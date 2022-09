Aggiungere un metodo di pagamento su Binance

Per acquistare monete (bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta) P2P su binance, devi prima aggiungere le informazioni del tuo conto bancario corrente alla piattaforma Binance. Nota, è necessario abilitare prima l'”autenticazione SMS”. Se non l’hai fatto, puoi fare riferimento all’articolo: Come abilitare l’autenticazione SMS su Binance?

After successfully enable on SMS authentication, you can add to your payment method by following the steps below:

Passaggio 1: accedi alla funzione “Pagamento” su Binance

1.

Fai clic su “Dashboard” nell’angolo in alto a destra della finestra di Binance

2. Fai clic su “Pagamento” nell’angolo sinistro dello schermo

Passaggio 2: seleziona “Aggiungi metodo di pagamento”

Nella sezione “Pagamento”, seleziona la scheda “Account P2P”, fai clic su “Aggiungi metodo di pagamento” nell’angolo destro dello schermo

Passaggio 3: scegli il metodo di pagamento corretto

Se paghi tramite conto bancario, seleziona “Bonifico bancario”. Se utilizzi un altro metodo di pagamento, seleziona “Altro”

Passaggio 4: inserisci le informazioni del tuo account nella casella vuota

Nota: le informazioni sul titolare del conto bancario devono corrispondere al nome che hai utilizzato per registrare il tuo conto Binance

Scorri verso il basso, fai clic su “Conferma” nell’angolo sinistro dello schermo.

Passaggio 5: selezionare la funzione di verifica della sicurezza

Qui puoi scegliere “Verifica telefono” o “Verifica Google”. Articolo Inserisci il codice di verifica e fai clic su “Invia”

Dopo aver completato la verifica, nella sezione “Pagamento”, le informazioni “Bonifico bancario” inserite nel passaggio 4 come mostrato di seguito hanno esito positivo.

Dopo aver aggiunto il metodo di pagamento, puoi effettuare acquisti di monete P2P su Binance immediatamente. Continua a seguire i prossimi tutorial per effettuare i tuoi primi acquisti di monete su Binance.