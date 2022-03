Acquistare Bitcoin utilizzando la carta di debito / credito

Bitcoin è sulla buona strada per diventare mainstream. Tuttavia, l’ostacolo più grande è consentire agli utenti di acquistare istantaneamente Bitcoin.

Oggi, la maggior parte degli scambi Bitcoin accetta molti tipi di pagamento. L’eccezione sono le carte di credito e di debito e una delle ragioni di ciò è a causa della natura irreversibile di Bitcoin.

Tuttavia, alla fine del 2017 sembra più facile che mai acquistare Bitcoin con la tua carta di credito / debito, e oggi ci sono molti scambi Bitcoin legittimi che hanno iniziato ad accettare carte di credito e di debito come metodo di pagamento.

Puoi anche leggere di più sulle carte di debito crittografiche che sono un modo intelligente per pagare nei negozi online o nei casinò bitcoin online utilizzando bitcoin come intermediario.

Prima di iniziare a spiegare come acquistare bitcoin con carta di debito:

Non dovresti MAI lasciare i tuoi Bitcoin in uno scambio o in un sito web. Una volta acquistati Bitcoin, spostali immediatamente nel tuo portafoglio Bitcoin.

Di seguito, abbiamo elencato 7 siti Web comprovati in cui è possibile utilizzare la carta di debito o di credito per acquistare Bitcoin.

Per quanto riguarda l’utilizzo di una carta di credito, la maggior parte di questi siti Web utilizza il limite di contanti sulla carta di credito.

Ecco perché devi verificare con la tua banca per scoprire qual è il limite di contanti sulla tua carta.

Quindi, senza ulteriori ritardi, ecco l’elenco dei primi 5 siti Web più popolari in cui è possibile acquistare Bitcoin istantaneamente utilizzando le carte di debito o di credito:

I siti Web più popolari per acquistare Bitcoin istantaneamente utilizzando la carta di debito / credito

Binance ·

Nei primi mesi del 2020, la piattaforma di criptovaluta più famosa al mondo Binance, ha aggiunto l’opzione di acquistare criptovalute direttamente per fiat anche sulla sua piattaforma principale.

Puoi acquistare bitcoin con carta di credito istantaneamente attraverso la loro app o piattaforma web grazie alla loro collaborazione con Simplex, Koinal, TrueToken e Paxos. Si tratta di servizi di terze parti che consentono agli utenti di Binance di acquistare criptovalute: BTC, ETH, BNB e XRP o stablecoin come Tether, BUSD

Il gateway fiat di Binance supporta tutta una serie di diverse valute fiat: USD, EUR, GBP, VND, BRL, AUD, IDR, ZAR, HKD, INR.

Questo è nello spirito di Binance: quando aggiungono una funzionalità, la aggiungono con stile. L’accesso alle criptovalute è diventato molto più facile per fasce di persone in tutto il mondo. Le monete acquistate vanno direttamente sul tuo account Binance dove puoi iniziare a scambiarle spot o a margine, prestarle o puntarle, il tutto senza la necessità di lasciare l’ecosistema Binance. Enorme vittoria per Binance e, per estensione, per l’intero settore poiché le app Binance sono facili da usare e intuitive (una cattiva interfaccia utente e barriere tecniche hanno afflitto il mondo delle criptovalute per molto tempo).

I paesi e le regioni esclusi da questo servizio includono: Cina continentale, Giappone, Canada, Lussemburgo, Gibilterra, Bolivia, Ecuador, Pakistan, Colombia, Egitto, Bangladesh, Nepal, Marocco, Bielorussia, Congo, Cuba, Iraq, Iran, Corea del Nord, Sudan, Siria, Zimbabwe, Crimea.

Ecco una recensione completa di Binance se vuoi saperne di più.

eToro

eToro ha costruito la sua reputazione come la piattaforma di trading multi-asset in cui è possibile scambiare metalli, CFD, indici, azioni e valute – è entrato nel mondo delle criptovalute con il botto nel 2018.

eToro ha lanciato il proprio portafoglio che ti consente di acquistare monete istantaneamente tramite carta di credito. Per gli utenti statunitensi, non sono disponibili CFD su criptovalute, ma possono scambiare solo criptovalute reali su eToro.

Ecco come lo fai:

Fai clic sulla sezione ACQUISTA CRYPTO del tuo portafoglio eToro e digita la quantità di moneta che desideri acquistare. Inserisci i tuoi dati di pagamento nel modulo di fatturazione di Simplex. La moneta scelta verrà trasferita sul tuo portafoglio eToro.

Come puoi vedere, usano lo stesso provider di Binance – Simplex. Tieni presente che puoi trasferire le tue monete dal portafoglio eToro al tuo account eToro e quindi scambiare criptovalute per criptovalute, ma per prelevare le tue monete da eToro a un portafoglio privato non custodito, devi avere un cosiddetto account Gold o superiore su eToro.

Le commissioni che addebitano sono dell’1% da eToro e del 4% da Simplex.

Scopri di più sulle possibilità di trading di eToro nella nostra recensione della piattaforma.

CoinBase – I migliori siti Web per acquistare Bitcoin con carta di credito

CoinBase è uno dei siti più popolari per acquistare Bitcoin, Ethereum, Litecoin o qualsiasi altra delle 13 monete supportate. Consente agli utenti di acquistare fino a $ 7500 a settimana di Bitcoin tramite una carta di credito o di debito in:

Stati Uniti

Europa

Australia

Canada

Regno Unito

Singapore

Coinbase addebita una commissione fissa del 3,99% su tutti gli acquisti tramite carta di credito / debito. Questa commissione è tra le più basse per gli utenti statunitensi ed europei.

Inoltre, riceverai un ulteriore bonus di $ 10 Bitcoin quando acquisti più di $ 100 di Bitcoin.

Una rapida guida passo-passo su come iniziare ad acquistare Bitcoin utilizzando la carta di debito su Coinbase:

Crea un account su Coinbase qui Completa KYC (Conosci il tuo cliente) Vai alla pagina Impostazioni di pagamento e fai clic sul pulsante “Aggiungi metodo di pagamento”. Seleziona una carta e aggiungi una carta di debito o di credito. Coinbase effettuerà due piccole transazioni. Accedi al tuo conto di estratto conto della carta. Noterai il piccolo importo della transazione. Aggiungilo al tuo account Coinbase nella pagina di pagamento e in questo modo verificherai la carta. Una volta confermata la carta, puoi andare su “compra / vendi” e iniziare a comprare Bitcoin in qualsiasi momento istantaneamente utilizzando la tua carta di debito o di credito aggiunta.

La nostra recensione completa delle commissioni, della sicurezza e della piattaforma di Coinbase ti aiuterà a saperne di più su di loro.

PRO

Reputazione consolidata

Commissioni relativamente basse

Elevati limiti di liquidità e di acquisto

Interfaccia facile da usare

CONTRO

Coinbase può tenere traccia di dove e come spendi i tuoi bitcoin

Il supporto richiede tempo per rispondere

Non disponibile in tutto il mondo

BitPanda

Fondata nell’ottobre 2014, BitPanda è una start-up austriaca che consente di acquistare Bitcoin o Ethereum con carta di credito e con bonifici bancari, SEPA, Skrill, Neteller e altro ancora.

BitPanda ha tariffe molto basse, ma solo i residenti in Europa possono utilizzare questo sito.

È importante notare che le commissioni non vengono mostrate apertamente sul sito, ma visualizzate nel prezzo di acquisto al momento del completamento dell’acquisto.

Scopri di più sulle tariffe e le funzionalità di Bitpanda in questa recensione che abbiamo scritto.

PRO

Commissioni relativamente basse

Molteplici opzioni di pagamento

Azienda affidabile e affidabile

TRUFFARE S

Le commissioni non vengono visualizzate ma incluse nel prezzo di acquisto

Disponibile solo per i paesi europei

Coinmama ·

Coinmama è un altro sito in cui è possibile acquistare Bitcoin istantaneamente utilizzando la carta di credito o di debito.

Prendono una commissione premium per i loro servizi (~ 6% di commissione). Tuttavia, non ti limitano a una quantità massima di Bitcoin che puoi acquistare. Puoi acquistare fino a $ 150 di Bitcoin senza verifica. D’altra parte, gli account verificati possono acquistare $ 5000 di Bitcoin al giorno e fino a $ 20000 al mese.

Dopo aver verificato il tuo account e aver effettuato un acquisto, riceverai i tuoi Bitcoin entro un paio di minuti.

È importante notare che, a differenza di altri siti, Coinmama non offre portafoglio Bitcoin. Ciò significa che devi aggiungere il tuo indirizzo Bitcoin Wallet su cui desideri ricevere Bitcoin.

Nota: Coinmama è disponibile solo in alcuni stati degli Stati Uniti. Per maggiori dettagli si prega di consultare questa pagina.

Per maggiori dettagli su come funziona Coinmama, quali commissioni addebitano e se sono una piattaforma legittima, clicca qui.

PRO

Azienda affidabile e affidabile

Buona assistenza clienti

Offre un servizio veloce

Limiti più alti per l’acquisto di Bitcoin con carta di credito

Funziona in quasi tutti i paesi del mondo

CONTRO

Stati limitati negli Stati Uniti

Commissioni elevate

Cex.io

Fondata nel 2013, CEX.io è uno dei più antichi scambi di Bitcoin e funziona negli Stati Uniti, in Europa e in alcuni paesi del Sud America ed è considerato affidabile da oltre 450.000 utenti.

Nota: CEX.io è disponibile solo in alcuni stati degli Stati Uniti. Per maggiori dettagli si prega di consultare questa pagina.

Una volta verificato il tuo account, vai alla sezione “Carte” e aggiungi le tue carte.

Potrebbero essere necessari 2-3 giorni per la verifica della carta. Tuttavia, una volta verificato, puoi usarlo per acquistare istantaneamente Bitcoin.

Oltre a comprare BTC con carta di debito, puoi anche utilizzare la tua carta di credito / debito per acquistare ETH (Ethereum).

Cex.io offre anche prelievi istantanei di EUR, USD e RUB sulle carte di pagamento, il che significa che puoi depositare e prelevare fondi nelle e dalle tue carte di pagamento una volta collegate al tuo profilo CEX.io.

Le richieste di prelievo vengono elaborate automaticamente, subito dopo il loro posizionamento. Un’altra cosa grandiosa è che non è necessario accedere a servizi di terze parti. Nella maggior parte dei casi, i prelievi vengono elaborati istantaneamente. Questa funzione ti consentirà di ottenere subito un comodo accesso ai fondi prelevati sulla tua MasterCard / VISA.

PRO

Supporto per molti paesi

Azienda affermata e di fiducia

Bassa commissione di trading

Elevati limiti di acquisto

CONTRO

Tassi di cambio più elevati

Il processo di verifica è ampio

Bitstamp

Fondata nel 2011, Bitstamp è un altro scambio Bitcoin popolare e rinomato che accetta carte di debito e di credito come opzione di pagamento.

Hanno avuto questa caratteristica per molto tempo. Tuttavia, solo di recente hanno permesso a più paesi di avere la possibilità di acquistare Bitcoin utilizzando una carta di debito o di credito.

Hanno un limite di $ 5.000 / € 5.000 al giorno e $ 20.000 / € 20.000 al mese.

Questa funzione è disponibile per: UE28, Svizzera, Isole Faroe, Isole Aland, San Marino, Groenlandia, Liechtenstein, Isola di Man, Moldavia, Gibilterra, Islanda, Serbia, Turchia, Andorra, Norvegia, Monaco, Montenegro, Singapore, Taiwan, Corea del Sud, Hong Kong, Cina, Israele, Sud Africa, Cile, Giappone, Argentina, Brasile, Australia, Nuova Zelanda, Libano, Porto Rico, Perù, Qatar, Arabia Saudita, India, Kuwait, Isole Cayman, Dominica, Giordania, Bahamas, Repubblica Dominicana, Curacao, Madagascar, Mozambico, Trinidad e Tobago, Barbados, Bahrain, Polinesia francese, Ecuador, Brunei, Nuova Caledonia, Guadalupa, Riunione, Giamaica, Paraguay, Martinica e Sint Maarten.

È importante notare che questo scambio è completamente autorizzato dal ministero delle finanze lussemburghese. Bitstamp è attualmente aperto alla maggior parte dei cittadini statunitensi ed europei.

Un’altra cosa che vale la pena notare è che è necessaria una verifica una tantum dei dettagli della tua carta prima degli acquisti istantanei di Bitcoin su Bitstamp.

PRO

Accetta clienti in tutto il mondo

Molteplici opzioni di pagamento

Ha una grande reputazione

CONTRO

Non molto facile da usare

Il processo di verifica può richiedere molto tempo

Commissioni medie

Domande frequenti

Puoi acquistare Bitcoin su Walmart?

Walmart non ha opzioni di acquisto diretto per bitcoin da tutti i loro negozi ciò che offrono sono transazioni di denaro. Attraverso queste transazioni, puoi acquistare bitcoin da qualsiasi luogo del paese. … Quando si desidera acquistare bitcoin, è possibile utilizzare trasferimenti di denaro online, carte di credito / debito, depositi in contanti e carte regalo.

Dove posso acquistare Bitcoin con il mio conto bancario?

Qual è il modo più economico per acquistare Bitcoin?