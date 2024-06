Domanda Assegno Unico 2024: quando presentarla, controllo e pagamenti

L’INPS ha chiarito chi deve presentare domanda per l’Assegno Unico nel 2024.

Coloro che già ricevevano l’assegno unico per figli a carico non dovranno fare richiesta, poiché il sussidio sarà erogato automaticamente. Gli altri dovranno presentare domanda all’INPS.

Anche in caso di rinnovo automatico, è necessario inoltrare la nuova DSU per il 2024 con aggiornamento dell’ISEE per usufruire dell’importo completo e comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda.

Chi deve presentare la domanda Assegno Unico Universale 2024

Coloro che già ricevevano l’assegno unico non devono presentare alcuna domanda per il 2024, ma riceveranno automaticamente il sussidio per i figli dal 7° mese di gravidanza fino al 21° anno di età. INPS, con il Messaggio n. 15 del 2 gennaio 2024, ha precisato gli oneri in capo ai beneficiari, inclusa la presentazione della DSU aggiornata con ISEE 2024 e la comunicazione di eventuali variazioni.

Devono invece presentare domanda coloro che:

Non hanno mai fruito dell’assegno unico.

Hanno trasmesso un’istanza che non è stata accolta o non è più attiva (domanda “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”).

Quando presentare domanda per l’Assegno Unico

La domanda per l’assegno unico universale 2024 può essere presentata dal 7° mese di gravidanza non appena si è in possesso dei requisiti necessari. Chi ha una domanda non attiva o non accolta può inoltrare richiesta in qualsiasi momento nel 2024.

Come presentare domanda di Assegno Unico

La domanda per l’assegno unico per i figli a carico 2024 va inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:

Portale web INPS : utilizzando il servizio disponibile sulla home page del sito INPS, se in possesso di SPID, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

: utilizzando il servizio disponibile sulla home page del sito INPS, se in possesso di SPID, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Contact Center Integrato INPS : chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).

: chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento). Istituti di Patronato : utilizzando i servizi offerti gratuitamente dai patronati.

: utilizzando i servizi offerti gratuitamente dai patronati. App INPS Mobile.

Già da settembre scorso, in occasione della nascita di un figlio, l’INPS invia una comunicazione via e-mail ai genitori per presentare domanda o integrare il beneficio già percepito per altri figli a carico.

Quando arrivano i pagamenti Assegno Unico 2024

L’INPS ha chiarito che i pagamenti per l’assegno unico 2024 vengono effettuati ogni mese con accredito programmato nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Ecco le date di pagamento da luglio a dicembre 2024:

17, 18, 19 luglio 2024

16, 19, 20 agosto 2024

17, 18, 19 settembre 2024

16, 17, 18 ottobre 2024

18, 19, 20 novembre 2024

17, 18, 19 dicembre 2024

Comunicazione di variazione condizioni

Anche in caso di rinnovo automatico, i richiedenti devono comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di AUU e presentare una DSU aggiornata se necessario. Esempi di variazioni includono:

Nascita di figli.

Variazione della condizione di disabilità del figlio.

Modifiche nella frequenza scolastica o nel corso di formazione per figli maggiorenni (18-21 anni).

Modifiche relative alla separazione o al coniugio dei genitori.

Variazioni delle modalità di pagamento.

Perché l’Assegno Unico è diminuito a marzo 2024

L’assegno unico è diminuito per alcuni a marzo 2024 poiché, non avendo presentato l’ISEE aggiornato o avendo subito variazioni nelle condizioni familiari, non hanno più diritto alle maggiorazioni AUU. Senza ISEE aggiornato, si riceve solo l’importo base.

Come presentare ISEE per Assegno Unico

Sia coloro che devono presentare una nuova domanda sia coloro che beneficiano del rinnovo automatico devono presentare l’ISEE compilando la DSU per il 2024. L’assenza della nuova DSU comporta il calcolo dell’assegno unico basato sugli importi minimi. Presentando la DSU entro il 30 giugno 2024, gli importi saranno adeguati retroattivamente a partire da marzo 2024.

Quando scade la domanda per l’Assegno Unico 2024

Non vi è una scadenza per richiedere l’AUU nel 2024. Tuttavia, per adeguare l’importo secondo la corretta attestazione ISEE 2024, la nuova DSU deve essere presentata entro il 30 giugno 2024 per ottenere gli arretrati.

Controlli INPS sulle domande AUU

L’INPS effettua controlli sulle domande di Assegno Unico Universale, verificando ISEE, reddito e dichiarazioni. La domanda può essere “accolta” o “respinta” per mancanza di requisiti, “sospesa” o “revocata” per dichiarazioni mendaci, o “decaduta” se non si rispettano i requisiti.