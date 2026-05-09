Dichiarazione Gate.io e cripto: cosa sapere per essere in regola

Se possiedi un account su Gate.io, è importante sapere che in Italia esiste un obbligo dichiarativo anche per saldi molto bassi.

La normativa europea e italiana ha reso più trasparente lo scambio di informazioni tra piattaforme e autorità, perciò nascondere le posizioni su exchange esteri non è più una strategia efficace. In questo articolo spiego in modo operativo cosa devi indicare, come vengono tassate le operazioni e come evitare errori formali nella compilazione dei quadri fiscali.

Perché devi dichiarare un account Gate.io

Gate.io è registrata alle Isole Cayman e quindi è considerata un intermediario estero dal fisco italiano. L’entrata in vigore della direttiva DAC8 e del sistema CARF il 1° Gennaio 2026 ha ampliato lo scambio automatico di dati tra exchange e autorità fiscali. Inoltre, ogni bonifico collegato a trading genera alert dalle banche e la trasparenza della blockchain, unita ai controlli KYC, permette di correlare transazioni e identità. In pratica, non è più questione di se sarai individuato ma di quando: dichiarare è la via più sicura per restare in regola.

Come vengono raccolte le informazioni

Le autorità utilizzano tre canali principali: lo scambio automatico di informazioni tra Paesi (potenziato da DAC8 e CARF), il monitoraggio bancario dei flussi verso gli exchange e la possibilità di ricondurre transazioni on-chain all’utente tramite processi di identificazione adottati dagli exchange. Questo significa che anche la semplice liquidità in euro o dollari presente su Gate.io deve essere dichiarata, non solo le criptovalute in senso stretto.

Tassazione delle operazioni e compilazione dei quadri

In Italia la tassazione delle criptovalute segue regole specifiche. Gli eventi tassabili comprendono la vendita per euro o stablecoin, e l’utilizzo per l’acquisto di beni o servizi; al contrario, gli scambi tra criptovalute o i trasferimenti tra tuoi wallet non sono tassati al momento dello spostamento. Per la dichiarazione relativa ai redditi 2026 (modello 2026) si applica un’imposta sostitutiva del 26%, mentre le operazioni dal 1° Gennaio 2026 sono soggette al 33%. È inoltre prevista una componente di monitoraggio con l’aliquota IVAFE dello 0,2% sul valore totale dei portafogli esteri indicati nei quadri.

Quadri e codici da usare

Per un conto su Gate.io devi compilare i quadri RW o W a seconda del modello: indica con il codice 21 le criptovalute (BTC, ETH, altcoin, stablecoin) e con il codice 14 la liquidità in valuta fiat presente sul conto. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno invece riportate nel quadro T o RT. Se hai perdite, segnalarle è utile perché possono compensare i guadagni nei 4 anni successivi, purché dichiarate correttamente.

Calcolo delle plusvalenze: il metodo LIFO

Per il calcolo fiscale l’Italia adotta il criterio LIFO (last-in, first-out). Questo vuol dire che, quando vendi una quantità di una crypto, si considera prima venduta la tranche più recente. Ad esempio, se compri 1 BTC a 10.000 EUR nel 2018 e un altro 1 BTC a 40.000 EUR nel 2026, vendendo 1 BTC a 50.000 EUR nel 2026 la base imponibile sarà 50.000 meno 40.000. Il metodo cambia sensibilmente l’ammontare della plusvalenza e quindi dell’imposta da versare.

ISEE e il nuovo obbligo di giacenza

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 207/2026) ha introdotto l’obbligo, per la DSU, di indicare sia il saldo al 31 dicembre sia la giacenza media annua dei portafogli crypto. Questo allinea le criptovalute ai conti correnti e può influire sulle soglie ISEE utilizzate per bonus, rette e prestazioni sociali. Il saldo di fine anno va determinato con prezzi di mercato attendibili e la giacenza media può essere calcolata come media aritmetica dei saldi giornalieri o mensili; in caso di dubbi è consigliabile rivolgersi a un CAF o a un professionista per la valutazione degli asset non liquidi.

Importare le transazioni e consigli pratici

Per ricostruire la cronologia su piattaforme come Waltio è possibile usare le APIv4 o caricare file CSV/estratti. Attenzione: l’API può non restituire tutte le tipologie di operazione (ad esempio cross-trading, NFT, flash swaps) e l’eliminazione delle chiavi interrompe la sincronizzazione e può cancellare le modifiche locali. Per questo motivo è spesso preferibile importare il file completo dall’exchange, verificare i prezzi e le etichette e conservare una copia dei documenti a supporto della dichiarazione. Mantieni le chiavi al sicuro e documenta ogni operazione per poter rispondere a eventuali richieste dell’Agenzia delle Entrate.

Consiglio finale

La regola pratica è semplice: dichiara tutto ciò che detieni su Gate.io, registra correttamente plusvalenze e minusvalenze secondo LIFO, e calcola la giacenza media per la DSU. Rivolgiti a un professionista o utilizza strumenti affidabili per automatizzare i calcoli e ridurre il rischio di errori formali che possono provocare sanzioni.