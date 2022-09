Convertire criptovaluta: Come utilizzare Changelly per farlo

in

Changelly è una piattaforma di scambio crittografico che offre il miglior prezzo per la conversione crittografica analizzando i prezzi sui migliori scambi di criptovaluta.

Ci sono oltre 350 risorse digitali disponibili per convertire, acquistare e vendere su Changelly.

Non solo puoi scambiare Bitcoin e altri altcoin, ma anche token DeFi, come LINK, UNI, MKR, ecc.

Changelly addebita una commissione di cambio / commissione di conversione dello 0,25% insieme a una commissione di rete. La tariffa di rete è totalmente basata sulla congestione della blockchain.

Come utilizzare Changelly per convertire criptovaluta?

Per utilizzare Changelly, è necessario selezionare le coppie di criptovaluta da convertire.

Quindi, inserisci il portafoglio / indirizzo di scambio del destinatario.

Quindi, deposita la criptovaluta da convertire e attendi alcuni secondi o minuti per ricevere la crittografia convertita.

Passaggi per utilizzare Changelly per convertire criptovaluta

Visita Changelly Impostare le coppie di Exchange Inserisci l’indirizzo del destinatario Fase di pagamento Scambio DeFi Attendere il completamento della transazione e verificare

1. Visita Changelly

Vai al sito Web ufficiale di Changelly e aggiungilo ai segnalibri per evitare un attacco di phishing in futuro.

Se lo desideri, puoi accedere via e-mail, Facebook, Twitter o Google. Fai clic sull’icona “profilo” nell’angolo in alto a destra del sito Web per accedere.

L’accesso consente di accedere alla cronologia delle transazioni, alla modifica della password e ad altre impostazioni dell’account.

2. Impostare le coppie di Exchange

Dopo essere entrato nel sito Web, imposta le coppie di criptovaluta da scambiare.

Nel primo menu a discesa, seleziona il token crittografico che spenderai e inserisci l’importo di tua scelta.

Nel secondo menu a discesa, seleziona il token crittografico che desideri ricevere.

Per impostazione predefinita, viene selezionato il “Tasso variabile“.

Un tasso variabile non è altro che il prezzo di mercato. Se vuoi scambiare per il prezzo di mercato, questa opzione è per te.

Ricorda, il tasso variabile è soggetto a slittamento. Ciò significa che potrebbe esserci una differenza tra il prezzo quotato di Changelly e il prezzo di esecuzione se il mercato è altamente volatile.

Se si desidera scambiare criptovalute a un prezzo fisso, è necessario selezionare “Tasso fisso“. Puoi evitare lo slittamento scegliendo il tasso fisso. L’orario di arrivo previsto per la tariffa fissa è di 5-30 minuti.

Dopo aver impostato le coppie di scambio e la modalità di esecuzione, fai clic su “Scambia ora“.

3. Inserisci l’indirizzo del destinatario

Ora ti verrà chiesto di inserire l’indirizzo del portafoglio del destinatario.

Non è necessario che il destinatario sia un portafoglio. Può anche essere un account di scambio.

Changelly supporta gli handle crittografici FIO e i domini inarrestabili. Pertanto, è possibile utilizzare nomi anziché lunghi indirizzi crittografici.

Dopo aver incollato l’indirizzo o il nome, selezionare la casella di controllo e fare clic su “Passaggio successivo“.

4. Fase di pagamento

Successivamente, vedrai i dettagli dello scambio che includono ciò che invii, ciò che otterrai, l’indirizzo del destinatario, la commissione di cambio, la commissione di rete e il tasso di cambio.

La commissione di cambio e la commissione di rete sono già incluse nel tasso di cambio.

Controlla i dettagli e fai clic su “Conferma ed effettua pagamento“.

Facendo clic sull’opzione Conferma ed effettua pagamento, sarai in grado di vedere l’importo del deposito e l’indirizzo di deposito Changelly insieme a un codice QR.

Ora, è necessario depositare la criptovaluta che si desidera scambiare a questo indirizzo. Ad esempio, se si desidera scambiare ETH per ottenere MATIC, è necessario inviare ETH all’indirizzo di deposito Changelly.

Deposita l’importo dal tuo portafoglio o da qualsiasi scambio centralizzato, come Binance, Coinbase, ecc.

5. Scambio DeFi

Se si desidera scambiare criptovalute con token DeFi, come UNI, LINK, ecc., È necessario accedere a “Defi Swap” su Changelly.

Per scambiare token DeFi su Changelly, è necessario impostare le coppie di token, quindi connettere il portafoglio Web 3.0 e fare clic su “Swap“.

Il tuo token DeFi verrà accreditato direttamente sul tuo portafoglio Web 3.0.

6. Attendere il completamento della transazione e verificare

Ora, attendi da alcuni secondi a qualche minuto per completare la transazione. Di solito, viene accreditato in meno di 5 minuti. Se la blockchain è congestionata, possono essere necessari fino a 30 minuti.

Quindi, vai al portafoglio del destinatario e controlla la cronologia delle transazioni.

Conclusione

Puoi convertire Bitcoin in ETH, ETH in MATIC, ecc. su Changelly. Oltre a questo, puoi anche scambiare con token DeFi.

Nel caso in cui la transazione fallisca per qualche motivo sconosciuto, annota l'”ID transazione” e avvia la chat con l’assistenza clienti Changelly.

Dalla mia esperienza, l’assistenza clienti di Changelly è molto veloce nella risposta.