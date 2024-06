Calendario pagamenti Assegno Unico 2024 da Luglio a Dicembre: date INPS

in

L’INPS ha reso noto il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico 2024 per il periodo da luglio a dicembre.

Questo articolo fornisce tutte le informazioni necessarie riguardo le date dei pagamenti, le modalità di erogazione e le novità introdotte dall’istituto.

Calendario Pagamenti Assegno Unico 2024

L’INPS, attraverso il Messaggio n. 2302 del 20-06-2024, ha comunicato le date dei pagamenti per l’Assegno Unico e Universale per i figli. Ecco il calendario per il periodo da luglio a dicembre 2024:

17, 18, 19 luglio 2024

16, 19, 20 agosto 2024

17, 18, 19 settembre 2024

16, 17, 18 ottobre 2024

18, 19, 20 novembre 2024

17, 18, 19 dicembre 2024

Il pagamento della prima rata avviene generalmente nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Nello stesso periodo viene accreditato anche l’importo delle rate spettanti in caso di conguaglio.

Come Richiedere l’Assegno Unico nel 2024

La domanda per l’Assegno Unico per i figli a carico nel 2024 può essere presentata attraverso diversi canali:

Portale web INPS : utilizzando l’apposito servizio disponibile sulla home page del sito INPS, con SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

: utilizzando l’apposito servizio disponibile sulla home page del sito INPS, con SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Contact Center Integrato INPS : chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).

: chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento). Istituti di Patronato : che offrono servizi gratuiti per la presentazione della domanda.

: che offrono servizi gratuiti per la presentazione della domanda. App INPS Mobile: scaricabile su dispositivi mobili per una gestione semplice e veloce.

Importi dell’Assegno Unico 2024

Gli importi dell’Assegno Unico e Universale per i figli nel 2024 variano in base all’ISEE e all’età dei figli:

Figli minorenni : l’importo varia da 199,4 euro a 57 euro al mese.

: l’importo varia da 199,4 euro a 57 euro al mese. Figli maggiorenni fino a 21 anni: l’importo varia da 96,9 euro a 28,5 euro al mese.

Non ci sono limiti di età per i figli disabili. Per calcolare l’importo specifico spettante, è possibile utilizzare il simulatore disponibile sul sito dell’INPS.

Modalità di Conguaglio

L’INPS effettua conguagli a credito o a debito nei confronti dei beneficiari dell’Assegno Unico. Il dettaglio delle modalità di conguaglio può essere visualizzato tramite il pannello informativo semplificato del servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” sul portale INPS, utilizzando SPID, CIE o CNS, oppure tramite gli Istituti di Patronato.

Guida all’Assegno Unico Universale Figli

Per comprendere meglio la normativa e le novità relative all’Assegno Unico Universale per i figli, è consigliabile consultare una guida dettagliata che spieghi tutti i requisiti, le modalità di presentazione della domanda e le tempistiche dei pagamenti.

Approfondimenti e Aggiornamenti

Conclusione

L’Assegno Unico rappresenta un importante sostegno per le famiglie italiane. Grazie al calendario dei pagamenti comunicato dall’INPS e alle chiare modalità di richiesta, è possibile pianificare al meglio il budget familiare e garantire un supporto costante per i propri figli.