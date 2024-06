Assegno Unico genitori vedovi 2024: a chi spetta e come richiederlo

L’INPS riconosce anche quest’anno l’Assegno Unico per genitori vedovi nel 2024.

Questo sostegno è rivolto ai nuclei familiari monogenitoriali dove uno dei due genitori è deceduto e l’altro superstite è lavoratore. L’assegno è maggiorato e variabile in base all’ISEE.

Cos’è l’Assegno Unico genitori vedovi 2024

L’Assegno Unico genitori vedovi 2024 è un assegno unico universale maggiorato, riconosciuto ai nuclei familiari monogenitoriali dove uno dei due genitori è deceduto e l’altro è lavoratore con uno o più figli a carico. In questi casi, il genitore vedovo ha diritto a 30 euro extra mensili per ogni figlio a carico, spettante nella misura intera in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. La maggiorazione decresce con l’aumento dell’ISEE e vale per un massimo di 5 anni dall’evento.

Come presentare domanda per l’Assegno Unico vedovi

I beneficiari dell’Assegno Unico vedovi possono presentare domanda all’INPS attraverso diversi canali:

Portale web INPS : utilizzando il servizio disponibile sulla home page del sito INPS, se in possesso di SPID, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

: utilizzando il servizio disponibile sulla home page del sito INPS, se in possesso di SPID, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Contact Center Integrato INPS : chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).

: chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento). Istituti di Patronato : rivolgendosi ai patronati per assistenza nella presentazione della domanda.

: rivolgendosi ai patronati per assistenza nella presentazione della domanda. App INPS Mobile.

Per velocizzare il processo, l’INPS ha aggiornato la procedura di richiesta, prevedendo la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto. Inoltre, è possibile integrare una domanda già presentata per usufruire della maggiorazione, se non ancora riconosciuta.

A quanto ammonta l’assegno

L’Assegno Unico universale per genitori vedovi nel 2024 è determinato in base all’ISEE. Gli importi sono:

Figli minorenni : da 199,4 euro a 57 euro al mese, più i 30 euro extra per i vedovi. L’importo pieno spetta per un ISEE pari o inferiore a 17.090,61 euro, riducendosi gradualmente fino a un minimo per ISEE superiori a 45.574,96 euro.

: da 199,4 euro a 57 euro al mese, più i 30 euro extra per i vedovi. L’importo pieno spetta per un ISEE pari o inferiore a 17.090,61 euro, riducendosi gradualmente fino a un minimo per ISEE superiori a 45.574,96 euro. Figli maggiorenni fino a 21 anni: da 96,9 euro a 28,5 euro al mese, più i 30 euro extra per i vedovi. L’importo pieno spetta per un ISEE pari o inferiore a 17.090 euro, riducendosi gradualmente fino a un minimo per ISEE superiori a 45.574,96 euro.

Quando fare domanda

La domanda per l’Assegno Unico universale per genitori vedovi può essere presentata tutto l’anno, dal 7° mese di gravidanza fino a cinque anni dopo il decesso del genitore. Non serve fare richiesta se il decesso avviene durante la fruizione dell’assegno, poiché l’INPS provvede automaticamente al subentro del genitore superstite.

A chi spetta l’Assegno Unico genitori vedovi 2024

L’Assegno Unico per figli minori spetta al genitore superstite se in possesso dei requisiti previsti per l’assegno unico universale. La maggiorazione è riconosciuta per un massimo di 5 anni dall’evento.