AgentI Claude per la finanza: template pronti e integrazione con Microsoft 365

Anthropic ha confezionato una proposta mirata per il mondo finanziario: una libreria di dieci agenti AI pronta all’uso pensata per alleggerire incarichi che richiedono molte ore di lavoro manuale e controlli serrati.

La soluzione punta a portare l’intelligenza artificiale direttamente dentro i flussi esistenti di banche, società di gestione e assicurazioni, evitando progetti interni lunghi e costosi e favorendo un’adozione rapida con strumenti familiari agli operatori.

La distribuzione avviene tramite plugin per Claude Cowork e Claude Code, oltre che come cookbook per i Claude Managed Agents. Accanto ai template, Anthropic amplia l’ecosistema con add-in per Microsoft 365 e una rete di connettori e app mcp che collegano il modello ai dati di mercato, ai repository interni e ai provider specialistici.

La libreria e l’architettura di riferimento

Al centro dell’offerta c’è una reference architecture che combina tre elementi: le skill (istruzioni e conoscenza di dominio), i connettori per l’accesso regolato ai dati e i subagenti che eseguono sotto-attività specifiche. I template sono stati pensati per essere adattati ai modelli di rischio, alle policy interne e ai percorsi di approvazione degli istituti, consentendo così una personalizzazione necessaria in ambienti ad alta governance e responsabilità.

Esempi di agenti e casi d’uso

La libreria copre attività di front office, come pitch builder e meeting preparer, e funzioni operative e di controllo come valuation reviewer, general ledger reconciler e month-end closer. Ci sono inoltre agenti per l’analisi dei risultati aziendali (earnings reviewer), la costruzione di modelli (model builder), la ricerca di mercato (market researcher) e la conformità KYC (kyc screener). Ogni agente è progettato per assemblare, verificare e preparare materiale che poi viene sottoposto a revisione umana.

Due modalità operative: plugin e agenti gestiti

L’adozione può avvenire in due modalità distinte. Con i plugin per Claude Cowork o Claude Code, il template agisce accanto all’analista sul desktop, generando output come fogli Excel con comparabili, slide PowerPoint e draft per Outlook. In alternativa i Claude Managed Agents eseguono processi in autonomia sulla piattaforma gestita, utili per operazioni su portafogli estesi o processi pianificati su base giornaliera o notturna.

Strumenti di governance e continuità operativa

I cookbook predisposti includono elementi essenziali per l’impiego enterprise: sessioni di lunga durata, permessi granulari, vault per credenziali e un audit log completo nella console, così che compliance e team tecnici possano tracciare ogni chiamata e decisione del sistema. In entrambi i casi, però, Anthropic sottolinea che l’utente resta al centro: il materiale prodotto deve essere rivisto e approvato prima di diventare operativo.

Integrazione con dati esterni e Microsoft 365

Un altro pilastro dell’offerta è l’integrazione con Microsoft 365: add-in per Excel, PowerPoint e Word (con Outlook in arrivo) permettono il passaggio automatico del contesto tra applicazioni, riducendo la necessità di ricucire contenuti e riallineare numeri. Parallelamente, i connettori e le app mcp collegano Claude a provider come Moody’s, S&P Capital IQ, PitchBook, MSCI e altri, garantendo accesso disciplinato a dati di mercato, filing e repository proprietari.

Questa combinazione punta a eliminare errori manuali e ridurre tempi operativi nelle catene del lavoro finanziario, dalla preparazione di presentazioni alla chiusura contabile, fino alle attività di due diligence e underwriting.

Il nodo cruciale resta la misurazione del valore: Anthropic non ha fornito nel comunicato indicatori economici precisi o casi di ROI quantificati. Per le istituzioni finanziarie la prova di efficacia sarà legata alla capacità degli agenti di integrarsi senza attriti nei processi regolamentati, rispettando vincoli contrattuali e normative. I nuovi agenti sono disponibili nel marketplace per i piani a pagamento e alcuni componenti della Claude Platform sono in beta pubblica, mentre l’azienda accompagna il lancio con demo e webinar operativi per facilitare l’adozione.