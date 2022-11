Come ottenere criptovaluta gratuitamente: guida passo passo

I rubinetti sono un modo abbastanza semplice per ottenere criptovaluta gratuita come Bitcoin o Cardano. I rubinetti generalmente richiedono solo di fare clic su un pulsante che ha un limite di tempo su di esso, ad esempio è possibile fare clic solo una volta ogni ora.

Ogni clic ti dà una quantità gratuita casuale della criptovaluta offerta dal sito, generalmente una frazione di centesimo per clic, con possibilità di ottenere importi maggiori, ma le probabilità sono molto basse.

Questi siti hanno generalmente modi per guadagnare più clic gratuiti compilando sondaggi, guardando annunci o facendo clic sui link, che generano entrate del sito Web e consentono loro di regalare criptovaluta gratuita.

I rubinetti avranno generalmente una soglia di prelievo ragionevole che devi raggiungere prima di poter inserire la criptovaluta gratuita nel tuo portafoglio preferito, ma questo significa che devi essere coerente nel visitare il sito per guadagnare la tua criptovaluta gratuita.

Perché le società di criptovaluta offrono programmi di rubinetti? Generalmente stanno effettivamente guadagnando soldi attraverso la pubblicità e il link clinking. Non si ottiene mai niente per niente.

Guadagnare BAT con Brave Browser

Se desideri poter guadagnare denaro guardando gli annunci mentre navighi in Internet, allora Brave Browser e Brave Rewards potrebbero interessarti.

Brave Browser è un browser Internet estremamente veloce compatibile con tutte le estensioni di Chrome. L’unica differenza è che invece di lamentarti attraverso gli annunci mentre navighi su Internet, puoi effettivamente guadagnare denaro guardandoli su Brave Browser attraverso Brave Rewards guadagnandoti la criptovaluta Basic Attention Token (BAT).

Brave Rewards viene fornito con Brave Ads, che è il modo in cui guadagni BAT gratuito.

Gli annunci coraggiosi sono presentati separatamente dai tuoi contenuti web e mantengono i tuoi dati personali completamente privati e anonimi. Brave Ads viene visualizzato sotto forma di notifiche di sistema o immagini sponsorizzate nella pagina “nuova scheda”. Puoi controllare la frequenza con cui vengono visualizzate queste notifiche e se vuoi nascondere le immagini sponsorizzate. Ma ogni volta che scegli di vedere l’annuncio, guadagni il 70% delle entrate pubblicitarie che Brave riceve dagli inserzionisti sotto forma di BAT, che possono essere scambiati o restituiti ai siti che ti piacciono, con più opzioni in arrivo.

Gli annunci pubblicitari mostrati su Brave sono su base opt-in, quindi se davvero non vuoi vedere annunci, non lo farai.

Staking di criptovaluta

Lo staking sta diventando un modo sempre più comune per guadagnare criptovaluta gratuita, l’avvertenza è che dovrai prima investire una certa somma di denaro in quella criptovaluta. Lo staking è il processo di detenzione di fondi in un portafoglio di criptovaluta per supportare le operazioni di una rete blockchain. In sostanza, consiste nel bloccare le criptovalute per ricevere premi. Questo può essere fatto solo con monete che utilizzano meccanismi di consenso proof-of-stake, come Stellar.

Quindi, per ottenere criptovalute gratuite attraverso lo staking, come ottenere Stellar Lumens (XLM) gratuiti, devi prima acquistare un po ‘di XLM. Una volta che hai l’XLM nel tuo portafoglio preferito, puoi puntarlo e guadagnare più XLM per farlo. I premi vengono pagati a intervalli variabili a seconda della crittografia.

I processi di picchettamento in tutte le criptovalute variano, ma in generale devi delegare la tua puntata a qualcuno a meno che tu non abbia una porzione abbastanza grande da puntare. Tezos, ad esempio, richiede 10.000 token per partecipare allo staking, quindi la maggior parte dei titolari delega le proprie monete a un pool per guadagnare premi. Questo può essere fatto direttamente attraverso alcuni portafogli come un Ledger Nano X. Non stai trasferendo la proprietà dei tuoi token, ma stai dando il tuo potere di voto di consenso al pool.

Hard Fork

Gli hard fork sono un altro modo per ottenere criptovaluta gratuita, ma proprio come lo staking, richiedono già di possedere criptovaluta. Un fork si verifica quando gli utenti di una rete non sono d’accordo su come la rete dovrebbe essere aggiornata, e quindi le due parti “biforcano” la rete in due percorsi. I fork sono spesso considerati un aggiornamento della rete. Gli hard fork significano che le due reti sono incompatibili tra loro.

Ethereum ha subito un hard fork quando si è diviso in Ethereum (ETH) ed Ethereum Classic (ETC), il che significa che i blocchi e le transazioni ETH non possono avvenire sulla rete ETC e i blocchi e le transazioni ETC non possono avvenire sulla rete ETH.

Quando si verifica un hard fork, spesso si riceve gratuitamente l’importo equivalente del token appena creato. Quando la rete Bitcoin si è biforcata il 1 ° agosto 2017, la rete Bitcoin Cash appena creata ha assunto il valore di circa il 10% di ciò che Bitcoin valeva all’epoca. Bitcoin è stato valutato a circa $ 5000 USD, quindi se stavi tenendo 1 BTC in questo momento, avresti appena ricevuto 1 BCH del valore di $ 500.

Coinbase impara a guadagnare criptovalute

Coinbase ti offre criptovalute gratuite come EOS in cambio di passare un po ‘di tempo a conoscere la criptovaluta e come funziona. Basta iscriversi a Coinbase, ottenere l’approvazione attraverso il processo Know Your Customer e procedere alla pagina Guadagna, scegliere la criptovaluta che ti interessa e ottenerne un po ‘gratuitamente per conoscerla.

Nella maggior parte dei casi devi semplicemente guardare una lezione video per ricevere la criptovaluta gratuita.

Servizi di cashback Bitcoin

Ci sono diversi modi per guadagnare Bitcoin gratis come ricompensa in contanti per lo shopping, sia online che di persona.

Stormshop è un’app mobile e un plug-in per browser che amministra premi noti come Bolt per lo shopping online con oltre 400 commercianti ed è disponibile in oltre 187 paesi. Puoi guadagnare fino al 40% di rimborso crittografico pagato in Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DAI o STORM. Puoi scambiare il tuo punto fedeltà Bolt con criptovaluta pagata direttamente sul tuo portafoglio.

Lolli è un plugin di cashback Bitcoin per il tuo browser che ti avvisa ogni volta che fai acquisti in uno dei suoi negozi partner, come Expedia e GAP. È possibile guadagnare fino al 30% di cashback e viene consegnato al tuo portafoglio Lolli dove puoi inviarlo a un indirizzo Bitcoin di scambiarlo con USD e inviarlo al tuo conto bancario.

Pei è un sistema di cashback che offre premi in Bitcoin o valuta fiat, ma a differenza di Lolli o Stormshop funziona con la tua carta di credito esistente e funziona in negozio o online. Una volta collegato ricevi un rimborso nella tua scelta di Bitcoin o fiat, non ci sono quote associative e occasionalmente riceverai offerte speciali per ulteriori cashback.

Puoi anche guadagnare cashback crittografico tramite carte di debito crittografiche come Wirex e la carta Crypto.com, con percentuali di cashback che vanno dallo 0,5-5% di cashback a seconda di determinate condizioni soddisfatte come i token Wirex di picchettamento o i token MCO di Crypto.com.

Lavora per criptovaluta

Anche se non necessariamente ottenere Bitcoin gratuitamente, ci sono modi per guadagnare Bitcoin come pagamento per il completamento del lavoro freelance in campi come ingegneria, design, scrittura, cantante, traduzione, editing e marketing per citarne alcuni. Ci sono molte piattaforme e siti web che offrono Bitcoin per i tuoi servizi come Cryptogrind e Coinality.

GitCoin è una piattaforma popolare per contribuire a progetti sulla piattaforma Ethereum. GitCoin ti consente di collegare il tuo profilo sviluppatore da GitHub ed elencare le tue competenze e servizi a noleggio.

Prestito

Il prestito è un modo abbastanza affidabile e sicuro per ottenere criptovaluta gratuita, ancora una volta prima richiedendo di detenere criptovaluta da prestare. Esistono molte piattaforme di prestito peer-to-peer per Bitcoin, Ethereum, DAI e Tether per citarne alcune. In cambio del prestito della tua criptovaluta puoi guadagnare un rendimento percentuale variabile che dipende dalle condizioni di mercato e dalla moneta che stai prestando.

Va notato che lo spazio di prestito è altamente non regolamentato, quindi fai la dovuta diligenza prima di scegliere un partner con cui prestare. Se stai cercando di prestare, cerca aziende che hanno audit di sicurezza 3rd party, lunghi track record e garanzie sui tuoi fondi.

Truffe da tenere d’occhio

Ci sono molte potenziali truffe a cui prestare attenzione.

Con lo staking potresti trovare una truffa in cui un pool di delega ti chiederà di inviare i tuoi token dal tuo portafoglio direttamente a loro, questo non dovrebbe mai essere richiesto. Invece dovrebbe esserci un contratto intelligente coinvolto, e lo staking dovrebbe essere possibile dalla sicurezza del proprio portafoglio. Fai i compiti prima di picchettare.

Anche gli omaggi gratuiti in cui ti chiedono di inviare alcune criptovalute per registrarti sono una truffa a cui prestare attenzione. Non c’è nessun regalo, stanno semplicemente andando a tenere tutto ciò che viene inviato a loro. L’unica ragione per cui i rubinetti regalano criptovalute gratuitamente è perché in realtà stai guadagnando denaro attraverso la pubblicità e il clic sui link, non ci sono omaggi veramente gratuiti.

Allo stesso modo, gli omaggi a premi in cui desiderano che alcune informazioni personali ricevano il tuo premio sono un modo di phishing per informazioni personali in modo che un hacker possa provare a impersonarti, non fornire indirizzi, e-mail o numeri di telefono a chiunque affermi di regalare premi crittografici o omaggi gratuiti.

Alla fine devi essere vigile e fare la dovuta diligenza quando hai a che fare con le criptovalute, indipendentemente dal fatto che tu stia pagando per loro o cercando di ottenerne alcune gratuitamente.