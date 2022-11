FLOW: cos’è e come funziona

I token non fungibili (NFT) sono una delle più grandi storie di crittografia nell’ultimo anno, con molti venduti sulla blockchain di Ethereum per migliaia di dollari. Ma un progetto NFT ha avuto un tale successo che ha causato congestione su Ethereum, frustrando sia gli utenti che gli sviluppatori.

Quel progetto era CryptoKitties.

I creatori di CryptoKitties hanno deciso di creare la propria blockchain che fosse più adatta a oggetti da collezione digitali, giochi e tutti gli altri tipi di NFT, compresi i momenti salienti dello sport. È nata la blockchain FLOW, CryptoKitties è migrato e Dapper Labs ha deciso di aggiungere altri progetti alla loro creazione blockchain come NBA Top Shot.

In questa guida esamineremo cos’è la blockchain Flow, i suoi vantaggi e quali progetti la stanno già utilizzando.

Cos’è Flow?

Flow è una blockchain veloce, decentralizzata e adatta agli sviluppatori e FLOW è la criptovaluta nativa che alimenta la rete.

Flow è la base per l’avvio di ecosistemi completi di applicazioni consumer, come giochi, oggetti da collezione e app che interagiscono con essi. Flow si basa su una nuova architettura che raggiunge le prestazioni richieste per le applicazioni mainstream senza compromettere il decentramento o il partizionamento orizzontale della rete.

Tokenomica FLOW

Il token FLOW è il carburante che alimenta la rete.

FLOW è la valuta necessaria per il funzionamento della rete Flow e di tutte le applicazioni su di essa. FLOW è concepito come metodo di pagamento e come attività di riserva a lungo termine per l’intera economia di Flow. Il token viene utilizzato da validatori, sviluppatori e utenti per partecipare alla rete FLOW e guadagnare premi. Viene anche utilizzato per le tasse e per partecipare alla futura governance del protocollo.

Man mano che la rete matura, i titolari di token FLOW saranno in grado di utilizzare il loro FLOW in un numero sempre più ampio di modi:

Pagamento per servizi di calcolo e convalida (ad esempio, commissioni di transazione)

Mezzo di scambio

Deposito per la conservazione dei dati

Collaterale per token secondari

Partecipazione alla governance

Vantaggi del flusso

Flow è progettato come base per una nuova generazione di giochi, app e risorse digitali che li alimentano. Ci sono quattro vantaggi principali che gli sviluppatori ritengono che Flow abbia rispetto ad altre blockchain:

Architettura multiruolo di Flow: Flow incanala il lavoro di un minatore o validatore blockchain attraverso quattro diversi ruoli che richiedono tutti lo staking; Una separazione delle preoccupazioni che aiuta a ridurre gli sforzi di elaborazione ridondanti:

I nodi di consenso decidono la presenza e l’ordine delle transazioni sulla blockchain

I nodi di verifica sono responsabili di tenere sotto controllo i nodi di esecuzione

I nodi di esecuzione eseguono il calcolo associato a ciascuna transazione

I nodi di raccolta migliorano la connettività di rete e la disponibilità dei dati per le dapp

Programmazione orientata alle risorse: i contratti intelligenti su Flow sono scritti in Cadence, un linguaggio di programmazione più semplice e sicuro per risorse e app crittografiche.

Ergonomia dello sviluppatore: dai contratti intelligenti aggiornabili e dal supporto di registrazione integrato all’emulatore Flow, la rete Flow è progettata per i risultati.

Onboarding dei consumatori: Flow è stato progettato per i consumatori tradizionali, con rampe di pagamento che catalizzano un percorso sicuro e a basso attrito da fiat a cripto

Quali progetti NFT utilizzano Flow?

Attualmente ci sono due grandi progetti NFT già costruiti su Flow, CryptoKitties e NBA Top Shot. Flow sta anche lavorando a progetti NFt con UFC, Dr.Seuss, Ubisoft e Samsung.

CryptoKitties

CryptoKitties è un gioco incentrato su versioni allevabili, collezionabili, CryptoKitties, virtuali e uniche dei tuoi amici felini.

È iniziato anni fa, essendo stato rilasciato al pubblico il 28 novembre 2017 come il primo gioco al mondo costruito sulla rete Ethereum. Ha raggiunto una popolarità immediata ed è diventato il terzo contratto intelligente più attivo sulla rete Ethereum entro tre ore dal lancio. Ha rappresentato quasi il 2% di tutte le transazioni Ether. Come risultato della sua popolarità, i creatori hanno deciso di creare la blockchain Flow per alleviare lo stress di tutte le transazioni su Ethereum. Gli utenti possono ancora accedere ai loro CryptoKitties attraverso la blockchain di Ethereum, ma possono anche trasferirli sulla blockchain di Flow per costi di transazione inferiori.

NBA Top Shot

NBA Top Shot è incentrato sulla raccolta di highlights o “Momenti” aprendo pacchetti o acquistandoli sul mercato. Puoi ottenere i punti salienti dei tuoi giocatori preferiti e mostrarli sul tuo profilo.

Alcuni credono che questo sarà un sostituto per altre forme di oggetti da collezione sportivi come le carte collezionabili. NBA Top Shot è completamente costruito su Flow, a differenza di CryptoKitties, il che significa che una volta pienamente funzionante le commissioni di transazione saranno basse e le velocità saranno elevate. NBA Top Shot è diventato rapidamente popolare con oltre 600.000 utenti tra cui celebrità come Mark Cuban, Quavo e giocatori come Tyrese Haliburton.