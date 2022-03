I paesi più cripto-friendly nel 2022

Due grandi tendenze daranno forma al futuro delle criptovalute nel 2022 (no, non il metaverso e la DeFi): regolamentazione e CBDC.

Per quanto riguarda il primo, Joe Biden ha appena firmato un ordine esecutivo sorprendentemente positivo sulle criptovalute, mentre il secondo sembra destinato a sostituire l’attuale infrastruttura di pagamento finanziario.

Tuttavia, entrambi sono generalmente considerati ribassisti per criptovalute come Bitcoin, perché rafforzano la presa dello stato sulle criptovalute. Paesi come la Nigeria, dove esiste una CBDC insieme alle criptovalute private, sono esperimenti in tempo reale su quanto bene i due possano coesistere.

Ma se le CBDC alla fine prevalgono sulle criptovalute private, è importante sapere quali paesi hanno una regolamentazione cripto-friendly. Dopotutto, ci possono essere molte ragioni come l’ottimizzazione fiscale o dello stile di vita per scegliere un cripto-friendly per condurre affari.

Ecco perché Alexandria di CoinmarketCap ha messo insieme questo elenco completo di paesi cripto-friendly, paradisi fiscali crittografici, paesi con passaporti crittografici e i migliori scambi crittografici offshore.

Quali sono i paesi più cripto-friendly?

Le criptovalute si trovano in un curioso limbo quando si tratta di tasse.

Da un lato, la crittografia è in circolazione già da così tanto tempo che la maggior parte dei paesi ha approvato almeno una sorta di regolamentazione crittografica. D’altra parte, gli approcci normativi variano notevolmente, a seconda di quanto rigorosi siano i singoli paesi che vogliono regolamentare le criptovalute.

Il consenso generale sulla crittografia è che la maggior parte dei paesi impone una tassa sul reddito in cripto e sulle plusvalenze da cripto.

Ad esempio, queste attività sono soggette a tassazione nella maggior parte dei paesi:

Vendita di criptovalute per valuta fiat;

Trading di criptovalute per un’altra criptovaluta;

Spendere criptovalute su beni o servizi;

Reddito da crypto staking o mining.

Tuttavia, le donazioni crittografiche sono un buon modo per compensare le tue passività fiscali.

Con questo in mente, diamo un’occhiata ai paesi più cripto-friendly a partire dal 2022.

El Salvador 🇸🇻

El Salvador è il re indiscusso quando si tratta di regolamentazione cripto-friendly. Il paese centroamericano ha approvato una legge nel 2021 che ha implementato Bitcoin come moneta a corso legale, il che significa che puoi usare Bitcoin con la stessa facilità del dollaro USA per pagare beni in servizi in El Salvador. Di conseguenza, il paese non ha imposte sul reddito o sulle plusvalenze su Bitcoin. Prevede inoltre di mantenere il suo status di hub di criptovaluta costruendo la prima Bitcoin City al mondo nonostante le pesanti critiche da parte di istituzioni finanziarie affermate.

Singapore (Repubblica Di Singapore 🇸🇬

Un altro noto paese cripto-friendly è Singapore. Il paese del sud-est asiatico non riscuote alcuna imposta sulle plusvalenze e nessuna imposta su beni e servizi pagati in cripto. Tuttavia, ha un’imposta sul reddito sul reddito derivante da attività legate alla crittografia come lo staking. Inoltre, i regolatori finanziari di Singapore sono abbastanza aperti alle risorse digitali, consentendo alle società di crittografia di operare senza licenza entro un periodo di grazia di sei mesi.

Portogallo 🇵🇹

Il Portogallo è uno dei paesi cripto-friendly più noti. Sebbene il Portogallo tasse sul reddito in criptovaluta, non ci sono imposte sulle plusvalenze e tasse sul trading. Inoltre, il Portogallo ha un programma Golden Visa, che consente ai cittadini non UE di qualificarsi per un permesso di soggiorno ed eventualmente un passaporto nel paese attraverso investimenti. Ma per richiedere il golden visa e non diventare un residente fiscale, non puoi rimanere in Portogallo per più di 183 giorni all’anno.

Questo stile di vita esentasse per gli investitori cripto è uno dei motivi per cui il Portogallo sta crescendo rapidamente in popolarità nel settore, con Lisbona che sta diventando uno dei principali hub in Europa.

Malta 🇲🇹

Malta è un’altra destinazione popolare per le criptovalute, in quanto riconosce Bitcoin e altre criptovalute come “unità di conto, mezzo di scambio o riserva di valore”. La legge su blockchain, criptovaluta e tecnologia di registro distribuito che il paese ha approvato nel 2018 lo ha reso un paradiso per le ICO all’epoca. Anche se il trading di criptovalute a Malta comporta una tassa fino al 35%, puoi ridurla allo 0% – 5%, a seconda della fascia fiscale e dello stato del reddito.

Porto Rico 🇵🇷

Porto Rico è una destinazione popolare per i nordamericani poiché il territorio d’oltremare è trattato come un paese separato quando si tratta di tassazione. Di conseguenza, non esiste un’imposta federale sul reddito a Porto Rico e nessuna imposta sulle plusvalenze se hai acquistato criptovalute come residente fiscale. Tuttavia, le criptovalute che hai acquistato prima di trasferirti a Porto Rico e diventare residente saranno soggette a tassazione da parte dell’IRS.

Svizzera 🇨🇭

La Svizzera è un popolare hub crittografico, specialmente a Zugo, con Lugano che emerge come un’altra città cripto-friendly che prevede di pagare le tasse in valuta digitale. La Svizzera ha un’imposta sul reddito minerario e un’imposta sul patrimonio netto di un individuo, ma nessuna imposta sulle plusvalenze. Inoltre, anche il reddito derivante dal trading professionale è tassabile.

Repubblica di Slovenia 🇸🇮

Il piccolo paese alpino ha la più alta capitalizzazione di mercato dei progetti blockchain pro capite, anche se le ICO sono soggette a tassazione. Inoltre, i residenti fiscali sloveni devono pagare un’imposta sul reddito del 25% sull’estrazione mineraria, ma nessuna imposta sulle plusvalenze.

Germania 🇩🇪

La Germania è un concorrente in qualche modo inaspettato in questa lista, ma la sua regolamentazione che definisce le criptovalute come denaro privato anziché come attività finanziaria rende l’ottimizzazione fiscale abbastanza facile. Le criptovalute che sono state acquistate e detenute per più di un anno sono esenti dall’imposta sulle plusvalenze. Le risorse digitali che sono state detenute per meno di un anno e hanno sostenuto un guadagno superiore a € 600 sono soggette a tassazione. Inoltre, la Germania tassa le entrate derivanti dal mining e dallo staking, anche se le criptovalute staked diventano esentasse dopo dieci anni.

Paesi esentasse crittografici nel 2022

Sebbene i paesi precedenti siano cripto-friendly, i seguenti lo buttano davvero fuori dal parco. Alcuni paesi non applicano alcuna tassa sulle risorse digitali, quindi se sei davvero deciso a non condividere le tue borse con lo stato, dovresti dare un’occhiata ai seguenti candidati.

Questi sono i paesi senza tasse crittografiche –

El Salvador

Come accennato in precedenza, El Salvador è la mecca numero uno per i tori crittografici al momento. Il paese non tassa né il reddito derivante da attività legate alle criptovalute né i profitti derivanti dal commercio e dagli investimenti.

Isole Cayman

Un popolare paradiso fiscale al di fuori delle risorse digitali, le Isole Cayman sono anche un suggerimento caldo per coloro che non vogliono pagare l’imposta sul reddito o l’imposta sulle plusvalenze sulle criptovalute.

Bermuda

Un altro stato insulare dei Caraibi con un approccio molto indulgente alle normative finanziarie. Nessuna imposta sul reddito o sulle plusvalenze nelle Bermuda e il paese ha persino reso le transazioni crittografiche esentasse. Inoltre, se incorri in tasse su un’altra fonte di reddito, puoi pagarle in USDC.

Belarus

Un concorrente a sorpresa in questa lista, ma grazie al presidente autoritario Alexander Lukashenko, la crittografia è legale in Bielorussia. Di conseguenza, le aziende e gli individui sono esenti dalle tasse crittografiche fino al 2023. Ciò include anche le entrate derivanti dall’estrazione mineraria e dagli investimenti.

C’è un paese di residenza fiscale che ti dà un passaporto crittografico?

Oltre ai paradisi fiscali crittografici, ci sono anche paesi che fanno un ulteriore passo avanti e offrono un passaporto crittografico. Questo passaporto crittografico è un passaporto che può essere acquistato essenzialmente per una (comparativamente) piccola donazione.

Vanuatu

Lo stato delle isole del Pacifico può essere una scelta insolita per la residenza, ma è stato il primo paese ad accettare pagamenti Bitcoin per emettere la cittadinanza. Per soli $ 130.000, puoi ricevere la cittadinanza vanuatuana valida per cinque anni.

Antigua

Questa nazione caraibica è un altro popolare paradiso fiscale con un passaporto crittografico in cambio di Bitcoin. La donazione di $ 100.000 è relativamente bassa e va al fondo di sviluppo del paese.

I migliori scambi di criptovalute offshore

Se non sei ancora abbastanza ricco da investire in un passaporto crittografico o vivere in un paradiso fiscale crittografico, potresti voler aumentare le tue borse negli scambi crittografici offshore.

Binance ·

Binance ha recentemente ricevuto l’approvazione normativa in Bahrain. Con oltre 100 criptovalute in offerta, Binance è il più grande scambio di risorse digitali al mondo. Offre la più ampia selezione di servizi, dal trading al trading OTC su swapping, staking, una carta di debito crittografica e molto altro ancora. Ciò ha aiutato Binance a diventare lo scambio centralizzato più grande e più liquido al mondo dal suo lancio nel 2017.

FTX ·

FTX è uno scambio di criptovalute offshore in rapida crescita con sede a Barbados. Guidato dall’ex trader professionista Sam Bankman-Fried, lo scambio è esploso in crescita e ha firmato diverse superstar come ambasciatori del marchio, come Tom Brady e Stephen Curry. FTX è noto per i suoi elenchi veloci di nuovi token, nonché per il suo servizio clienti e l’interfaccia utente.

Kucoin ·

Kucoin è uno scambio di criptovalute offshore con sede a Hong Kong con la reputazione di essere una mecca per i commercianti di altcoin. Elenca oltre 300 valute diverse e spesso fornisce liquidità per valute che altri scambi centralizzati non hanno. Kucoin ha anche una selezione di servizi come bot di trading gratuiti, trading OTC e iniziative di crowdfunding crittografico.