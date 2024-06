Aiuti per disoccupati over 50 nel 2024: quali sono e come richiederli

Nel 2024, numerosi aiuti e agevolazioni sono disponibili per i disoccupati over 50.

Questi sussidi economici e programmi di reinserimento lavorativo sono pensati per supportare chi ha perso il lavoro o non riesce a trovarlo. In questa guida, esploriamo quali sono gli aiuti disponibili, a chi spettano e come richiederli.

Quali sono gli aiuti per disoccupati over 50 nel 2024

Gli aiuti per disoccupati over 50 includono sussidi economici, contributi per la formazione professionale gratuita, sostegni al reddito e programmi di reinserimento lavorativo. Questi aiuti sono stati introdotti o confermati dalla legge di bilancio 2024 e da altri decreti del governo.

Bonus 1000 euro disoccupati (SAR)

Il bonus Sostegno al Reddito (SAR) è un’indennità di 780 o 1.000 euro destinata ai disoccupati, inclusi gli over 50, che hanno lavorato con un contratto in somministrazione. L’importo varia a seconda dei giorni di lavoro accumulati.

NASpI

La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori con contratto subordinato che hanno perso il lavoro involontariamente. L’importo massimo è di 1.550,42 euro nel 2024. Non spetta in caso di dimissioni volontarie, salvo alcune eccezioni.

DIS-COLL

I titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono richiedere la DIS-COLL nel 2024. L’indennità è erogata dall’INPS e ha un importo massimo di 1.550,42 euro.

Assegno di inclusione

Dal 1° gennaio 2024, l’assegno di inclusione sostituisce il Reddito di Cittadinanza. Il valore varia da un minimo di 480 euro annui a un massimo di 6.000 euro annui, con aggiunte per affitto. Si rivolge a nuclei familiari con disabili, minori, anziani over 60 o persone in situazioni svantaggiate.

Supporto formazione e lavoro

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) sostituisce il Reddito di Cittadinanza dal 1° settembre 2023. Rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 e 59 anni in difficoltà economiche, prevede un’indennità di 350 euro al mese per partecipazione a corsi di formazione e progetti utili alla collettività.

Assegno di ricollocazione

L’assegno di ricollocazione (AdR) è una misura di politica attiva che offre voucher per servizi di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. Non è una somma di denaro, ma un buono spendibile presso i Centri per l’Impiego o altri soggetti accreditati.

Bonus casalinghe

Il bonus casalinghe finanzia enti di formazione per offrire corsi gratuiti a casalinghe e casalinghi, inclusi gli over 50. Non è un contributo in denaro, ma un servizio di formazione per aiutare a reinserirsi nel mercato del lavoro.

Indennità discontinuità lavoratori spettacolo

L’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, compresi gli over 50, è un sostegno economico di circa 1.500 euro per tutelare queste categorie nei periodi di inattività.

ISCRO 2024

L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è un sostegno al reddito per i titolari di partita IVA. La legge di bilancio 2024 ha reso questa misura strutturale dal 1° gennaio.

Disoccupazione agricola

L’indennità di disoccupazione agricola è destinata ai lavoratori agricoli dipendenti e alle figure equiparate. L’importo massimo per il 2024 è di 1.321,53 euro.

Assegno sociale

L’assegno sociale è un contributo economico di 534,41 euro per il 2024, erogato dall’INPS per 13 mensilità a persone in condizioni economiche disagiate.

Esenzione pagamento ticket sanitario

Chi ha un reddito basso ed è disoccupato può ottenere l’esenzione del ticket sanitario, che copre parte delle prestazioni sanitarie pubbliche.

Contributo genitori con figli disabili

Questo contributo offre fino a 500 euro al mese ai genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili. Le domande per il 2024 potranno essere presentate all’INPS quando la procedura sarà aperta.