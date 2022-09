Previsione prezzo SOS (OpenDAO) 2022, 2023, 2025, 2030, 2050

in

SOS guadagna molta attenzione da parte degli investitori negli ultimi giorni, poiché il progetto distribuisce premi in token SOS per il trading o l’acquisto di NFT su OpenSea. SOS ha detto di essere il token di governance della piattaforma OpenSea che autorizza OpenDAO cioè l’organizzazione autonoma decentralizzata opensea di Opensea.

Sappiamo, Opensea NFT è un mercato che funziona in modo completamente decentralizzato con la comunità.

SOS introdotto per rendere omaggio, proteggere e promuovere la più grande comunità di NFT secondo il portale TheOpenDAO. Non è altro che un regalo di Natale e Capodanno e una ricompensa di ringraziamento per il trader NFT. Tuttavia, il 50% fornisce airdrop ai primi utenti di Opensea, poiché l’utente deve richiedere il proprio token SOS su OpenDao.

Ogni utente otterrà premi diversi in base al proprio volume di trading soS ricompensa calcolato e successivamente disponibile per il reclamo. Il restante 50% sarà diviso in tre parti che includono incentivi allo staking, DAO e incentivi al pool di liquidità.

OpenDAO aiuterà la comunità con il 20% dell’offerta in quanto sarà distribuita all’interno della vittima della truffa, del creatore emergente, della comunità e della conservazione dell’arte e del coinvolgimento degli sviluppatori.

Snapshot per airdrop già scattato e l’utente che ha negoziato su OpenSea può richiedere il token primadel 30 giugno 2020. Il token non reclamato verrà inviato alla tesoreria DAO in base al voto della comunità.

Previsione prezzo SOS (OpenDAO)

Panoramica di OpenDAO

Nome del progetto OpenDAO Simbolo Ticker Sos Sito ufficiale Theopendao.com Fornitura totale 100 trilioni Anno di lancio 2021 Rete Ethereum Sostituzione Uniswap, ByBit, 1inch Exchange, Gate, Kucoin, MEXC, Okex. Portafoglio Metamaschera

Analisi del prezzo del token SOS

SOS dopo la distribuzione airdrop ottiene uno scambio decentralizzato e un elenco di scambio centralizzato di livello superiore. Secondo il rapporto coingecko del25 dicembre 2021 il token SOS inizia a essere scambiato al prezzo di $ 0,00000200 USD. Dopo la quotazione sul prossimo token SOS evidenziato sulla piattaforma di reporting dei prezzi delle criptovalute di listino di tendenza e registrato un aumento del 60% del prezzo. La maggior parte dei familiari su uni token, che è il token di governance di uniswap DEX, come la sua distribuzione quasi simile al token SOS. Conosciamo la crescita di NFT e l’uso di opensea proprio come Uniswap per il trading decentralizzato e guardando al numero crescente di token SOS considereremo come punto di vista dell’investimento.

Conclusione

Sappiamo che i token di governance sono importanti per ogni progetto decentralizzato perché danno libertà all’utente reale di apportare modifiche al prodotto. Sappiamo che ci sono molti problemi su Opensea e includono anche truffe o progetti falsi o proprietà false che devono essere risolti. OpenSea attualmente il prodotto più utilizzato nel mercato delle criptovalute a causa della crescita della tendenza NFT. La maggior parte degli NFT basati su ethereum scambiati su opensea e i proprietari del progetto appena lanciati danno la massima priorità all’opensea. Tuttavia, non vi è alcuna conferma ufficiale da parte di OpenSea di essere integrato con OpenDAO, quindi come scrivere OpenDAO funziona individualmente.