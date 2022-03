Come trasferire Bitcoin da Crypto.com all’app Cash

Cashapp non è direttamente un prodotto crittografico, è un portafoglio generale per molte funzionalità finanziarie. Crypto.com è anche un’app mobile simile ad essa, ma funziona solo all’interno del mondo crittografico. Oggi vedremo come possiamo spostare i nostri fondi da crypto.com e nell’app cash.

Innanzitutto, apriremo la nostra app mobile. Nella parte inferiore del nostro saldo totale, vedrai i pulsanti “trade” e “transfer”. Clicca sul pulsante di trasferimento per avviare il nostro prelievo.

Appariranno le opzioni di trasferimento, per continuare ulteriormente dovrai fare clic su Preleva perché ora stiamo trasferendo denaro fuori dal crypto.com

Poiché stiamo trasferendo le criptovalute all’app cash, dovrai fare clic sull’opzione crittografica qui.

Qui abbiamo 4 opzioni.

Crypto.com utenti ti permetteranno di inviare denaro dai tuoi fondi crypto.com al conto crypto.com di qualcun altro. Crypto.com scambio è dove puoi scambiare criptovalute, lo invierà dal tuo portafoglio al tuo conto di trading. E infine, crypto.com portafoglio defi è il portafoglio in cui puoi partecipare al mondo defi crypto.com fornisce.

Tuttavia, preleveremo sull’app cash, il che significa che faremo clic sul portafoglio “esterno” per continuare.

Per continuare, devi inserire il tuo indirizzo di deposito nella whitelist crypto.com, senza farlo, non sarai in grado di prelevare nulla da nessuna parte. Fai clic sul segno più in alto a destra per iniziare ad aggiungere l’indirizzo dell’app cash alla tua crypto.com lista bianca.

Seleziona l’opzione dell’indirizzo del portafoglio poiché lo invieremo al nostro portafoglio nell’app cash.

A seconda della moneta che vorremmo inviare, fai clic sul nome della moneta.

L’app Cash riceve bitcoin in modo da poter scegliere bitcoin per i principianti.

Dopo questa fase, andremo all’app cash per iniziare a ottenere il nostro indirizzo.

Cashapp

Apri la tua app cash e, in basso, vedrai un’icona bitcoin, fai clic su di essa e verrai reindirizzato.

Qui in questa schermata puoi acquistare o vendere il tuo bitcoin, oppure puoi fare clic sull’icona per ricevere anche bitcoin.

Qui, ti verranno presentate due opzioni. Puoi inviare bitcoin dalla tua app cash oppure puoi riceverlo. Fai clic sull’opzione “deposita bitcoin” per ottenere il tuo indirizzo.

Puoi utilizzare il codice QR o puoi semplicemente copiare l’indirizzo se lo desideri. Vedrai anche l’indirizzo in alto, puoi usarlo per ricontrollare quando incolli l’indirizzo per crypto.com.

Torna a Crypto.com

Ora possiamo tornare a crypto.com e incollare l’indirizzo per continuare a autorizzare il nostro indirizzo dell’app cash.

Dopo aver incollato l’indirizzo e ricontrollato, puoi confermare l’indirizzo del portafoglio e tornare alla schermata di invio.

Tornando alla schermata della whitelist, ora sarai in grado di vedere anche l’indirizzo dell’app cash. Fai clic su di esso e verrai reindirizzato alla pagina dell’importo. Inserisci l’importo che vuoi inviare, puoi farlo in base a quante monete o puoi farlo anche su quanto in dollari.

L’ultima cosa che vedrai è la pagina di conferma. Vedrai l’importo, l’indirizzo, la moneta e persino la commissione. Controlla tutto e se sono tutti corretti, puoi confermare e trasferire i tuoi fondi.

Quando hai finito, dovrai affrontare la schermata di ritiro riuscita. Ciò significa che il tuo lavoro è finito e tutto ciò che devi fare è aspettare.

L’invio da un’app mobile all’altra potrebbe essere un po ‘complicato a volte. Invece di 2 schede aperte sul tuo browser, avrai due app aperte sullo schermo. Anche se non è troppo difficile, non è nemmeno più facile. Assicurati di mantenere entrambe le app aperte durante questo periodo in modo da non dover riavviare e accedere di nuovo ogni volta che passi da una all’altra.

Ci vorranno circa 10-30 minuti per completare la transazione. Potresti guardarlo dagli esploratori blockchain se vuoi. In caso di problemi, controlla se viene inviato o meno e, in base al risultato, puoi contattare sia crypto.com che l’app cash molto rapidamente.