Fatto! Una volta che il tuo ordine è stato riempito, possiedi COIN e puoi venderlo quando vuoi.

Aspetti negativi delle azioni

Gli aspetti negativi dell’investimento azionario sono abbastanza simili agli aspetti negativi dell’investimento in attività crittografiche e token.

C’è il rischio generale di investire in qualsiasi cosa, poiché puoi scegliere l’asset sbagliato e perdere denaro molto facilmente. C’è poco rischio di essere truffati come si potrebbe in cripto, poiché con la finanza centralizzata hai poche possibilità di ottenere un tappeto, se ce ne sono.

Altre opzioni su azioni cripto-centriche

Vuoi investire in un titolo che ha un’esposizione crittografica ma non affascinato da Coinbase?

In realtà ci sono un certo numero di titoli che beneficiano pesantemente di movimenti positivi in cripto. Ecco un piccolo esempio:

MicroStrategy (MSTR)

Notoriamente guidata dal toro crittografico Michael Saylor, MicroStrategy è un produttore di software di analisi e mobilità. Progettano, sviluppano, commercializzano e vendono piattaforme software attraverso licenze e abbonamenti basati su cloud. La società possiede attualmente 121.044 Bitcoin.

Voyager Digital Limited (VOYG)

L’azienda si è concentrata sulla fornitura di una suite completamente funzionale di API e app mobili per consentire a chiunque di acquistare, vendere, scambiare, investire o guadagnare con le proprie risorse digitali. L’intermediazione ha un proprio token crittografico chiamato Voyager Token (VGX) che viene utilizzato per premiare gli utenti con tassi di interesse più elevati, offerte di cashback e altri servizi esclusivi.

Hive Blockchain Technologies (HIVE)

Con sede a Vancouver, in Canada, HIVE si concentra sul collegamento tra i settori tradizionale e blockchain. Usano il 100% di energia verde per estrarre sia Bitcoin che Ethereum e mirano a generare valore a lungo termine per gli azionisti attraverso l’hodling. Con operazioni in Canada, Svezia e Islanda, HIVE è ben posizionata per crescere man mano che la blockchain diventa più ampiamente adottata.