Strategie pratiche per investire in criptovalute dopo il crollo

Dopo il forte ribasso registrato nell’ottobre 2026, molti investitori si stanno domandando se sia il caso di rientrare nel mercato delle criptovalute.

In un’intervista pubblicata il 08 maggio 2026 sul portale Cash, Mathias Imbach, CEO di Sygnum Bank, sottolinea che la ricerca del timing perfetto è spesso controproducente e che è preferibile adottare regole semplici e una disciplina costante. Questo approccio mira a ridurre l’impatto delle emozioni sulle decisioni finanziarie e a far sì che la strategia resti sostenibile nel tempo.

Secondo Imbach, chi non tollera la volatilità o necessita di liquidità immediata dovrebbe valutare con cautela l’eventualità di investire in asset digitali. Al contrario, gli investitori con una capacità di rischio maggiore possono trarre vantaggio da un piano pianificato e ripetuto, che consente di distribuire gli acquisti nel tempo anziché concentrare tutto in un singolo istante, spesso dettato dall’emotività o dal tentativo di prevedere i movimenti di breve periodo.

Come affrontare la volatilità

La chiave proposta dall’esperto è limitare lo stress legato alle oscillazioni di prezzo attraverso procedure chiare. In pratica, evitare di reagire a ogni notizia e definire in anticipo criteri di ingresso e di uscita aiuta a mantenere la lucidità. Imbach raccomanda di pensare agli investimenti in criptovalute in ottica pluriennale: guardare a un orizzonte di cinque anni o più può neutralizzare molti dei rumori di breve termine che generano panico tra gli investitori meno esperti.

Il meccanismo dell’ingresso a costo medio

Un esempio pratico è l’ingresso a costo medio, noto anche come dollar cost averaging: si investono importi fissi a intervalli regolari, comprando più unità quando i prezzi scendono e meno quando salgono. Questo metodo smussa il punto d’ingresso e riduce il rischio di acquistare tutto in un periodo sfavorevole. Nel dibattito pubblico viene spesso citato l’esempio di chi comprò Bitcoin a 120’000 dollari; Imbach risponde che i prezzi a breve termine non sono prevedibili e che il continuo tentativo di sincronizzare il mercato introduce troppe variazioni emotive nella strategia.

Composizione consigliata del portafoglio cripto

Per quanto riguarda la selezione dei token, il CEO di Sygnum suggerisce una gerarchia semplice: privilegiare prima Bitcoin, poi Ethereum e, per chi ha una maggiore propensione al rischio, includere progetti come Solana. L’idea è concentrarsi su asset con maggiore capitalizzazione e diffusione, quindi mantenere le posizioni piuttosto che tentare frequenti rotazioni. Questo approccio ricalca il principio secondo cui il time in the market spesso supera i benefici del tentativo di prevedere il momento migliore per entrare.

Buone pratiche e diversificazione

Imbach consiglia inoltre di non complicare eccessivamente la strategia: poche posizioni ben scelte e una gestione coerente possono essere più efficaci di portafogli troppo frammentati. La diversificazione rimane però fondamentale: combinare asset digitali principali con eventuali esposizioni a stablecoin o progetti di tokenizzazione, a seconda della propria valutazione del rischio e degli obiettivi di lungo termine.

Allocazione e motivazioni degli investitori

La quota di criptovalute all’interno di un patrimonio complessivo dipende in modo marcato dalla tolleranza al rischio individuale. Imbach indica una forchetta indicativa che può andare dal 2% al 20%: una percentuale più contenuta per chi preferisce proteggere il capitale, più alta per chi cerca esposizione significativa al fenomeno crypto. Tra i clienti più ricchi, molti si interrogano sulle conseguenze di non avere alcuna posizione in criptovalute, temendo, ad esempio, un possibile indebolimento del dollaro o una riduzione dell’egemonia statunitense.

Stablecoin, tokenizzazione e protezione

Alcuni investitori vedono in Bitcoin e in altre valute digitali una forma di copertura contro scenari macroeconomici incerti, mentre altri puntano su stablecoin e sulla tokenizzazione delle attività come vie per partecipare all’innovazione infrastrutturale. Perciò investono anche nelle piattaforme che facilitano tali transazioni, non solo nelle monete stesse: si tratta di un approccio che guarda tanto alla tecnologia quanto alla preservazione del valore nel tempo.

Conclusioni e consigli pratici

In sintesi, il messaggio principale è chiaro: evitare di trasformare l’investimento in una caccia al momento perfetto. Ogni investitore deve valutare autonomamente la propria strategia e agire in coerenza con la propria capacità finanziaria e psicologica. I periodi in cui i media annunciano la fine di un mercato, storico insegnamento, sono spesso occasioni di ingresso favorevoli per chi adotta un piano disciplinato. Il futuro rimane incerto, ma un approccio metodico e informato aumenta le probabilità di navigare con successo l’universo delle criptovalute.