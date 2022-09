Finanziare conti eToro tramite l’e-wallet Neteller

Al giorno d’oggi, il pagamento internazionale utilizzando il Neteller è ampiamente utilizzato dagli investitori grazie alla sua convenienza e sicurezza. Questo articolo ti mostrerà come depositare sul tuo conto eToro tramite l’e-wallet Neteller.

1 Dopo aver inserito il tuo account eToro, fai clic su “Deposita fondi” in basso a sinistra.

Una volta visualizzata la schermata dei fondi di deposito, inserisci l’importo che desideri depositare e fai clic su Neteller come metodo di pagamento.

Nota: l’importo minimo è di $ 50 per un deposito (minimo di $ 200 per il primo deposito).

Continua a compilare la tua e-mail registrata dell’e-wallet Neteller, quindi seleziona “Continua”.

numero arabo Verrai reindirizzato a una nuova pagina. Si prega di compilare i dettagli di accesso richiesti e confermare con il sistema Neteller facendo clic su “Paga ora”

3 Quindi, inserisci il codice di sicurezza inviato alla posta raccomandata Neteller e inserisci il codice ID sicuro che hai creato durante la verifica del tuo account.

Seleziona “Paga” percompletare il tuo deposito.

Quindi ora hai successo nel finanziare il tuo account eToro. In pochi minuti il tuo conto di trading dovrebbe essere accreditato. Se per qualsiasi motivo, la tua richiesta non viene approvata, riceverai una notifica via e-mail.