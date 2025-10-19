Aeroporti italiani adottano fontanelle d’acqua per combattere la plastica

La crescente attenzione verso la sostenibilità ha portato a un cambiamento significativo nei principali aeroporti italiani.

Entro il 2025, ben 22 scali aerei saranno dotati di fontanelle d’acqua gratuite, permettendo ai passeggeri di riempire le proprie borracce e ridurre l’uso di plastica monouso. Questo progetto rappresenta non solo un risparmio economico, ma anche un passo importante verso un futuro più ecologico.

I fatti

In un Paese come l’Italia, dove il consumo di acqua in bottiglia è tra i più elevati al mondo, la questione della plastica monouso si fa sempre più pressante. Le bottigliette di plastica, che ogni giorno affollano le aree aeroportuali, contribuiscono a un problema ambientale di vaste proporzioni. Le nuove fontanelle d’acqua rappresentano una soluzione concreta per affrontare questo fenomeno, consentendo ai viaggiatori di adottare comportamenti più sostenibili.

Iniziativa di Assaeroporti

Il progetto è stato promosso da Assaeroporti, l’associazione che coordina l’installazione di queste fontanelle in posizioni strategiche all’interno degli scali. La volontà è quella di completare l’installazione entro la fine del 2025, per garantire un accesso diretto all’acqua potabile a milioni di passeggeri. Questo intervento faciliterà l’idratazione durante i viaggi e contribuirà a una significativa riduzione dei costi per i viaggiatori.

Benefici economici e ambientali

Il costo dell’acqua in bottiglia negli aeroporti può arrivare a 6 euro per una bottiglietta da mezzo litro. Questo rappresenta un onere significativo per le tasche dei passeggeri. Con l’implementazione delle fontanelle, gli utenti potranno riempire liberamente le proprie borracce, riducendo i consumi di plastica e promuovendo un approccio più consapevole nei confronti dell’acqua. L’Italia, con un consumo di circa 220 litri di acqua in bottiglia pro capite all’anno, necessita di un cambiamento radicale. Questa iniziativa può rappresentare un valido punto di partenza.

Un passo verso la responsabilità collettiva

Questa iniziativa non si limita a un semplice risparmio economico. Essa rappresenta un cambiamento culturale, spingendo le persone verso una maggiore responsabilità ambientale. L’adozione di fontanelle d’acqua nei luoghi pubblici, come gli aeroporti, riduce la produzione di rifiuti e promuove stili di vita più sani e sostenibili. Si tratta di un gesto che invita alla riflessione e all’azione, coinvolgendo istituzioni e cittadini.

Prospettive future e implementazione

Attualmente, alcuni dei principali aeroporti, come Milano Malpensa e Bologna, hanno già iniziato ad adottare queste soluzioni innovative. Altri scali, tra cui Napoli, Cagliari e Torino, stanno seguendo l’esempio, con piani in fase di sviluppo. L’obiettivo è creare un sistema uniforme che possa servire efficacemente i viaggiatori e ridurre l’impatto ambientale complessivo.

L’installazione di fontanelle d’acqua negli aeroporti italiani rappresenta un significativo miglioramento dei servizi per i passeggeri. Questa iniziativa simboleggia un impegno collettivo verso un futuro più sostenibile. Ogni volta che un viaggiatore riempie la propria borraccia, contribuisce a un cambiamento positivo. Si sottolinea così l’importanza della cooperazione tra istituzioni, aziende e cittadini per la salvaguardia del pianeta.