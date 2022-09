Acquistare crypto istantaneamente: Come utilizzare Changelly per farlo

in

Changelly è un aggregatore di scambi crittografici non custodiali che consente agli utenti di acquistare, vendere e scambiare criptovalute istantaneamente.

Gli utenti possono acquistare criptovaluta su Changelly tramite carte bancarie internazionali (Visa e Mastercard) o bonifici bancari. Apple Pay è supportato anche sull’applicazione Changelly.

Changelly supporta oltre 40 valute legali che includono USD, CAD, GBP, EUR, INR, ecc.

La piattaforma utilizza integrazioni di pagamento Simplex e Banxa per le transazioni fiat-to-crypto. Le commissioni addebitate da queste integrazioni e Changelly dipendono totalmente dalle risorse e dai metodi di pagamento scelti.

La commissione per fiat-to-crypto su Changelly è di circa il 7,5%. Ciò include la commissione Changelly (4%), la commissione del fornitore di servizi di pagamento (3,5%) e la commissione di rete.

Come utilizzare Changelly per acquistare Crypto all’istante?

Per utilizzare Changelly per acquistare criptovalute all’istante, è necessario navigare su “Acquista” sul sito Web di Changelly.

Quindi, imposta le coppie di valuta fiat e criptovaluta.

Seleziona la comoda opzione di pagamento e inserisci l’indirizzo del portafoglio per ricevere la criptovaluta.

Infine, conferma il pagamento inserendo i dettagli del pagamento.

Passaggi per utilizzare Changelly per acquistare crypto istantaneamente

Seleziona Acquista Imposta la coppia Fiat Currency & Crypto Seleziona l’opzione di pagamento Inserisci l’indirizzo del portafoglio Conferma pagamento

1. Seleziona Acquista

Visita il sito Web di Changelly e aggiungilo ai segnalibri per evitare attacchi di phishing in futuro.

Se lo desideri, puoi accedere a Changelly tramite e-mail, Facebook, Twitter o Gmail. L’accesso consente di accedere alla cronologia delle transazioni, alla gestione delle password e ad altre impostazioni dell’account.

Altrimenti, puoi anche continuare senza accedere.

Una volta che sei sul sito web di Changelly, vedrai più opzioni, come Exchange, Buy, Sell e Defi Swap sul lato sinistro.

Clicca su “Acquista“.

2. Imposta la coppia Fiat Currency & Crypto

Ora, è necessario impostare la valuta fiat sulla prima riga facendo clic sulla casella a discesa. Quindi, inserisci l’importo che desideri spendere.

Allo stesso modo, imposta la criptovaluta che desideri acquistare sulla seconda riga.

Fai clic sul pulsante Acquista

3. Seleziona l’opzione di pagamento

Dopo aver impostato le coppie di token fiat e crypto, verrai portato al passaggio successivo.

In questo passaggio, è necessario selezionare il pagamento a proprio piacimento. Saranno disponibili pagamenti con carta, Apple Pay e opzioni di pagamento SEPA / Swift a seconda della regione.

4. Inserisci l’indirizzo del portafoglio

Ora, scorri un po ‘verso il basso per raggiungere la sezione degli indirizzi.

Qui, è necessario incollare l’indirizzo del portafoglio in cui è necessario ricevere la criptovaluta.

Se non si dispone ancora di un portafoglio decentralizzato, è possibile creare una MetaMask, un popolare portafoglio Web 3.0.

Quindi, selezionare la casella di controllo e fare clic sul pulsante Acquista.

5. Conferma il pagamento

Di seguito, la transazione verrà elaborata sul sito web del fornitore di servizi di pagamento.

Lì, è necessario inserire i dettagli della carta o i dettagli del conto bancario per completare la transazione.

Di solito, otterrai la criptovaluta nel tuo portafoglio in meno di 5 minuti. Se la rete blockchain è congestionata, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti.

Conclusione

Dopo il pagamento, puoi andare al tuo portafoglio e controllare la criptovaluta.

Se sei nuovo alla valuta digitale e non vuoi passare attraverso il processo KYC degli scambi centralizzati di criptovaluta, puoi provare Changelly per acquistare criptovaluta.

Changelly rende gli acquisti di criptovaluta facili e istantanei.

Domande frequenti

1. Changelly supporta PayPal?

No, Changelly non supporta PayPal al momento della stesura di questo articolo. Ma potrebbe integrarsi PayPal in futuro.