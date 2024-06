Bonus studenti 2024: tutti gli aiuti per scuola e università

Nel 2024, numerosi bonus e agevolazioni sono disponibili per gli studenti, sia delle scuole che delle università.

Questi aiuti sono pensati per supportare le famiglie e gli studenti stessi, fornendo contributi per libri, tasse universitarie, alloggi e altro ancora. In questa guida, esploriamo in dettaglio quali sono i bonus attivi, a chi spettano e come richiederli.

Quali sono i bonus studenti 2024

I bonus per studenti attivi nel 2024 variano in base al tipo di scuola frequentata e alle specifiche fasce ISEE o di reddito dei beneficiari. Questi bonus possono essere erogati direttamente agli studenti o alle loro famiglie, oppure tramite contributi, agevolazioni o voucher forniti da comuni, regioni, province o istituzioni scolastiche.

Contributi per libri scolastici

Per aiutare le famiglie con il costo crescente dei libri scolastici, nel 2024 sono disponibili bonus erogati dalle regioni italiane. Questi contributi possono assumere la forma di voucher o agevolazioni economiche per l’acquisto di testi scolastici. Gli importi variano e per conoscere i dettagli è necessario rivolgersi alla propria regione o al comune di residenza.

Bonus università pubbliche

Il bonus per l’università pubblica prevede l’esonero totale dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuo per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 22.000 euro. Per ISEE superiori, fino a 30.000 euro, è previsto un esonero parziale con riduzioni dal 10% all’80% in base alla fascia ISEE.

Bonus università private

Gli studenti che scelgono di frequentare università non statali possono beneficiare di un bonus riconosciuto in dichiarazione dei redditi. L’importo varia in base all’area disciplinare e alla zona geografica dell’università privata scelta.

Carta cultura e merito

Dal 1° gennaio 2024, per i nati nel 2005, è disponibile una nuova versione del Bonus Cultura. Si tratta di due carte da 500 euro ciascuna: la Carta della Cultura, per giovani appartenenti a famiglie con ISEE sotto i 35.000 euro, e la Carta del Merito, per studenti diplomati con il massimo dei voti.

Agevolazioni per studenti nel modello 730

Sono numerose le detrazioni fiscali per gli studenti che possono essere inserite nella dichiarazione dei redditi 2024, come quelle per le spese universitarie, le spese per asili nido e altre spese scolastiche, inclusi gite scolastiche, mensa e trasporti scolastici.

Alloggi per studenti fuori sede

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha messo a disposizione una mappa delle nuove disponibilità di posti letto per gli studenti universitari fuori sede. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare i siti del diritto allo studio delle singole regioni.

Bonus studenti universitari fuori sede

Questo bonus prevede una detrazione fiscale per l’affitto sostenuto dagli studenti universitari fuori sede. La detrazione è pari al 19% delle spese di affitto, con un importo massimo detraibile di 2.633 euro.

Fondo per lo studio

Il Fondo per il Credito ai Giovani permette agli studenti meritevoli, ma privi di mezzi finanziari sufficienti, di ottenere un prestito garantito dallo Stato fino a 25.000 euro. Questo fondo facilita l’accesso a studi superiori o alla formazione professionale.

Bonus 1.000 euro Erasmus

La legge di bilancio 2024 ha istituito un fondo per finanziare borse di studio per studenti universitari che partecipano a programmi di mobilità Erasmus. L’importo della borsa è di 1.000 euro annui per ciascuno studente.

Bonus psicologo studenti università

Il bonus psicologo per studenti universitari è stato confermato nel 2024 per contrastare il disagio psicologico tra gli studenti. Questo bonus prevede uno stanziamento di oltre 40 milioni di euro.

Bonus 100 e lode

Gli studenti che conseguono il diploma di maturità con il massimo dei voti possono richiedere il bonus 100 e lode, un riconoscimento economico per l’eccellenza scolastica.

Carta dello studente

La Carta dello Studente “IoStudio” offre agevolazioni culturali e promozioni per servizi e prodotti dedicati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Dal 2014, questa carta può anche funzionare come una carta prepagata ricaricabile.

La guida ai bonus 2024 attivi

Oltre ai bonus specifici per gli studenti, sono disponibili numerose agevolazioni e bonus per famiglie, lavoratori e studenti. Per un elenco completo e aggiornato, si consiglia di consultare le guide dedicate.

Il 2024 offre numerose opportunità di supporto per gli studenti e le loro famiglie. È importante rimanere aggiornati sulle modalità di richiesta e sui requisiti per beneficiare di questi aiuti. Continuate a seguire il blog per ulteriori dettagli e aggiornamenti.