Aiuti alle famiglie in difficoltà con reddito basso nel 2024

Nel 2024 sono disponibili numerosi aiuti per le famiglie in difficoltà economica e con reddito basso.

Questi aiuti includono sussidi, contributi economici e agevolazioni destinate a chi ha un ISEE basso o un reddito sotto una certa soglia. In questa guida esploriamo dettagliatamente quali sono gli aiuti disponibili, a chi spettano e come funzionano.

Tipologie di aiuti per famiglie in difficoltà

Assegno Sociale L’assegno sociale è un contributo economico di natura assistenziale erogato dall’INPS, pari a 534,41 euro per il 2024. Viene corrisposto per 13 mensilità a chi si trova in condizioni economiche disagiate. Questo aiuto è strettamente legato all’ISEE della famiglia. Carta Acquisti La Carta Acquisti è una carta di pagamento elettronica prepagata del valore di 40 euro mensili, con accredito di 80 euro ogni due mesi. Questa carta è destinata alle famiglie con reddito basso per aiutare con le spese quotidiane. Bonus Bollette 2024 Il bonus bollette è una misura per aiutare le famiglie a fronteggiare i rincari dei costi di elettricità e gas. Viene riconosciuto a cittadini e nuclei familiari con ISEE fino a 9.530 euro, o fino a 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli a carico. Assegno di Inclusione Dal 1° gennaio 2024 è attivo l’Assegno di Inclusione, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza. Questo assegno è destinato alle famiglie con ISEE non superiore a 9.360 euro e può variare da 480 a 6.000 euro annui, con un incremento di 3.360 euro annui in caso di affitto. Supporto per la Formazione e il Lavoro Questo supporto è rivolto alle persone “occupabili” che hanno perso il Reddito di Cittadinanza. Offre un’indennità mensile di 350 euro per un massimo di 12 mesi, a soggetti tra 18 e 59 anni con ISEE non superiore a 15.000 euro. Carta Risparmio Spesa La Carta Risparmio Spesa, erogata dai Comuni, è destinata alle famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro. Include anche un bonus benzina per un importo totale di 500 euro. Esenzione Pagamento Ticket Sanitario Le famiglie con reddito basso possono chiedere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Questa esenzione è disponibile per chi ha un ISEE molto basso, inclusi i percettori di assegno sociale o pensioni minime. Reddito Alimentare Il Reddito Alimentare è un nuovo aiuto sperimentale per combattere la povertà assoluta e lo spreco di cibo. Consiste nell’erogazione di pacchi alimentari per chi ha reddito basso, identificati dai Comuni capoluogo delle città metropolitane. Carta Cultura Famiglie Svantaggiate La Carta Cultura è destinata alle famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro e ha un valore di 100 euro. Permette di acquistare libri, servizi e prodotti digitali. Bonus Genitori Figli Disabili Questo bonus, fino a 500 euro mensili, è per genitori senza occupazione, soli o monoreddito con figli disabili. L’ISEE deve essere non superiore a 3.000 euro per accedere al contributo. Borse di Studio L’INPS eroga borse di studio per studenti a vari livelli, principalmente correlate all’ISEE o al reddito delle famiglie. Le borse di studio favoriscono le famiglie in difficoltà economica. Contributi per Libri Scolastici Le Regioni italiane offrono bonus per l’acquisto di libri scolastici alle famiglie con ISEE basso. Questo contributo può essere economico, sotto forma di voucher o agevolazione. Bonus Affitti Morosità Gli inquilini in difficoltà economica possono richiedere l’accesso al Fondo per la Morosità Incolpevole, gestito dalle Regioni. Il valore del modello ISEE non deve superare 7.086,94 euro, con possibilità di variazioni regionali. Esenzione Canone RAI L’esenzione dal pagamento del canone RAI è destinata agli anziani con più di 75 anni e un reddito inferiore a 8.000 euro. L’esonero può essere richiesto se il contratto di utenza elettrica è intestato alla persona interessata.

Altri aiuti per le famiglie in difficoltà

Oltre ai sussidi e bonus specifici, nel 2024 ci sono aiuti per chi è in cerca di lavoro, ha perso l’occupazione o vive in condizioni di disagio. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare le guide sui bonus per disoccupati e mamme disoccupate, nonché l’elenco dei bonus legati all’ISEE attivi nel 2024.