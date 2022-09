Convertire criptovaluta: come farlo con Coinbase

in

Coinbase Convert consente agli utenti di convertire la propria criptovaluta da una all’altra a costo zero.

Coinbase è uno dei popolari scambi di criptovaluta centralizzati (CEX) noto per la sua interfaccia utente pulita e rilassante.

Qualsiasi trader di criptovalute alle prime armi può utilizzare Coinbase per convertire i propri Bitcoin in Ethereum (e viceversa), Ethereum in MATIC (e viceversa), ecc.

Sebbene la conversione di criptovaluta da una all’altra su Coinbase sia gratuita, potresti essere soggetto a una commissione di prelievo se ritiri la criptovaluta convertita.

Vuoi conoscere il modo più economico per convertire criptovaluta? leggi il nostro articolo.

Come convertire criptovaluta su Coinbase?

Per convertire le criptovalute da una all’altra su Coinbase, devi andare alla sezione “Converti” facendo clic su “Acquista e vendi“.

Quindi, imposta le coppie di criptovalute e inserisci la quantità di criptovaluta che desideri scambiare.

Infine, conferma l’ordine.

Ecco come puoi convertire la criptovaluta sullo scambio Coinbase.

Passaggi per convertire la criptovaluta da uno all’altro su Coinbase

Passaggi per convertire la criptovaluta da uno all’altro sull’applicazione mobile Coinbase

1. Vai alla sezione “Converti“

Visita il sito web di Coinbase e accedi al tuo account inserendo le tue credenziali.

Dopo aver effettuato l’accesso, atterrerai sulla pagina “Home“.

Nella pagina “Home“, sarai in grado di vedere “Acquista e vendi” e “Invia e ricevi“.

Dal momento che sei qui per convertire la tua criptovaluta, fai clic sull’opzione “Acquista e vendi”.

In questo modo, sarai nella sezione “Acquista“. Ma devi navigare nella sezione “Converti“.

2. Imposta le coppie di criptovaluta

Ora, nel campo “Da”, è necessario selezionare la criptovaluta che si desidera scambiare.

Successivamente, nel campo “A“, seleziona la criptovaluta per cui desideri fare trading.

Ad esempio, se hai Ethereum e vuoi scambiarlo con MATIC, seleziona Ethereum nel campo “Da” e MATIC nel campo “A“.

Quindi, inserisci l’importo che desideri spendere.

Infine, fai clic su “Anteprima conversione“.

3. Conferma l’ordine

Dopo aver fatto clic su “Anteprima conversione”, vedrai l’anteprima dell’ordine.

L’anteprima dell’ordine ha dettagli come il tasso di cambio, TDS, totale e la quantità di criptovaluta che riceverai.

Controlla i dettagli e fai clic su “Converti ora“.

4. Controlla saldo o cronologia

Entro pochi secondi dal clic sul pulsante “Converti ora“, il tuo ordine verrà eseguito.

Per visualizzare la cronologia delle conversioni, fai clic su “Visualizza transazione“.

In alternativa, vai alla scheda “Risorse” e fai clic sull’asset crittografico per il quale desideri visualizzare la cronologia delle conversioni.

Quindi, vai a “Portafoglio“.

1. Tocca “Converti“

Apri l’applicazione mobile Coinbase.

Per impostazione predefinita, atterrerai nella pagina “Home“. Lì puoi vedere più opzioni, come Acquista, Vendi, Invia, Converti e Ricevi.

Tocca “Converti“.

2. Imposta le coppie di criptovaluta

Successivamente, è necessario selezionare le criptovalute da scambiare.

Quindi, inserisci la quantità di criptovaluta che desideri spendere per questa conversione crittografica.

Infine, tocca “Anteprima conversione“.

3. Tocca “Converti ora“

Dopo aver toccato “Anteprima conversione“, vedrai l’anteprima del tuo ordine.

Lì, puoi vedere dettagli come il tasso di cambio, il TDS, l’importo della criptovaluta che stai spendendo e l’importo della criptovaluta che stai ricevendo.

Dopo aver esaminato i dettagli, tocca “Converti ora“.

4. Cronologia dei controlli

Entro pochi secondi, il tuo ordine verrà eseguito.

Tocca “Visualizza dettagli” per vedere la cronologia delle conversioni. Altrimenti, tocca “Fine“.

Conclusione

Coinbase Convert è la soluzione one-stop per coloro che vogliono scambiare i loro Bitcoin con Ethereum, Ethereum per Bitcoin, ecc.

La funzione Coinbase Convert è facile da usare, istantanea e ha una commissione zero.

Puoi anche convertire le tue criptovalute su Binance o Kraken.